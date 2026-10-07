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ЭСК признала ошибочным назначение пенальти в ворота Факела в матче с Балтикой в 8 туре РПЛ

Судейство

ЭСК: Плиско ошибочно назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Балтикой»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала ошибочным решение арбитра Михаила Плиско назначить пенальти в ворота «Факела» в матче 8-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).

Эпизод произошел на 90+1-й минуте. После видеопросмотра Плиско назначил 11-метровый за попадание мяча в руку защитника воронежцев Матвея Бардачева.

ЭСК единогласно решила, что контакт не являлся наказуемым.

«Егор Голенков играет в мяч головой. Мяч меняет направление полета и с короткой дистанции попадает в руку Матвею Бардачеву. Мяч был неожиданным для Бардачева, при этом он не совершал дополнительного движения рукой в сторону мяча. Игрок отдергивает руку, пытаясь избежать контакта с мячом», — говорится в решении комиссии.

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Источник: РФС
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3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
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 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
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