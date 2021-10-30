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Вы можете ненавидеть Дзюбу, но не уважать его рекорд нельзя. Он всего добился сам

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 12:20
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Теги:
Обозреватель «СЭ» — о становлении самого результативного форварда страны.
Зенит — Динамо
29&nbsp;октября. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. Артем Дзюба с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде. «Зенит» стал быстрой командой. Дзюба теперь может быть полезен Семаку только на замену

Что бы кто ни думал и ни говорил об Артеме Дзюбе, вчера он побил рекорд страны. Точка. Вы — и я — вправе как угодно относиться к нему как к человеку, но цифры стыдливо не подредактируешь. И не поздравить его с этим достижением — неправильно и несправедливо.

Тем более что он и лучший — наряду с Александром Кержаковым — снайпер сборной России. И Испании в 1/8 финала домашнего ЧМ-2018 забил он, а не кто-то другой. Не важно, что с пенальти. Ты поди попробуй с точки при 0:1 в «Лужниках» при такой ситуации не дрогни.

Я тоже за последние годы к Дзюбе как к человеку довольно сильно охладел. Но давайте уважать то, что он сделал как профессионал.

Десять лет назад я написал в «СЭ» большой текст под названием «Внуки» Федотова на качелях судьбы" - о нем и Александре Прудникове. Вот он.

В конце нулевых два молодых форварда котировались примерно на равных. Где сейчас Дзюба и где Прудников? А это ведь о многом говорит — таланты были равные, а уж после золотого колывановского Евро Слон вообще стоял намного выше. А что на выходе?

Дзюба через многое прошел, его не раз «хоронили». Взять хотя бы отправку в Томск и выбор Карпиным Быстрова в известной ситуации. При том что она была далеко не однозначна.

Это сейчас его считают человеком Черчесова, а вспомните, как они с Кокориным после Кубка конфедераций (от которого Артем откосил) посылали тренеру через Инсту глупейшие «усы». Я тогда написал ему через «СЭ» открытое письмо, в котором посоветовал включить голову и общаться не только с такими людьми, как Кокорин, контакты с которыми ведут в пропасть (это было еще до их с Мамаевым показательного выступления).

29&nbsp;октября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo; (Санкт-Петербург)&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; 4:1. Артем Дзюба и&nbsp;его жест после гола. Дзюба побил рекорд Веретенникова! А после гола указал Семаку, что должен играть в старте

Тем вечером у нас была долгая и взаимно жесткая переписка. С тех пор наши до того товарищеские отношения сошли до формальных. Но я так реально думал, а значит, ни о чем не жалею. Пусть настоящая слава к нему пришла уже после.

И по-прежнему считаю, что был тогда абсолютно прав. Ему потребовалось еще полгода на скамейке у Манчини, чтобы закончить с инфантилизмом и поехать рыть носом землю в Тулу. На выходе — приглашение Черчесова на сбор в Австрию (когда еще ничего не было ясно), реальная работа там и вырванное у Смолова зубами место основного центрфорварда сборной уже во время ЧМ-2018.

Помню, как в 2013 году брал у него большое интервью, и Артем на прямой вопрос, может ли он перейти в «Зенит» или ЦСКА, не давал категорического «нет», а говорил: мол, если не будет нужен «Спартаку», а добиться желает многого, куда ему еще переходить? Он был честен, по крайней мере.

По-прежнему считаю, что Дзюбу можно было сохранить в «Спартаке». Но и к нему отношение было высокомерным, как и к большинству своих воспитанников; и сам он взлелеял внутри себя обиду за все, что было при Карпине и не только. Уйдя из «Спартака» в «Зенит», он должен был предвидеть реакцию и дальше уже ни на что не обижаться, стать толстокожим. Это был его выбор.

В «Зените» Дзюба добился многого — причем уже в первый сезон при Боаше, в ЛЧ, в паре с Халком. А уже при Семаке начались бомбардирские трофеи. Но хотелось-то — уже после ЧМ — увидеть, на что он способен в Европе. Не в сборной в разовом режиме, а в регулярном.

Он не дал нам этого узнать — хоть и постоянно заявлял, что рвется к этому. Оказалось — это только слова.

С другой стороны, уехал бы — и не было бы этого рекорда. А это — уже не слова. Как и его достижение в сборной.

Думаю еще, что антипопулярность Дзюбы — это результат излишнего сближения игроков и болельщиков через соцсети. В советские времена у массы людей не было возможности узнать футболистов слишком близко, а у спортсменов — перед ними раскрыться быстрыми эмоциями, постами, словами. И негативные черты у игроков оставались в узком кругу, а видели люди голы и другое, чисто футбольное. Сейчас так нельзя.

Но вот показательный момент: чтобы выдать максимум, Дзюбе всегда надо было на кого-то разозлиться. Как сегодня, если вспомнить его реплику после гола. Но факт, что он вышел при 1:1, а итоговый счет — 4:1.

Сейчас «Зенит» без него мне нравится больше «Зенита» с ним. Но даже этим матчем с «Динамо» он показал, что еще способен приносить пользу, и большую. Хоть так — джокером.

А что до сборной, все как-то стремительно забыли о его мартовском дубле Словении в Сочи. Но в октябре он сам отверг протянутую руку Карпина, слившись под откровенно левым предлогом. Поэтому за ноябрьское неприглашение он может винить только себя.

Но рекорд Дзюбы в РПЛ у него уже никто не отберет. И в сборной — тоже. И личность он — колоритнейшая, как бы к нему ни относиться. И если кто-то когда-то о нем решится написать книгу, это будет сложнейшая задача — столько в Дзюбе даже взаимоисключающих сторон его «я».

Но разве это — не про всю нашу Россию и сложность ее восприятия и нами самими, и окружающим миром?..

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Основные источники исследования

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