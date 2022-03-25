Сегодня 40 лет исполняется бывшему полузащитнику «Спартака» Алексу. «СЭ» — о карьере одного из самых креативных футболистов красно-белых XXI века.

«Его зарплата — на уровне Саенко и Быстрова»

В конце февраля 2009 года стало известно, что в «Спартак» переходит 26-летний атакующий полузащитник «Интернасионала» Алекс.

— Алекс способен закрыть любую позицию среди атакующих хавбеков и уверенно чувствует себя в разных тактических расстановках, — рассказывал «СЭ» гендиректор красно-белых Валерий Карпин. — Он может одинаково эффективно поддерживать из глубины как одного, так и двух нападающих, выполнять функции плеймейкера в одиночку и делить их со вторым футболистом. Кроме того, ему знакома специфика игры на флангах, включая правый, хотя он левша. К козырям бразильца следует отнести отличную технику и умение завершать атаки: забил 34 гола в официальных турнирах прошлого сезона. О высоком уровне нашего потенциального новичка свидетельствует и то, что в прошлом году он вошел в десятку лучших игроков Южной Америки (9-е место. — Прим. «СЭ»).

— Сколько составит сумма предполагаемого трансфера?

— Около пяти миллионов евро. В августе «Интернасионал» запрашивал 14 миллионов, перед открытием зимнего периода дозаявок в Европе речь шла уже о десяти. Как удалось снизить цену еще в два раза ? Наверное, сказалось, что европейское трансферное окно уже закрыто и рынок значительно сузился. Да и финансовый кризис не позволяет продавцам поднимать стоимость до заоблачных высот.

— А каковы условия личного контракта?

— Мы не раз говорили о своих принципах стимулирования футболистов и никаких исключений делать не намерены. Алекс не станет самым высокооплачиваемым игроком «Спартака», его оклад будет на уровне наших лидеров — Быстрова, Саенко, Плетикосы, Фати, Йиранека. При этом сумма годового заработка, называемая вашими бразильскими коллегами, — два миллиона евро — не соответствует действительности. Таких зарплат в «Спартаке» нет и не будет. Тем более в нынешних экономических условиях.

— В «Интернасионале» Алекс за явным преимуществом выигрывал конкуренцию за место в основном составе у арендованного в ЦСКА Даниэла Карвалью. Это имело для вас какое-то значение?

— Никакого, хотя, если не ошибаюсь, Карвалью сам признавал, что в настоящее время уступает Алексу.

Дебют бразильца в чемпионате России состоялся 15 марта в домашнем матче с «Зенитом» (1:1, отличились Саенко и Погребняк). Алекс вышел на позиции центрального полузащитника. Слева — Саенко, справа — Быстров. На острие атаки — Веллитон. Новичок оставил весьма приятное впечатление, получив от нашего издания оценку 6,0.

«Зенит» выглядел солиднее, однако питерской булочке явно не хватало того изюма, который выдавали на-гора Веллитон с Алексом, а потом и присоединившийся к ним Павленко » , — писал корреспондент «СЭ».

— Думаю, по двум-трем касаниям многим стало понятно, что Алекс — игрок европейского уровня, — сказал после матча Карпин.

— Алекс в новом коллективе пока освоился не до конца. Показал, правда, в «Лужниках», что он игрок высокого класса, но в Бразилии, где я наблюдал за этим футболистом, действовал куда ярче, — заметил, в свою очередь, известный тренер Александр Тарханов. — Во втором тайме с выходом Павленко и Родригеса у красно-белых стала просматриваться интересная атакующая игра. Веллитон, Алекс, Павленко, Саенко, Быстров при поддержке крайних защитников в этом году наверняка доставят неприятности не одной команде.

Во втором туре подопечные Микаэля Лаудрупа неожиданно уступили «Кубани» (0:1), а Алекс не реализовал пенальти. Бразилец сделал перед ударом паузу, пробил на технику в угол, но перехитрить Ботвиньева не сумел.

