Дивеев: «Спартак» не конкурент «Зениту» в борьбе за чемпионство»

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев оценил расстановку сил в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Я по-прежнему считаю, что «Спартак» не конкурент «Зениту» в борьбе за чемпионство в этом сезоне. Почему я должен был поменять мнение? Многих оно удивило? Если я ошибусь, признаю. Лично я думаю, что «Спартак» и в топ-3 может не войти. Если учитывать последние три сезона, матч «Зенит» — «Краснодар» можно назвать российским эль-класико», — сказал Дивеев в интервью Sport24.

После 9 туров в РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Спартак» (19 очков) расположился на 2-й строчке. «Зенит», с 18-ю очками, — пятый.

В субботу, 10 октября, «Краснодар» сыграет с «Зенитом» в матче 10-го тура РПЛ. Начало встречи на «Ozon Арене» — в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

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