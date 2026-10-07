Новичок «Рубина» Сальседо: «Пример Хвичи вдохновляет — от Казани до претендента на «Золотой мяч»
Нападающий «Рубина» Эддо Сальседо в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне РПЛ.
— России сейчас нет в еврокубках. Тебя это не смущало?
— Не смущало. Я думаю, что в Европе продолжают следить за РПЛ. Вне зависимости от наличия еврокубков у «Рубина» есть свой статус. С одной стороны, отсутствие европейских турниров плохо сказывается, но мне кажется, не на «Рубине», который уже имеет свою репутацию. Здесь выступало много больших игроков. Один из примеров — Хвича Кварацхелия. С Ансальди и Бокетти, которые также были в Казани, мы пересекались. С Сальваторе поиграли в «Вероне». Но я следил за ним с самого детства.
— Пример Хвичи тебя, наверное, вдохновляет?
— Конечно. Я бы хотел продолжать расти с каждым днем. Квару никто не знал, когда он только приехал в «Наполи», а сейчас это топ-футболист и один из претендентов на «Золотой мяч». Он сильно вырос, и ведь он начинал свой путь именно в Казани, стал звездой здесь, прежде чем поехать в топ-чемпионат.
— А что думаешь о его шансах на «Золотой мяч»?
— Мне кажется, он вполне может победить. Все-таки он лучший бомбардир Лиги чемпионов. Хвича очень важен для «ПСЖ». Но при этом его не было на чемпионате мира, хотя я думаю, что Квара смотрелся бы там прекрасно.
Кварацхелия играл за «Рубин» с 2019 по 2022 год. С 2025 года 25-летний грузин выступает за «ПСЖ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1