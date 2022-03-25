Кто важнее: люди или турникеты? Колонка Заремы Салиховой
Прошел месяц новой футбольной реальности, а мы все летим вниз со скоростью свободного падения. И вместо парашюта на спину повесили рюкзак с камнями.
Взять, например, дополнительные расходы на обязательное создание женских команд (рейтинг просмотров матчей, посещаемость кого-то интересовали?). Создание необходимой инфраструктуры, экипировка, зарплатная ведомость нового обслуживающего женские команды персонала при отсутствии каких-либо спонсоров — это очень ощутимо.
Или обязанность установить полноростовые турникеты — в нашем случае это 200 миллионов рублей. Вместо того чтобы помочь сохранить рабочие места для сотрудников клуба во избежание массовых сокращений, нас вынуждают тратить деньги на металлические конструкции. Кто важнее в этой ситуации: люди или турникеты?
Да и закон о Fan ID в долгий ящик тоже никто не убирал. Установка необходимого оборудования также ляжет бременем на клубы.
Наконец, приняли неактуальный теперь уже лимит. Попробуйте в нынешних реалиях и с нынешним курсом пригласить топового иностранца! Молодого и перспективного тоже не получится. Кто же будет смотреть нашу лигу? И много ли теперь шансов у российских спортсменов уехать за рубеж? Александр Кокорин, ты уж там поиграй за всех!
Никаких движений по закону о пиве. Хотя нам наглядно продемонстрировали, что Госдума любой закон может принять сразу в трех чтениях за один день. Было бы желание.
«Безумству храбрых поем мы песню», — такими словами я бы охарактеризовала подачу заявки на проведение в России Евро-2028 или Евро-2032. На горизонте маячит бан от УЕФА и ФИФА на десятилетия, а мы подаем в CAS, получая отказы, но хотим принять у себя европейские соревнования. Даже под нейтральным флагом нашим командам не будут рады. Как с олимпийцами, не прокатит.
Отрадно, что расширения лиги не допустят. Бедные футболисты проводили бы больше времени в поездах, чем на тренировках, жены в термосах передавали бы суп, отваривали яйца и курицу. А футболисты без пристального взгляда иностранного нутрициолога попивали бы чай с сахаром из стаканов по пути из Москвы в Ростов.
Кстати, всем голосовавшим за расширение предлагаю скинуться на создание фонда разорившихся команд, чуть-чуть не дотерпевших до окончания чемпионата. Посмотрим, сколько тех, кто реально верит, что расширение пойдет на пользу.
Лично мне с трудом верится, что наберется хотя бы семь конкурентоспособных клубов. Нет у нас по 24 русских игрока достаточного уровня в каждую команду — даже если обескровить всю ФНЛ. Мы и в сборную не могли найти стабильный стартовый состав. И тренеров не хватит, даже если всем горе-экспертам выдать тренерские лицензии.
Мы столкнемся с ситуацией, когда наши самые талантливые молодые игроки будут менять спортивное гражданство — только ради того, чтобы иметь возможность выступать на международном уровне. Имеют ли право клубы подрезать им крылья?
Спросите, что же делать остальным клубам, кто потеряет прописку в РПЛ? Ответ суров — по Дарвину: увы, естественный отбор. Развивать коммерческую деятельность и перестать зависеть от государства.
Однако есть непробиваемая константа, которая не зависит ни от каких внешних факторов. Это судейство. Многие удивлялись и не могли разгадать парадокс: почему в Лиге Европы «Спартак» играл хорошо, а в российском чемпионате результаты посредственные? Причин много, но одна из них до банальности проста: европейские турниры не судят Ивановы и Мешковы...
Другая наша реальность — это КДК. Когда уже два раза клубу приходилось объяснять, прилагая все необходимые доказательства, что наш тренер не опаздывал на обязательное интервью. Что за нездоровое желание все время кого-нибудь штрафовать — вместо того чтобы разобраться в сути проблемы и, наконец, решить ее?
Трансферное окно для российских игроков так и не было открыто. Думаю, если бы в ситуации «Рубина» оказался «Зенит», то его бы в тот же день в полночь... А так, все просто набросились на «Рубин», мол, сами виноваты, что в их академии нет игроков на замену ушедшим.
Наши клубы, не успев оправиться от финансовых потерь за время коронавируса, снова несут огромные убытки из-за ухода иностранных партнеров. А заменить российскими не представляется возможным. Сколько проектов останутся не реализованными уже никогда!
Только не ориентирующиеся в макроэкономических законах и менталитете европейцев продолжают верить, что в сентябре мы будем играть в еврокубках, и продолжают быть против перехода на систему «весна-осень».
Обязательно нужно придумать дополнительный турнир для восьми команд по типу Суперлиги, играть параллельно в четыре круга. Продать права вещателю-конкуренту. И, наконец, принять, что сборы ради сборов для национальной команды потеряли актуальность.
Никто не знает, сколько лет Россия будет отстраненной от международных соревнований. Рестарт придется брать не с 9-го и 10-го мест в международном рейтинге (за нами эти позиции никто не заморозит), а наравне со сборными Пакистана, Ирана, Вьетнама и Филиппин.
От того, какие меры мы примем сейчас, будет зависеть, где окажется российский футбол через 3-5-10 лет. Если промедлим и вовремя не сориентируемся в новых реалиях, то об этой отрасли можно забыть, переделав стадионы под вещевые рынки с китайским товаром, а футбольные поля засеять картофелем и сахарной свеклой.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7