— Никогда не понимал тех, кто бьет пенальти с места. Мне кажется, это дает вратарю дополнительные шансы. Бразилец сделал несколько шагов и у мяча взял мхатовскую паузу. Но Ботвиньева этот театральный этюд нисколько не смутил, — пожурил Алекса эксперт «СЭ» Игорь Шалимов.

Впрочем, Алекс быстро реабилитировался с лихвой, забив свой первый гол в России в поединке с нальчикским «Спартаком» (2:0) ударом со штрафного. Южноамериканец пробил блестяще — левой ногой, как рукой, послал мяч в самую «девятку»!

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«В эпизоде с мячом Алекса я ничего не мог поделать, — признал свое бессилие голкипер нальчан Деян Радич. — Гол получился просто фантастический, такие не берутся. Я ждал чего угодно, только не такого. До сих пор проигрываю в памяти эпизод и понимаю, что ни один вратарь в мире не взял бы этот мяч. Насколько мне известно, подобным образом Алекс забивал и в Бразилии. Что я могу сказать? Такие люди, как Алекс, рождаются не на этой планете!»

Свой талант диспетчера южноамериканец в полной мере проявил в игре с «Рубином» (2:0), став автором двух результативных передач. Исход встречи в Казани предопределила бразильская связка. Длинный пас Алекса на ход Веллитону — и тот в одно касание перебросил мяч через выбежавшего навстречу Рыжикова.

Почти чемпион

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Дерби с ЦСКА в июле 2009-го — возможно, лучший матч Алекса за «Спартак». Счет открыли армейцы. Джанаев не справился с дальним ударом Шембераса. Впрочем, гол не выбил подопечных Валерия Карпина из колеи. В тот вечер они выглядели сильнее красно-синих по всем компонентам. Ответный мяч не заставил себя долго ждать. Алдонин нарушил правила на Быстрове в двадцати метрах от ворот. Алекс с левой ноги угодил в штангу, однако мяч отскочил в спину упавшего Акинфеева и нырнул в ворота — 1:1.

После перерыва Алекс, Веллитон и Быстров раз за разом создавали серьезные проблемы армейской обороне. Решающей же стала 65-я минута. Алекс догнал у лицевой линии, казалось, безнадежный мяч, прострелил в штрафную, а там Игнашевичу пришлось уложить на газон Ковальчука — пенальти.

Вагнер что-то подсказал Акинфееву по поводу манеры пробития 11-метровых соотечественником Алексом, голкипер армейцев бросился в левый от себя угол, но бразилец опять после паузы ударил в правый — 2:1.

«Целая стая «крокодилов » -опорников — Алдонин, Шемберас и Мамаев — щелкала зубами по воздуху, а маленький изящный Алекс в это время делал игру. Так, как когда-то делал ее сам Зико, — писал обозреватель «СЭ». — Разницу в том, как играли вчера ЦСКА и «Спартак», символизировало использование тренерами двух бриллиантов, обладающих бесценным даром вести командную игру, — Дзагоева и Алекса. Бразилец, играя в центре, был везде. Российский тренер дал Алексу полную творческую свободу — и тот отблагодарил его сполна. Бразильский тренер Дзагоеву свободы не дал, как не дает весь этот сезон. И тот зажимается, все больше боится сделать ошибку, которая способна в очередной раз отправить его на скамейку».

— Это тот «Спартак», о котором вы мечтали? — спросили журналисты Леонида Федуна.

— Близко к тому. Главное, что у нас есть не только бразильцы, но и перспективные молодые ребята. Мне понравилась игра юных крайних защитников — Макеева и Паршивлюка. Если у них будет и дальше подобающее отношение к тренировкам, то они вполне способны попасть в сборную России.

После окончания игры прошел уже час, а у входа в подтрибунное помещение главный тренер армейцев Зико о чем-то долго беседовал с Алексом. Возможно, поздравлял соотечественника с хорошей игрой, а может быть, говорил о том, что ЦСКА обязательно постарается взять реванш во втором круге.

