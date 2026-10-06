Роскомнадзор подал в суд на жену главного тренера «Зенита» Семака

Роскомнадзор обратился в суд Санкт-Петербурга с заявлением о взыскании чуть более 11 тысяч рублей с Анны Семак — жены главного тренера «Зенита» Сергея Семака, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Заявление о выдаче судебного приказа поступило 2 октября и пока не рассмотрено. Основания требований не уточняются, однако, предположительно, иск может быть связан с задолженностью по отчислениям за рекламу в интернете.

Ранее ведомство направляло аналогичные иски известным блогерам. Среди ответчиков были телеведущая и юрист Екатерина Гордон, бывшая солистка группы «Фабрика» Александра Савельева, фигуристка Елизавета Туктамышева, блогер Wylsacom (Валентин Петухов), бывший футболист сборной России Федор Смолов и другие.

С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода, полученного от рекламных услуг, направленных на привлечение внимания потребителей. Сборы идут на господдержку правообладателей российских программ для ЭВМ и баз данных из единого реестра. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты осуществляет Роскомнадзор.

Анна Семак — блогер-миллионник, автор нескольких книг. С Сергеем Семаком состоит в браке с 2008 года.

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