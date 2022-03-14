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«Иначе наш футбольный корабль пойдет ко дну быстрее «Титаника». Яркая колонка Заремы Салиховой

Зарема Салихова высказалась о судействе в российском футболе и расширении РПЛ
Читать «СЭ» в
«Спартак» проиграл «Краснодару» (1:2) в матче 20-го тура чемпионата России.
Фото «СЭ»
Супруга Леонида Федуна — о судействе, блогерах и расширении РПЛ.
Зарема Салихова.
Зарема Салихова.

Мы живем в смутное время. Футбол как отрасль пострадал одним из первых. Футболисты «Зенита» хотя бы успели сыграть свой матч в Лиге Европы и вылететь, не набрав очков для общей копилки. Наши же игроки лишились даже этой возможности. Действительность опровергает любые ставки букмекеров. В этой ситуации как никогда важно действовать слаженно, чтобы оставаться на плаву. Принцип «спасение утопающих — дело рук самих утопающих» не применим. Иначе наш футбольный корабль пойдет ко дну быстрее «Титаника» — который хотя бы внешне был красив и эффектен, и кое-кому удалось спастись.

Особенно нелепо смотрятся в сложившейся ситуации странные судейские ошибки. Вроде и специалистов иностранных нанимали, и обучали еще в прошлой жизни, полной надежд и в ожидании финала Лиги чемпионов в Питере, а толку мало.

13&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Евгений Кукуляк. «Спартак» снова недоволен судейством. Что произошло в Тушине?

И не надо сетовать на отсутствие судей в нужном количестве. Это уже следствие. Каждый раз, когда говорят, что страна огромная, мы задаемся вопросом: а почему же так мало команд заявлено? Тут то же самое — что же у нас тогда судей грамотных так мало? Почему футболисты из РПЛ, ФНЛ не становятся судьями, а предпочитают идти в блогеры или перекрикивают друг друга на всем известном канале? Где этот сбой в системе? Когда он произошел? Почему бывшие футболисты предпочитают примерить на себя маски клоунов, вместо того чтобы получить тренерскую лицензию и стать сначала детскими тренерами, возродить детско-юношеский спорт и дальше пойти заниматься делом? Почему бы не стать судьей, имея за спиной опыт игрока, пострадавшего от судейских ошибок, и заработать авторитет в глазах болельщиков? В чем гордость ругать с ТВ-экранов футболистов, выходящих на поле в майках команд, за которые ты сам недавно играл, и получать доход от рекламы букмекеров?

Прошедший тур как лакмусовая бумажка показал вечные проблемы российского футбола. Меня лишь удивила реакция в духе «бедный «Краснодар» остался без легионеров».

Евгений Чернов, Эдуард Сперцян и&nbsp;Егор Сорокин.

«Краснодар» как клуб, существующий не на бюджетные деньги налогоплательщиков, безусловно заслуживает уважения. Построены быстро и качественно стадионы для первой и второй команд, функционирует красивейший парк. Однако зачем создавать ореол мучеников, которые незаслуженно пострадали, сражаясь молодежью и недостаточно опытным тренером? Кто мешал договориться с другим тренером? Почему изначально выбрали такого специалиста, который убежал в свою зону комфорта, не проведя ни одного матча? Почему не успокоили легионеров? Представляю, сколько бурной радости у «доброжелателей» вызвала бы такая ситуация в «Спартаке».

«Спартак» не виноват, что у Краснодара не было восьми игроков основы. Лично у меня сложилось впечатление, что кто-то захотел продемонстрировать, будто такое импортозамещение вполне себе эффективно. Так вот хочется сказать, что все рано или поздно будем в положении «Краснодара» (кроме «Зенита» — это другая планета, все давно с этим свыклись), поэтому и создается картинка «нормальности». Однако я не считаю массовый отток иностранных футболистов и тренеров поводом для радости и гордости.

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo; празднуют гол. Из «Краснодара» ушли 9 лидеров и тренер, он 5 часов ехал до Минвод и не тренировался перед игрой. Нытье «Спартака» о судействе — постыдно!

