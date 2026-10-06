Россия упустила победу над Нигерией в Нижнем Новгороде, гости сравняли счет в добавленное время

Сборная России сыграла вничью со сборной Нигерии в BetBoom товарищеском матче — 3:3. Игра проходила в Нижнем Новгороде.

У хозяев голы забили Лечи Садулаев (30-я минута), Матвей Кисляк (45+2-я минута) и Алексей Миранчук (54-я минута). У гостей счет на 10-й минуте матча открыл Келечи Ихеаначо, во второй половине отличился Питер Эдокполор. В добавленное время Акор Адамс сравнял счет.

В 2026 году сборная России одержала пять побед, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Национальная команда обыграла Никарагуа (3:1), Буркина-Фасо (3:0), Тринидад и Тобаго (3:0), Иран (2:0) и Намибию (6:0), уступила Египту (0:1) и сыграла вничью с Мали (0:0).