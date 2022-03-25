Кто важнее: люди или турникеты? Колонка Заремы Салиховой

Супруга владельца «Спартака» — о новых реалиях российского футбола.

Зарема Салихова.

Прошел месяц новой футбольной реальности, а мы все летим вниз со скоростью свободного падения. И вместо парашюта на спину повесили рюкзак с камнями.

Взять, например, дополнительные расходы на обязательное создание женских команд (рейтинг просмотров матчей, посещаемость кого-то интересовали?). Создание необходимой инфраструктуры, экипировка, зарплатная ведомость нового обслуживающего женские команды персонала при отсутствии каких-либо спонсоров — это очень ощутимо.

Или обязанность установить полноростовые турникеты — в нашем случае это 200 миллионов рублей. Вместо того чтобы помочь сохранить рабочие места для сотрудников клуба во избежание массовых сокращений, нас вынуждают тратить деньги на металлические конструкции. Кто важнее в этой ситуации: люди или турникеты?

Да и закон о Fan ID в долгий ящик тоже никто не убирал. Установка необходимого оборудования также ляжет бременем на клубы.

Болельщики «Спартака». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Наконец, приняли неактуальный теперь уже лимит. Попробуйте в нынешних реалиях и с нынешним курсом пригласить топового иностранца! Молодого и перспективного тоже не получится. Кто же будет смотреть нашу лигу? И много ли теперь шансов у российских спортсменов уехать за рубеж? Александр Кокорин, ты уж там поиграй за всех!

Никаких движений по закону о пиве. Хотя нам наглядно продемонстрировали, что Госдума любой закон может принять сразу в трех чтениях за один день. Было бы желание.

«Безумству храбрых поем мы песню», — такими словами я бы охарактеризовала подачу заявки на проведение в России Евро-2028 или Евро-2032. На горизонте маячит бан от УЕФА и ФИФА на десятилетия, а мы подаем в CAS, получая отказы, но хотим принять у себя европейские соревнования. Даже под нейтральным флагом нашим командам не будут рады. Как с олимпийцами, не прокатит.

Футболисты «Спартака». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отрадно, что расширения лиги не допустят. Бедные футболисты проводили бы больше времени в поездах, чем на тренировках, жены в термосах передавали бы суп, отваривали яйца и курицу. А футболисты без пристального взгляда иностранного нутрициолога попивали бы чай с сахаром из стаканов по пути из Москвы в Ростов.

Кстати, всем голосовавшим за расширение предлагаю скинуться на создание фонда разорившихся команд, чуть-чуть не дотерпевших до окончания чемпионата. Посмотрим, сколько тех, кто реально верит, что расширение пойдет на пользу.

Лично мне с трудом верится, что наберется хотя бы семь конкурентоспособных клубов. Нет у нас по 24 русских игрока достаточного уровня в каждую команду — даже если обескровить всю ФНЛ. Мы и в сборную не могли найти стабильный стартовый состав. И тренеров не хватит, даже если всем горе-экспертам выдать тренерские лицензии.

Мы столкнемся с ситуацией, когда наши самые талантливые молодые игроки будут менять спортивное гражданство — только ради того, чтобы иметь возможность выступать на международном уровне. Имеют ли право клубы подрезать им крылья?

Спросите, что же делать остальным клубам, кто потеряет прописку в РПЛ? Ответ суров — по Дарвину: увы, естественный отбор. Развивать коммерческую деятельность и перестать зависеть от государства.

Сергей Иванов. Фото ФК «Спартак»

Однако есть непробиваемая константа, которая не зависит ни от каких внешних факторов. Это судейство. Многие удивлялись и не могли разгадать парадокс: почему в Лиге Европы «Спартак» играл хорошо, а в российском чемпионате результаты посредственные? Причин много, но одна из них до банальности проста: европейские турниры не судят Ивановы и Мешковы...

Другая наша реальность — это КДК. Когда уже два раза клубу приходилось объяснять, прилагая все необходимые доказательства, что наш тренер не опаздывал на обязательное интервью. Что за нездоровое желание все время кого-нибудь штрафовать — вместо того чтобы разобраться в сути проблемы и, наконец, решить ее?

Трансферное окно для российских игроков так и не было открыто. Думаю, если бы в ситуации «Рубина» оказался «Зенит», то его бы в тот же день в полночь... А так, все просто набросились на «Рубин», мол, сами виноваты, что в их академии нет игроков на замену ушедшим.

Наши клубы, не успев оправиться от финансовых потерь за время коронавируса, снова несут огромные убытки из-за ухода иностранных партнеров. А заменить российскими не представляется возможным. Сколько проектов останутся не реализованными уже никогда!

Только не ориентирующиеся в макроэкономических законах и менталитете европейцев продолжают верить, что в сентябре мы будем играть в еврокубках, и продолжают быть против перехода на систему «весна-осень».

Обязательно нужно придумать дополнительный турнир для восьми команд по типу Суперлиги, играть параллельно в четыре круга. Продать права вещателю-конкуренту. И, наконец, принять, что сборы ради сборов для национальной команды потеряли актуальность.

Никто не знает, сколько лет Россия будет отстраненной от международных соревнований. Рестарт придется брать не с 9-го и 10-го мест в международном рейтинге (за нами эти позиции никто не заморозит), а наравне со сборными Пакистана, Ирана, Вьетнама и Филиппин.

От того, какие меры мы примем сейчас, будет зависеть, где окажется российский футбол через 3-5-10 лет. Если промедлим и вовремя не сориентируемся в новых реалиях, то об этой отрасли можно забыть, переделав стадионы под вещевые рынки с китайским товаром, а футбольные поля засеять картофелем и сахарной свеклой.