Алекс забивает гол в ворота Игоря Акинфеева. Александр Вильф, Фото —

За четыре тура до финиша того чемпионата «Спартак» шел на втором месте, всего на одно очко отставая от «Рубина». На решающем отрезке сезона Алекс показал себя настоящим лидером команды.

Сначала оформил дубль в игре с «Ростовом» (5:1). «Рубин», в свою очередь, разгромил «Крылья» (4:1) — следующего соперника команды Карпина. Мало кто сомневался, что красно-белые возьмут три очка в игре с самарцами. Но к 15-й минуте москвичи уступали — 0:2.

Сначала Штранцль срезал мяч в свои ворота, а затем Джанаев в какой-то степени повторил ошибку Филимонова в матче с Украиной осенью 1999 года. После подачи со штрафного голкипер гостей не зафиксировал вроде бы несложный мяч и зашел с ним за линию ворот...

Алекс был лучшим в составе москвичей, нагнетал, бил, отдавал. Смог сам отличить c я, но только в компенсированное время. В параллельной встрече «Рубин» на выезде одолел ЦСКА (2:0) и оторвался от «Спартака» на пять очков.

У красно-белых больше не было права на ошибку — армейцев нужно было побеждать при любых обстоятельствах. Алекс в дебюте встречи реализовал пенальти, вновь хладнокровно переиграв Акинфеева. Правда, к началу второго тайма в счете вели уже красно-синие — благодаря голам Дзагоева и Нецида.

Веллитон восстановил паритет, но все решилось на 89-й минуте. Джанаев грубо ошибся во второй игре кряду. Удар Нецида со средней дистанции — голкипер выставил руки, от которых мяч предательски залетел в сетку. «Спартак» распрощался с шансами на золото.

В своем первом сезоне за «Спартак» Алекс провел 29 матчей, забил 12 мячей и отдал 10 результативных пасов. Бразилец был включен в «список 33 лучших» под первым номером в своем амплуа. Он опередил Дзагоева и C емшова.

В опросе «СЭ» на звание лучшего футболиста года в России Алекс занял третье место (114 баллов), пропустив вперед Домингеса (266) и Веллитона (166).

— Я люблю всегда и во всем быть первым, — подчеркнул Алекс по окончании сезона. — Вторым или третьим быть не терплю. Мне тяжело осознавать, что мы могли быть и выше. Все ведь было в наших руках. Вместе с тем я отмечу, что команда выполнила одну из двух поставленных перед ней задач — пробилась в Лигу чемпионов. С учетом того, что нам в этом году было непросто, мы преодолевали трудные этапы, такой результат не может не радовать. Но если говорить объективно, команда-чемпион не создается меньше чем за год. У нас не было большого количества времени, чтобы наиграть костяк, и все это прекрасно знают.

— С хорошей стороны меня Алекс поражает. Впрочем, «поражает» — не то слово. Это было ожидаемо. Мне многие и прежде говорили, что интеллект у парня очень высокий. Понимает и жизнь, и футбол. Это тот человек, который любому тренеру нужен. Приятно с ним работать, — говорил Карпин в интервью «СЭ» в декабре 2009 года.

Алекс принимает поздравления после гола. Алексей Иванов, Фото —

«Ну не может лучший игрок лиги опуститься до уровня середняков!»

Во втором сезоне в России Алекс выглядел уже не так ярко (3 гола и 11 результативных передач в чемпионате). Правда, и матчей он провел меньше — 22: концовку сезона пришлось пропустить из-за травмы бедра.

И все-таки специалисты все чаще стали его критиковать, сравнивая с образцом дебютного сезона. Игру с «Амкаром» бразилец пропускал из-за дисквалификации. Москвичи вполне справились и без него — 2:0.

