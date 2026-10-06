Барко о продлении контракта со «Спартаком»: «Собираемся достичь гораздо больших успехов вместе»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал об эмоциях от продления контракта с клубом.

5 октября «Спартак» объявил о подписании нового соглашения с 27-летним аргентинцем до 2030 года.

«Для меня большая гордость оставаться частью этого огромного клуба! С первого дня в «Спартаке» я чувствовал себя еще одним членом семьи, дома. С неизменной любовью, уважением и поддержкой наших болельщиков.

Я очень счастлив, что продолжаю защищать эти цвета. Мы собираемся достичь гораздо больших успехов вместе. Вперед, «Спартак»!» — приводит слова Барко пресс-служба клуба.

Барко летом 2024 года перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт». С того момента он провел за красно-белых 79 матчей, забил 23 гола и сделал 19 результативных передач.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.