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ЭСК признала ошибочным второе предупреждение Кулю в матче Оренбурга с Динамо в 8 туре РПЛ

Судейство

ЭСК: Кукуян ошибочно показал вторую желтую Кулю в матче «Динамо» — «Оренбург»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала ошибочным решение арбитра Павла Кукуяна показать вторую желтую карточку футболисту «Оренбурга» Руслану Кулю в матче 8-го тура РПЛ с московским «Динамо» (0:1).

На 92-й минуте Куль нарушил правила в единоборстве с Бителло и получил второе предупреждение. Большинство членов комиссии пришло к выводу, что фол не заслуживал желтой карточки.

«Контакт с его стороны носит неосторожный характер: без использования шипов и с низкой интенсивностью. Оснований для вынесения предупреждения не было. Судье следовало ограничиться назначением штрафного удара», — говорится в решении ЭСК.

При этом комиссия единогласно поддержала вторую желтую карточку Максиму Сивису на 94-й минуте. После первого предупреждения игрок «Оренбурга» показал жест в адрес судьи, который был расценен как неспортивное поведение.

Также ЭСК признала верным удаление тренера «Оренбурга» Дмитрия Белорукова на 95-й минуте. Специалист покинул техническую зону и оказался в центре массовой конфронтации у углового флажка.

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Источник: РФС
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Павел Кукуян
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