ЭСК назвала верными решения Новикова не назначать пенальти и не отменять гол «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) по обращению «Зенита» разобрала два эпизода матча 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1). В обоих случаях решения главного арбитра Никиты Новикова были признаны верными.

На 3-й минуте судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива» после попадания мяча в руку Сергея Бабкина. Члены ЭСК единогласно поддержали это решение.

«Контакт мяча с рукой защитника «Локомотива» Сергея Бабкина не является наказуемым. Игрок выпрыгивал вверх, находясь в единоборстве с соперником. Положение его руки было оправданным с учетом действий игрока в данной ситуации», — говорится в решении комиссии.

Также ЭСК большинством голосов признала правильным решение Новикова не фиксировать нарушение правил со стороны Ильи Еремеева против Вильмара Барриоса на 18-й минуте в атаке, которая предшествовала голу «Локомотива».

Комиссия отметила, что Еремеев первым сыграл в мяч, подогнул ноги и не совершал дополнительных движений в сторону соперника, а последовавший контакт был неизбежным и не носил грубого характера.

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