Сальседо рассказал, почему не смог подписать контракт с «Рубином» в начале осени

Нападающий «Рубина» Эддо Сальседо в интервью «СЭ» рассказал, почему не мог перейти в казанский клуб в начале осени.

— В начале сентября появились новости, что трансфер сорвался. Объясни, что было на самом деле?

— Ничего особенного, мне просто нужно было вернуться в Италию, чтобы решить вопрос с визой и разрешением на работу в России. А после я вернулся в Казань, переговорил с директором клуба и тренером и подписал контракт. Так что все в порядке.

— В СМИ писали, что ты вообще мог оказаться в «Краснодаре».

— Честно, не знаю. Мой агент мне ничего не говорил об этом. Так что я не в курсе. Знал только о «Рубине» — и вот я здесь.

Сальседо перешел в «Рубин» 24 сентября. Контракт 24-летнего нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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