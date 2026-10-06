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Романцев о Диасе в «Родине»: «Практически не имевшему практики человеку распахнули дверь в российский футбол»

Романцев о Диасе в «Родине»: «Практически не имевшему практики человеку распахнули дверь в российский футбол»

Александр Львов
Обозреватель

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал работу экс-тренера «Родины» Хуана Диаса.

«Родина» 21 сентября объявила об отставке 48-летнего испанца, с которым вышла в РПЛ из Первой лиги. 4 октября Диас стал главным тренером белорусского «МЛ Витебск».

«Родина» уволила главного тренера Хуана Диаса. При этом клуб от лица генерального директора поблагодарил испанца «за работу и исторические достижения, которых добились плечом к плечу». Может, хоть вы, Олег Иванович, объясните, за что же тогда уволили бедолагу Хуана? Ведь за работу с историческими достижениями скорее звание заслуженного тренера надо присваивать, а не отправлять домой.

— Самому было бы интересно получить ответ на этот вопрос. Может, гендиректор знает, который плечом к плечу с испанским тренером добивался исторических достижений. Правда, есть еще надежда на искусственный интеллект. Но боюсь, что даже ему это вряд ли по силам.

К клубу «Родина», да и ко всем остальным в лиге отношусь с уважением. Как и к тренерам, которые их возглавляют. Это настоящие труженики, преданные профессии. Но в нашем деле многое решает еще и опыт. Только с ним приходит умение выстраивать игру, создавать коллектив, управлять командой. А оказывается, за короткую тренерскую карьеру Диас успел поработать с юношами «Севильи». А затем занимал какие-то кабинетные должности. И как не удивляться, почему человеку, практически не имеющему тренерской практики на высоком уровне, распахнули дверь в российский футбол? Да еще доверили команду, которую требовалось ставить на ноги, с чем он никогда и нигде не сталкивался? Наверное, потому выход «Родины» в Премьер-лигу и победу над «Зенитом» считают для сеньора Диаса историческими достижениями. И хочется надеяться, что, помня о них, клуб все-таки сумеет стать крепче и еще приятно удивит болельщиков.

Правда, как говорят, уже под руководством покинувшего «Ростов» помощника Валерия Карпина в сборной России Джонатана Альбы. Ох уж эта заманчивая Испания! Вместе с Виктором Онопко — чему, если это случится, я буду очень рад. Успеха вам, друзья, и побед команде с таким гордым и красивым названием!

Артем Дзюба и&nbsp;Олег Романцев.Олег Романцев: «Дзюбы будет не хватать. Но мне кажется, он еще не сказал последнего слова»

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Олег Романцев
ФК Родина
Хуан Диас
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 3 1 1
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