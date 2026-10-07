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Новичок «Рубина» Сальседо: «Пример Хвичи вдохновляет — от Казани до претендента на «Золотой мяч»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Нападающий «Рубина» Эддо Сальседо в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне РПЛ.

— России сейчас нет в еврокубках. Тебя это не смущало?

— Не смущало. Я думаю, что в Европе продолжают следить за РПЛ. Вне зависимости от наличия еврокубков у «Рубина» есть свой статус. С одной стороны, отсутствие европейских турниров плохо сказывается, но мне кажется, не на «Рубине», который уже имеет свою репутацию. Здесь выступало много больших игроков. Один из примеров — Хвича Кварацхелия. С Ансальди и Бокетти, которые также были в Казани, мы пересекались. С Сальваторе поиграли в «Вероне». Но я следил за ним с самого детства.

— Пример Хвичи тебя, наверное, вдохновляет?

— Конечно. Я бы хотел продолжать расти с каждым днем. Квару никто не знал, когда он только приехал в «Наполи», а сейчас это топ-футболист и один из претендентов на «Золотой мяч». Он сильно вырос, и ведь он начинал свой путь именно в Казани, стал звездой здесь, прежде чем поехать в топ-чемпионат.

— А что думаешь о его шансах на «Золотой мяч»?

— Мне кажется, он вполне может победить. Все-таки он лучший бомбардир Лиги чемпионов. Хвича очень важен для «ПСЖ». Но при этом его не было на чемпионате мира, хотя я думаю, что Квара смотрелся бы там прекрасно.

Кварацхелия играл за «Рубин» с 2019 по 2022 год. С 2025 года 25-летний грузин выступает за «ПСЖ».

Эдди Сальседо.«Пример Хвичи вдохновляет — от Казани до претендента на «Золотой мяч». Интервью новичка «Рубина» Сальседо

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Хвича Кварацхелия
РПЛ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рубин (Казань)
Эдди Сальседо
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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Рубин

 8 1 2
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ЦСКА

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