Я вовсе не против команд, составленных из своих игроков. Но только если это продуманный спортивный проект. К примеру, можно порадоваться за «Крылья Советов», которые с отечественным тренером и молодыми российскими ребятами дают бой сильным командам и являются донорами для сборных. Проанализировав летнюю и зимнюю трансферные кампании, можно сделать вывод, что вчерашний «Краснодар» к этой модели не имеет отношения — он в такой ситуации оказался вынужденно. И что, теперь его надо жалеть и применять особое судейство?

В этом матче было предостаточно спорных моментов, каждый в отдельности трактуется по-разному. Начиная с первого эпизода, когда Кофрие сыграл плечом, а не рукой. Нам ведь брифинг Кашшаи показывали, человечка рисовали, говорили: если мяч попал в рукав футболки, то это плечо. Надеюсь, в этот раз никто не додумается двигать мяч фотошопом, как было в случае с Мозесом во время кубковой игры с «Динамо» в 2021 году.

Зачем нужен ВАР, если четко видно, что Мартинс не нарушал правила и там не было пенальти? Справедливо увидели руку Николсона, однако перед этим мяч попал в руку защитника «Краснодара». Где же тогда пенальти?

Мне непонятно, когда говорят «сами забивайте больше». Забивать больше чего? Договаривайте до конца предложение. Больше судейских ошибок? Потом в том числе из-за такого подхода тренеры уходят из нашей лиги и оказываются топ-профессионалами в европейских чемпионатах. А у нас они просто «не смогли больше»... Объясните наконец четко правила игрокам, понятные свои инструкции расскажите болельщикам. Только не меняйте правила ситуативно.

Я продолжаю настаивать на введении срочных антикризисных мер.

Для увеличения количества матчей необязательно расширять лигу. О каком расширении лиги может идти речь, если вскоре игрокам из нижней турнирной таблицы — а может, не только из нижней — придется добираться на матчи автобусом или ехать в плацкартных вагонах? Прежде чем предлагать расширение лиги, продумайте дорожную карту. Создайте турнир (иностранных консультантов можно не привлекать) первой и второй восьмерки с разделением на группы, играйте в четыре круга. Или еще один турнир организуйте вместо товарищеских матчей сборной, привлекайте больше болельщиков на статусные матчи.

Зарема Салихова считает, что российскому футболу нужны реальные государственные меры поддержки в&nbsp;кризисной ситуации. «Стадионы должны стать храмами мира». Колонка Заремы Салиховой

Игры прошедшего тура оставили удручающее впечатление. 0:0 на табло, пустые стадионы, даже ложи не заполнены. При этом те же «Химки» и «Уфа» ратуют за увеличение команд и «заморозку» лиги. Вы точно уверены, что наберете по 24 российских игрока в каждую команду, не превратив чемпионат в дворовую лигу и тем самым не убив напрочь интерес к футболу? Вы точно будете работать с городом и гарантировать посещаемость? Почему тогда сейчас на матчах этих команд по 500 человек? Или просто в случае вылета в ФНЛ есть страх потерять государственное финансирование?

Может, кто-то подскажет, какими словами в таком замороженном чемпионате мотивировать игроков при отсутствии соревновательного принципа, отсутствии еврокубков и разбившейся мечты выступать за сборную?

При этом все на «Спартаке» делают цифры и деньги: букмекерские компании, вещатели, журналисты, блогеры, инсайдеры. Обзор матча с «Краснодаром» посмотрело в 2,5 раза больше людей, чем матч «Крыльев» и «Зенита» — лидера чемпионата. То есть команда на 9-м месте интереснее чемпиона?

Удивительно, что в ответ на то, что за счет «Спартака» все увеличивают свою доходность, клуб нарочито ставят в угол, наказывая судейством такого уровня. Футболисты «Спартака» — не мальчики, на которых судьи должны учиться, и не герои для низкопробных ТВ-передач. Если «Спартаку» станет по-настоящему скучно с вами со всеми, то футбол превратится в печальное зрелище. Да и одним «Спартаком» весь российский футбол долго сыт не будет.

ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
134
212
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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