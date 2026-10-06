Романцев о Диасе в «Родине»: «Практически не имевшему практики человеку распахнули дверь в российский футбол»
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал работу экс-тренера «Родины» Хуана Диаса.
«Родина» 21 сентября объявила об отставке 48-летнего испанца, с которым вышла в РПЛ из Первой лиги. 4 октября Диас стал главным тренером белорусского «МЛ Витебск».
— «Родина» уволила главного тренера Хуана Диаса. При этом клуб от лица генерального директора поблагодарил испанца «за работу и исторические достижения, которых добились плечом к плечу». Может, хоть вы, Олег Иванович, объясните, за что же тогда уволили бедолагу Хуана? Ведь за работу с историческими достижениями скорее звание заслуженного тренера надо присваивать, а не отправлять домой.
— Самому было бы интересно получить ответ на этот вопрос. Может, гендиректор знает, который плечом к плечу с испанским тренером добивался исторических достижений. Правда, есть еще надежда на искусственный интеллект. Но боюсь, что даже ему это вряд ли по силам.
К клубу «Родина», да и ко всем остальным в лиге отношусь с уважением. Как и к тренерам, которые их возглавляют. Это настоящие труженики, преданные профессии. Но в нашем деле многое решает еще и опыт. Только с ним приходит умение выстраивать игру, создавать коллектив, управлять командой. А оказывается, за короткую тренерскую карьеру Диас успел поработать с юношами «Севильи». А затем занимал какие-то кабинетные должности. И как не удивляться, почему человеку, практически не имеющему тренерской практики на высоком уровне, распахнули дверь в российский футбол? Да еще доверили команду, которую требовалось ставить на ноги, с чем он никогда и нигде не сталкивался? Наверное, потому выход «Родины» в Премьер-лигу и победу над «Зенитом» считают для сеньора Диаса историческими достижениями. И хочется надеяться, что, помня о них, клуб все-таки сумеет стать крепче и еще приятно удивит болельщиков.
Правда, как говорят, уже под руководством покинувшего «Ростов» помощника Валерия Карпина в сборной России Джонатана Альбы. Ох уж эта заманчивая Испания! Вместе с Виктором Онопко — чему, если это случится, я буду очень рад. Успеха вам, друзья, и побед команде с таким гордым и красивым названием!
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12
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13
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14
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15
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16
|Факел
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|3
|9.10
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|15:15
|Факел – Локомотив
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|Крылья Советов – Спартак
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|Рубин – Динамо
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