ЭСК: Заика верно не назначил пенальти в ворота «Акрона» в матче с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала правильным решение арбитра Матвея Заики не назначать пенальти в ворота «Акрона» в матче 9-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).

Грозненский клуб обратился в комиссию с просьбой оценить эпизод на 72-й минуте с участием защитника «Акрона» Роберто Фернандеса и игрока «Ахмата» Арсена Адамова.

ЭСК единогласно поддержала решение судьи продолжить игру.

«Защитник «Акрона» Роберто Фернандес не нарушает правила в единоборстве за мяч с атакующим игроком «Ахмата» Арсеном Адамовым. Защитник боролся за мяч, а контакт плечом был выполнен с низкой интенсивностью и в рамках правил», — говорится в решении комиссии.

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