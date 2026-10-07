ЭСК: Заика верно не назначил пенальти в ворота «Акрона» в матче с «Ахматом»
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала правильным решение арбитра Матвея Заики не назначать пенальти в ворота «Акрона» в матче 9-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).
Грозненский клуб обратился в комиссию с просьбой оценить эпизод на 72-й минуте с участием защитника «Акрона» Роберто Фернандеса и игрока «Ахмата» Арсена Адамова.
ЭСК единогласно поддержала решение судьи продолжить игру.
«Защитник «Акрона» Роберто Фернандес не нарушает правила в единоборстве за мяч с атакующим игроком «Ахмата» Арсеном Адамовым. Защитник боролся за мяч, а контакт плечом был выполнен с низкой интенсивностью и в рамках правил», — говорится в решении комиссии.
Источник: РФС
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|0
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|1
|2
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|19
|
3
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|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
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|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
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|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
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|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
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|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
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|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
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|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
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|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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