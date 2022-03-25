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25 марта, 14:20

Кто важнее: люди или турникеты? Колонка Заремы Салиховой

Зарема Салихова высказалась о новых реалиях российского футбола
Читать «СЭ» в
Болельщики «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Болельщики «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Иванов.
Фото ФК «Спартак»
Футболисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Зарема Салихова.
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Супруга владельца «Спартака» — о новых реалиях российского футбола.
Зарема Салихова.
Зарема Салихова.

Прошел месяц новой футбольной реальности, а мы все летим вниз со скоростью свободного падения. И вместо парашюта на спину повесили рюкзак с камнями.

Взять, например, дополнительные расходы на обязательное создание женских команд (рейтинг просмотров матчей, посещаемость кого-то интересовали?). Создание необходимой инфраструктуры, экипировка, зарплатная ведомость нового обслуживающего женские команды персонала при отсутствии каких-либо спонсоров — это очень ощутимо.

Зарема Салихова считает, что российскому футболу нужны реальные государственные меры поддержки в&nbsp;кризисной ситуации. «Стадионы должны стать храмами мира». Колонка Заремы Салиховой

Или обязанность установить полноростовые турникеты — в нашем случае это 200 миллионов рублей. Вместо того чтобы помочь сохранить рабочие места для сотрудников клуба во избежание массовых сокращений, нас вынуждают тратить деньги на металлические конструкции. Кто важнее в этой ситуации: люди или турникеты?

Да и закон о Fan ID в долгий ящик тоже никто не убирал. Установка необходимого оборудования также ляжет бременем на клубы.

Болельщики "Спартака". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Болельщики «Спартака».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Наконец, приняли неактуальный теперь уже лимит. Попробуйте в нынешних реалиях и с нынешним курсом пригласить топового иностранца! Молодого и перспективного тоже не получится. Кто же будет смотреть нашу лигу? И много ли теперь шансов у российских спортсменов уехать за рубеж? Александр Кокорин, ты уж там поиграй за всех!

Никаких движений по закону о пиве. Хотя нам наглядно продемонстрировали, что Госдума любой закон может принять сразу в трех чтениях за один день. Было бы желание.

«Безумству храбрых поем мы песню», — такими словами я бы охарактеризовала подачу заявки на проведение в России Евро-2028 или Евро-2032. На горизонте маячит бан от УЕФА и ФИФА на десятилетия, а мы подаем в CAS, получая отказы, но хотим принять у себя европейские соревнования. Даже под нейтральным флагом нашим командам не будут рады. Как с олимпийцами, не прокатит.

Футболисты "Спартака". Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Футболисты «Спартака».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отрадно, что расширения лиги не допустят. Бедные футболисты проводили бы больше времени в поездах, чем на тренировках, жены в термосах передавали бы суп, отваривали яйца и курицу. А футболисты без пристального взгляда иностранного нутрициолога попивали бы чай с сахаром из стаканов по пути из Москвы в Ростов.

Кстати, всем голосовавшим за расширение предлагаю скинуться на создание фонда разорившихся команд, чуть-чуть не дотерпевших до окончания чемпионата. Посмотрим, сколько тех, кто реально верит, что расширение пойдет на пользу.

&laquo;Спартак&raquo; проиграл &laquo;Краснодару&raquo; (1:2) в&nbsp;матче 20-го тура чемпионата России. «Иначе наш футбольный корабль пойдет ко дну быстрее «Титаника». Яркая колонка Заремы Салиховой

Лично мне с трудом верится, что наберется хотя бы семь конкурентоспособных клубов. Нет у нас по 24 русских игрока достаточного уровня в каждую команду — даже если обескровить всю ФНЛ. Мы и в сборную не могли найти стабильный стартовый состав. И тренеров не хватит, даже если всем горе-экспертам выдать тренерские лицензии.

Мы столкнемся с ситуацией, когда наши самые талантливые молодые игроки будут менять спортивное гражданство — только ради того, чтобы иметь возможность выступать на международном уровне. Имеют ли право клубы подрезать им крылья?

Спросите, что же делать остальным клубам, кто потеряет прописку в РПЛ? Ответ суров — по Дарвину: увы, естественный отбор. Развивать коммерческую деятельность и перестать зависеть от государства.

Сергей Иванов. Фото ФК «Спартак»
Сергей Иванов.
Фото ФК «Спартак»

Однако есть непробиваемая константа, которая не зависит ни от каких внешних факторов. Это судейство. Многие удивлялись и не могли разгадать парадокс: почему в Лиге Европы «Спартак» играл хорошо, а в российском чемпионате результаты посредственные? Причин много, но одна из них до банальности проста: европейские турниры не судят Ивановы и Мешковы...

Другая наша реальность — это КДК. Когда уже два раза клубу приходилось объяснять, прилагая все необходимые доказательства, что наш тренер не опаздывал на обязательное интервью. Что за нездоровое желание все время кого-нибудь штрафовать — вместо того чтобы разобраться в сути проблемы и, наконец, решить ее?

Александр Дюков. «Если мы считаем, что нарушается спортивный принцип, то логично приостановить чемпионат». Дюков — о расширении, новом лимите и проведении Евро

Трансферное окно для российских игроков так и не было открыто. Думаю, если бы в ситуации «Рубина» оказался «Зенит», то его бы в тот же день в полночь... А так, все просто набросились на «Рубин», мол, сами виноваты, что в их академии нет игроков на замену ушедшим.

Наши клубы, не успев оправиться от финансовых потерь за время коронавируса, снова несут огромные убытки из-за ухода иностранных партнеров. А заменить российскими не представляется возможным. Сколько проектов останутся не реализованными уже никогда!

Только не ориентирующиеся в макроэкономических законах и менталитете европейцев продолжают верить, что в сентябре мы будем играть в еврокубках, и продолжают быть против перехода на систему «весна-осень».

Обязательно нужно придумать дополнительный турнир для восьми команд по типу Суперлиги, играть параллельно в четыре круга. Продать права вещателю-конкуренту. И, наконец, принять, что сборы ради сборов для национальной команды потеряли актуальность.

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев. Может ли ФИФА исключить РФС? И что будет с миллионами евро, которые УЕФА должен нашим клубам?

Никто не знает, сколько лет Россия будет отстраненной от международных соревнований. Рестарт придется брать не с 9-го и 10-го мест в международном рейтинге (за нами эти позиции никто не заморозит), а наравне со сборными Пакистана, Ирана, Вьетнама и Филиппин.

От того, какие меры мы примем сейчас, будет зависеть, где окажется российский футбол через 3-5-10 лет. Если промедлим и вовремя не сориентируемся в новых реалиях, то об этой отрасли можно забыть, переделав стадионы под вещевые рынки с китайским товаром, а футбольные поля засеять картофелем и сахарной свеклой.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Швейцария

П1

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1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

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15%

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18%

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Обе забьют - да

17%

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
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Дмитрий Полоз

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Федор Смолов

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П
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Далер Кузяев

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 6
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