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Россия — Нигерия: счет и результат товарищеского матча 6 октября 2026

Россия упустила победу над Нигерией в Нижнем Новгороде, гости сравняли счет в добавленное время

Руслан Минаев
Лечи Садулаев и Уилфред Игор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборная России сыграла вничью со сборной Нигерии в BetBoom товарищеском матче — 3:3. Игра проходила в Нижнем Новгороде.

У хозяев голы забили Лечи Садулаев (30-я минута), Матвей Кисляк (45+2-я минута) и Алексей Миранчук (54-я минута). У гостей счет на 10-й минуте матча открыл Келечи Ихеаначо, во второй половине отличился Питер Эдокполор. В добавленное время Акор Адамс сравнял счет.

Сборные России и&nbsp;Нигерии сыграли вничью (3:3) в&nbsp;Нижнем Новгороде.Нигерия стала для России главным осенним экзаменатором. «Суперорлы» наказали сборную за ошибки

В 2026 году сборная России одержала пять побед, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Национальная команда обыграла Никарагуа (3:1), Буркина-Фасо (3:0), Тринидад и Тобаго (3:0), Иран (2:0) и Намибию (6:0), уступила Египту (0:1) и сыграла вничью с Мали (0:0).

Товарищеские матчи. Сборные. .
06 октября, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Россия
3:3
Нигерия

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