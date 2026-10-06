Агкацев: «В «Краснодаре» вратарей не просят разыгрывать мяч низом в штрафной»

Вратарь сборной России и «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о разных подходах к игре за клуб и национальную команду.

«В «Краснодаре» комбинационный футбол остался. Просто в своей штрафной нас не просят разыгрывать мяч низом, растягивать розыгрыш, как это просит в сборной Валерий Георгиевич. А так «Краснодар» как был комбинационным, так и остался. Просто вратарей не просят так рисковать», — цитируют 24-летнего голкипера «Известия».

«Краснодар» (21 очко после 9 игр) располагается на 1-м месте в таблице чемпионата России. Команда забила 14 голов и пропустила 7.