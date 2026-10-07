Суд взыскал с жены Семака более 11 тысяч рублей по заявлению Роскомнадзора

Суд в Санкт-Петербурге по заявлению Роскомнадзора взыскал с Анны Семак, жены главного тренера «Зенита» Сергея Семака, более 11 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Заявление ведомства о выдаче судебного приказа поступило 2 октября. 6 октября суд удовлетворил его и выдал приказ о взыскании задолженности.

Судебный акт пока не опубликован, поэтому основания требований Роскомнадзора не уточняются. Предположительно, обращение может быть связано с задолженностью по обязательным отчислениям за рекламу в интернете.

Ранее Роскомнадзор обращался в суд с аналогичными требованиями к другим известным людям. Среди спортсменов ответчиками становились фигуристка Елизавета Туктамышева и бывший футболист сборной России Федор Смолов.

С 1 апреля 2025 года распространители интернет-рекламы обязаны перечислять в федеральный бюджет 3 процента от квартального дохода, полученного от ее распространения. Контроль за полнотой и своевременностью этих отчислений осуществляет Роскомнадзор.

Анна Семак ведет блог и является автором нескольких книг. Она состоит в браке с Сергеем Семаком с 2008 года.

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