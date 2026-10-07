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Эдди Сальседо советовался с Доменико Кришито перед переходом в Рубин

Сальседо: «Перед переездом в Россию общался с Кришито. Он очень хорошо отзывался об РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Доменико Кришито.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Рубина» Эддо Сальседо в интервью «СЭ» рассказал, с кем советовался перед трансфером в российский клуб.

— Ты разговаривал с кем-то перед переездом в Россию?

— Звонил Арройо. Мы знакомы, поэтому перед переездом с ним пообщались. Он хорошо отзывался о клубе и лиге, так что меня это только подтолкнуло к переходу. Арройо положительно отзывался о клубе и отмечал, что здесь созданы отличные условия для игроков, вокруг есть люди, которые всегда готовы помочь, если нужно.

— В чемпионате России было не так много итальянцев. Что тебе известно о нашей лиге?

— Мне кажется, раньше РПЛ была в топ-5 европейских лиг. Многие большие игроки здесь играли. И кстати, перед переездом я говорил еще и с Доменико Кришито. Он очень хорошо отзывался о чемпионате.

— Вы с Доменико друзья?

— Да, мы же вместе успели поиграть в «Дженоа» в Серии Б. Сейчас он тренирует команду до 19 лет. Я видел его этим летом.

— А в «Зенит» он тебе перейти не советовал?

— Ха-ха! Нет. Я спрашивал только про «Рубин». Он сказал, что это очень хороший клуб и мне стоит сюда поехать.

Сальседо перешел в «Рубин» 24 сентября. Контракт 24-летнего нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Эдди Сальседо.«Пример Хвичи вдохновляет — от Казани до претендента на «Золотой мяч». Интервью новичка «Рубина» Сальседо

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Доменико Кришито
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Эдди Сальседо
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Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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