Новичок «Рубина» Сальседо: «Пример Хвичи вдохновляет — от Казани до претендента на «Золотой мяч»

Нападающий «Рубина» Эддо Сальседо в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне РПЛ.

— России сейчас нет в еврокубках. Тебя это не смущало?

— Не смущало. Я думаю, что в Европе продолжают следить за РПЛ. Вне зависимости от наличия еврокубков у «Рубина» есть свой статус. С одной стороны, отсутствие европейских турниров плохо сказывается, но мне кажется, не на «Рубине», который уже имеет свою репутацию. Здесь выступало много больших игроков. Один из примеров — Хвича Кварацхелия. С Ансальди и Бокетти, которые также были в Казани, мы пересекались. С Сальваторе поиграли в «Вероне». Но я следил за ним с самого детства.

— Пример Хвичи тебя, наверное, вдохновляет?

— Конечно. Я бы хотел продолжать расти с каждым днем. Квару никто не знал, когда он только приехал в «Наполи», а сейчас это топ-футболист и один из претендентов на «Золотой мяч». Он сильно вырос, и ведь он начинал свой путь именно в Казани, стал звездой здесь, прежде чем поехать в топ-чемпионат.

— А что думаешь о его шансах на «Золотой мяч»?

— Мне кажется, он вполне может победить. Все-таки он лучший бомбардир Лиги чемпионов. Хвича очень важен для «ПСЖ». Но при этом его не было на чемпионате мира, хотя я думаю, что Квара смотрелся бы там прекрасно.

Кварацхелия играл за «Рубин» с 2019 по 2022 год. С 2025 года 25-летний грузин выступает за «ПСЖ».

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