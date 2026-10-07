Сальседо: «Перед переездом в Россию общался с Кришито. Он очень хорошо отзывался об РПЛ»

Нападающий «Рубина» Эддо Сальседо в интервью «СЭ» рассказал, с кем советовался перед трансфером в российский клуб.

— Ты разговаривал с кем-то перед переездом в Россию?

— Звонил Арройо. Мы знакомы, поэтому перед переездом с ним пообщались. Он хорошо отзывался о клубе и лиге, так что меня это только подтолкнуло к переходу. Арройо положительно отзывался о клубе и отмечал, что здесь созданы отличные условия для игроков, вокруг есть люди, которые всегда готовы помочь, если нужно.

— В чемпионате России было не так много итальянцев. Что тебе известно о нашей лиге?

— Мне кажется, раньше РПЛ была в топ-5 европейских лиг. Многие большие игроки здесь играли. И кстати, перед переездом я говорил еще и с Доменико Кришито. Он очень хорошо отзывался о чемпионате.

— Вы с Доменико друзья?

— Да, мы же вместе успели поиграть в «Дженоа» в Серии Б. Сейчас он тренирует команду до 19 лет. Я видел его этим летом.

— А в «Зенит» он тебе перейти не советовал?

— Ха-ха! Нет. Я спрашивал только про «Рубин». Он сказал, что это очень хороший клуб и мне стоит сюда поехать.

Сальседо перешел в «Рубин» 24 сентября. Контракт 24-летнего нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.