— А я так скажу: быть может, и хорошо, что Алекс не играл. Ананидзе с Ибсоном и без него отобрали у пермяков центр поля, — заметил тогда ветеран красно-белых Валерий Рейнгольд. — Чуть слабее выглядел на своем краю Саенко, но все же названная троица за счет владения мячом сумела создать территориальное преимущество и подготовила гол. Возможно, для полного счастья Алекса гостям и не хватало: нечитаемые передачи «на тонкого» — его конек. Но Алекса прошлогоднего. В Перми же бразилец был абсолютно не нужен: пока он не готов на все сто. От него прежнего мало что осталось. А потому даже предположить не могу, кого из игроков средней линии легионер смог бы заменить без ущерба для команды. Вот Веллитону наверняка было бы комфортнее рядом с привычным напарником. Но и форвард пока не в порядке.

Карпин не находил ответа на вопрос, почему самый креативный игрок его команды начал сдавать. После звонкой пощечины от «Алании» (2:5) Валерий Георгиевич только разводил руками.

— Вновь невнятно выглядел Алекс. Каков выход из ситуации?

— Не знаю, честное слово. И он сам не знает. Мы оба понимаем, что бразилец выглядит не лучшим образом, он очень хочет исправить такое положение вещей, например, много работает индивидуально, оставаясь после тренировок, но чем это объясняется и как помочь — пока остается загадкой. Предполагаю, что проблемы футболиста кроются в области психологии. Возможно, надо всего лишь немного переждать. Ну не может же лучший игрок премьер-лиги прошлого года в одночасье опуститься до уровня середняков! Можно находиться не в лучшем физическом состоянии (кстати, в этом плане Алекс готов нормально), но технику и мышление, как говорится, «не пропьешь». Потому и теряюсь в догадках, почему у Алекса столько потерь мяча в простых моментах. Возможно, более опытные тренеры и знают рецепт быстрой помощи в такой ситуации, я же полагаю, что бразильцу следует продолжать гнуть свою линию: работать, работать, работать...

«Я бы вернулся в «Спартак», но...»

Впрочем, в отдельных играх Алекс по-прежнему делал разницу. Так, в двух дерби с «Локо» (2:1 и 3:2) бразилец поучаствовал в трех голах красно-белых. Во встрече с «Сибирью» отдал аж четыре голевых паса.

На групповом этапе Лиги чемпионов бразилец особо не блеснул: один забитый мяч и две результативные передачи в играх с «Жилиной».

Зато стал главным героем в противостоянии с «Аяксом» в 1/8 финала Лиги Европы. В Амстердаме именно его точный выстрел принес москвичам победу — 1:0. Полузащитник разобрался возле угла штрафной площади с двумя соперниками, после чего мастерским обводящим ударом направил мяч в дальний угол ворот.

В московском матче Алекс не только снабдил голевой передачей Дмитрия Комбарова, но и сам установил окончательный счет фирменным ударом со штрафного — 3:0!

После игры Алекс с разрешения клуба отправился в Бразилию в связи с трудно проходящей беременностью жены. В начале апреля он вернулся в Москву и приступил к тренировкам с командой. Однако за москвичей успел провести еще три игры.

В мае Алекс перешел в «Коринтианс» за шесть миллионов евро. Причина — сложные семейные обстоятельства. Его сын родился семимесячным после тяжелой операции у супруги — в такой ситуации футболист, естественно, посчитал необходимым вернуться домой.

Алекс и Кирилл Комбаров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Во всех турнирах за «Спартак» он провел 69 матчей, забил 19 голов и отдал 27

— Многие бразильцы говорят, что скучают по Москве. А вы? — спросил Алекса корреспондент «СЭ» в 2018 году.

— Я тоже! Всегда ощущал себя комфортно в команде. По правде говоря, и ушел исключительно по семейным обстоятельствам, о которых уже говорил: жена ждала ребенка, существовал риск их здоровью. И мы решили вернуться в Бразилию. У меня появилась возможность перейти в «Коринтианс» . Если бы команда не боролась за титулы, меня бы могли на год отдать в аренду. А потом бы вернулся в «Спартак». Но не получилось.

— Вернуться в какой-то другой момент могли?