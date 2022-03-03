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Сегодня, 16:30

«Стадионы должны стать храмами мира». Колонка Заремы Салиховой

Зарема Салихова назвала меры, которые могут помочь российскому футболу выжить в кризисной ситуации
Зарема Салихова считает, что российскому футболу нужны реальные государственные меры поддержки в кризисной ситуации.
Фото «СЭ»
Авторская колонка Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

За последние дни мне неоднократно приходилось отвечать на один и тот же вопрос: почему мы до сих пор не уехали? Ответ прост: если мы уедем, уедут и другие. «Спартак» — один из немногих клубов, который не покинули легионеры и тренерский штаб. В это сложное время мы не отгораживаемся друг от друга, а, наоборот, становимся едины как никогда. Недаром один из слоганов нашего великого клуба — «Сила в единстве».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Кубань&raquo;&nbsp;&mdash; 6:1. Паоло Ваноли. «Мы будем в «Спартаке» до последнего». Ваноли — об исключении из Лиги Европы и своем будущем

Сегодня для полного единения на стадионах нам недостает одного элемента — болельщиков. Мы так долго оставались без футбола, играли на пустых стадионах из-за ковида не для того, чтобы снова видеть пластиковые кресла вместо фанатов. Хочется верить, что позицию болельщиков услышали.

Я призываю болельщиков вернуться, а наши футбольные власти — приостановить и пересмотреть закон о Fan ID. Сейчас болельщики нужны всем без исключения командам как никогда.

Наши спортсмены лишились еврокубков, игроки сборной — возможности попасть на чемпионат мира в Катаре, игроки молодежки — возможности проявить себя и попасть во взрослую сборную. Об этом футболисты мечтали с раннего детства, усердно работали, мамы и папы гордились успехами детей, бабушки и дедушки — успехами внуков.

Вокруг много злости, ненависти, лжи и вражды — это все отравляет нашу жизнь. Я считаю, что по-настоящему талантливые люди: артисты, художники, танцоры, оперные певцы, спортсмены — это люди мира, которые принадлежат всем странам одновременно, в независимости от национальности, этнического происхождения и гражданства.

Леонид Федун. Федун не бросит «Спартак». Что ждет клуб дальше

Так и футбол должен объединять и оберегать от деструктивного информационного хаоса. Одна из задач государства сегодня — помочь футболу выжить.

Кто-то сегодня выступает за расширение лиги до 18 команд, напрочь забывая, что даже в благополучные годы существуют команды, которые не могут достойно закончить чемпионат из-за проблем с финансированием. Сколько команд доиграет этот чемпионат в нынешних экономических условиях? Нужны реальные государственные меры поддержки в кризисной ситуации: льготы по социальным, имущественным, земельным налогам и платежам для клубов, субсидии на содержание детских академий, нужно законодательно установить лимиты по агентским вознаграждениям и платежам, нужно перевести профессиональных спортсменов под временное сокращение НДФЛ. Эти меры могут помочь нашему футболу существовать и радовать большое число людей, для которых футбол является смыслом жизни.

С такими сложностями российские клубы не сталкивались никогда, но мы не имеем права опускать руки. Я верю, что только все вместе мы сможем преодолеть тяжелые времена и выйти из них, став еще сильнее и сплоченнее, а наши стадионы должны стать храмами мира для всех.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
41
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Кто из легионеров покинул РПЛ? Кто остается? Следим, как меняется наш футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
Результаты / календарь
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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