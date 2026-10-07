Новичок «Рубина» Сальседо: «Во всем мире знают об этом клубе»

Нападающий «Рубина» Эддо Сальседо в интервью «СЭ» рассказал о переходе в казанский клуб.

— Почему ты решил перейти в казанский клуб?

— «Рубин» — это клуб с большой историей. В России и во всем мире те, кто интересуется футболом, знают о «Рубине» — это известный бренд. Поэтому для моей карьеры это хороший шаг.

— Ты сказал, что «Рубин» повсюду знают. А какие-то матчи видел?

— Конечно! Когда много лет назад казанцы играли в еврокубках, я следил за некоторыми их матчами. Все помнят победы над «Барселоной», над «Атлетико» и «Челси». Ну и, конечно, перед трансфером тоже посмотрел игры нынешней команды. Я также уже успел посетить игру с «Ахматом». Так что видел уже много матчей.

Сальседо перешел в «Рубин» 24 сентября. Контракт 24-летнего нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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