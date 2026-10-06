Соболев — Агкацеву перед матчем «Краснодар» — «Зенит»: «Стасик уже переживает»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев и защитник петербургской команды Игорь Дивеев пошутили над вратарем «Краснодара» Станиславом Агкацевым в преддверии очного матча клубов в 10-м туре РПЛ.

Футболисты находятся в расположении сборной России, которая 6 октября сыграет со сборной Нигерии в Нижнем Новгороде. Разговор игроков в самолете попал во влог со сборов, опубликованный в YouTube-канале национальной команды.

Соболев: — Стасик уже перед 10-м [октября] переживает.

Дивеев: — Уже трясется?

Соболев: — Он думает, что я перегорю, но он уже перегорел.

Дивеев: — Мы-то молчим. Увидим в день игры. А он уже все.

Соболев: — Не думай ты об этой игре, Стас. Еще неделя. Думай о Нигерии.

Агкацев: — Успокаивайте себя, успокаивайте, ребятки, успокаивайте. Не поможет.

Начало матча Россия — Нигерия — в 19.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .

06 октября, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Игра между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет в субботу, 10 октября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

После 9 туров в РПЛ «Краснодар» занимает певрое место, набрав 21 очко. «Зенит» (18 очков) — пятый.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max