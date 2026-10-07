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ЭСК: судья верно не назначил пенальти и не отменил гол Локомотива в матче с Зенитом 8 тура РПЛ

Судейство

ЭСК назвала верными решения Новикова не назначать пенальти и не отменять гол «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) по обращению «Зенита» разобрала два эпизода матча 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1). В обоих случаях решения главного арбитра Никиты Новикова были признаны верными.

На 3-й минуте судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива» после попадания мяча в руку Сергея Бабкина. Члены ЭСК единогласно поддержали это решение.

«Контакт мяча с рукой защитника «Локомотива» Сергея Бабкина не является наказуемым. Игрок выпрыгивал вверх, находясь в единоборстве с соперником. Положение его руки было оправданным с учетом действий игрока в данной ситуации», — говорится в решении комиссии.

Также ЭСК большинством голосов признала правильным решение Новикова не фиксировать нарушение правил со стороны Ильи Еремеева против Вильмара Барриоса на 18-й минуте в атаке, которая предшествовала голу «Локомотива».

Комиссия отметила, что Еремеев первым сыграл в мяч, подогнул ноги и не совершал дополнительных движений в сторону соперника, а последовавший контакт был неизбежным и не носил грубого характера.

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Источник: РФС
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 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
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 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
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