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Соболев и Дивеев пошутили над Агкацевым перед матчем Краснодар — Зенит

Соболев — Агкацеву перед матчем «Краснодар» — «Зенит»: «Стасик уже переживает»

Алексей Михайлов

Нападающий «Зенита» Александр Соболев и защитник петербургской команды Игорь Дивеев пошутили над вратарем «Краснодара» Станиславом Агкацевым в преддверии очного матча клубов в 10-м туре РПЛ.

Футболисты находятся в расположении сборной России, которая 6 октября сыграет со сборной Нигерии в Нижнем Новгороде. Разговор игроков в самолете попал во влог со сборов, опубликованный в YouTube-канале национальной команды.

Соболев: — Стасик уже перед 10-м [октября] переживает.
Дивеев: — Уже трясется?
Соболев: — Он думает, что я перегорю, но он уже перегорел.
Дивеев: — Мы-то молчим. Увидим в день игры. А он уже все.
Соболев: — Не думай ты об этой игре, Стас. Еще неделя. Думай о Нигерии.
Агкацев: — Успокаивайте себя, успокаивайте, ребятки, успокаивайте. Не поможет.

Начало матча Россия — Нигерия — в 19.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .
06 октября, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Россия
Нигерия

Игра между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет в субботу, 10 октября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Зенит

После 9 туров в РПЛ «Краснодар» занимает певрое место, набрав 21 очко. «Зенит» (18 очков) — пятый.

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Источник: YouTube-канал сборной России по футболу
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Александр Соболев
Игорь Дивеев
Станислав Агкацев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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