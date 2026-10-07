ЭСК: Плиско ошибочно назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Балтикой»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала ошибочным решение арбитра Михаила Плиско назначить пенальти в ворота «Факела» в матче 8-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).

Эпизод произошел на 90+1-й минуте. После видеопросмотра Плиско назначил 11-метровый за попадание мяча в руку защитника воронежцев Матвея Бардачева.

ЭСК единогласно решила, что контакт не являлся наказуемым.

«Егор Голенков играет в мяч головой. Мяч меняет направление полета и с короткой дистанции попадает в руку Матвею Бардачеву. Мяч был неожиданным для Бардачева, при этом он не совершал дополнительного движения рукой в сторону мяча. Игрок отдергивает руку, пытаясь избежать контакта с мячом», — говорится в решении комиссии.

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