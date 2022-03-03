«Стадионы должны стать храмами мира». Колонка Заремы Салиховой

Авторская колонка Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

За последние дни мне неоднократно приходилось отвечать на один и тот же вопрос: почему мы до сих пор не уехали? Ответ прост: если мы уедем, уедут и другие. «Спартак» — один из немногих клубов, который не покинули легионеры и тренерский штаб. В это сложное время мы не отгораживаемся друг от друга, а, наоборот, становимся едины как никогда. Недаром один из слоганов нашего великого клуба — «Сила в единстве».

Сегодня для полного единения на стадионах нам недостает одного элемента — болельщиков. Мы так долго оставались без футбола, играли на пустых стадионах из-за ковида не для того, чтобы снова видеть пластиковые кресла вместо фанатов. Хочется верить, что позицию болельщиков услышали.

Я призываю болельщиков вернуться, а наши футбольные власти — приостановить и пересмотреть закон о Fan ID. Сейчас болельщики нужны всем без исключения командам как никогда.

Наши спортсмены лишились еврокубков, игроки сборной — возможности попасть на чемпионат мира в Катаре, игроки молодежки — возможности проявить себя и попасть во взрослую сборную. Об этом футболисты мечтали с раннего детства, усердно работали, мамы и папы гордились успехами детей, бабушки и дедушки — успехами внуков.

Вокруг много злости, ненависти, лжи и вражды — это все отравляет нашу жизнь. Я считаю, что по-настоящему талантливые люди: артисты, художники, танцоры, оперные певцы, спортсмены — это люди мира, которые принадлежат всем странам одновременно, в независимости от национальности, этнического происхождения и гражданства.

Так и футбол должен объединять и оберегать от деструктивного информационного хаоса. Одна из задач государства сегодня — помочь футболу выжить.

Кто-то сегодня выступает за расширение лиги до 18 команд, напрочь забывая, что даже в благополучные годы существуют команды, которые не могут достойно закончить чемпионат из-за проблем с финансированием. Сколько команд доиграет этот чемпионат в нынешних экономических условиях? Нужны реальные государственные меры поддержки в кризисной ситуации: льготы по социальным, имущественным, земельным налогам и платежам для клубов, субсидии на содержание детских академий, нужно законодательно установить лимиты по агентским вознаграждениям и платежам, нужно перевести профессиональных спортсменов под временное сокращение НДФЛ. Эти меры могут помочь нашему футболу существовать и радовать большое число людей, для которых футбол является смыслом жизни.

С такими сложностями российские клубы не сталкивались никогда, но мы не имеем права опускать руки. Я верю, что только все вместе мы сможем преодолеть тяжелые времена и выйти из них, став еще сильнее и сплоченнее, а наши стадионы должны стать храмами мира для всех.