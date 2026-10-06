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Романцев допустил, что Дзюба продолжит карьеру

Александр Львов
Обозреватель

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал будущее экс-форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

— Теперь уже ясно, что нынешний сезон пройдет без Артема Дзюбы. Кто-то считает решение Артема правильным. А вот президент РПЛ Александр Алаев с сожалением заметил, что такого футболиста будет не хватать нашему чемпионату. Интересно ваше мнение, Олег Иванович!

— Я всегда говорил, что личности нужны футболу. Они делают его ярче, интереснее. Пожалуй, сейчас их поубавилось. Потому и отъезд Батракова, чья игра возвращала во времена футбольной романтики, был воспринят как большая потеря. То же самое рискну сказать и про уход Дзюбы. Да, кого-то раздражает его эпатажность, подчеркнутая независимость. Но за преданность футболу, профессии он достоин уважения. А еще и за крепость характера. И принимая очередной вызов судьбы, он каждый раз доказывал: меня не сломать! Вот почему таких бойцов, каким Артема запомнили на домашнем чемпионате, болельщикам сегодня жаль терять.

Заур Тедеев, работавший с Дзюбой в «Акроне», недавно сказал, что тот мог бы помочь любому из клубов Премьер-лиги. Начали прикидывать — кому? В «Спартаке» и «Локомотиве» на него обижены за какие-то интервью. В «Краснодаре» и «Зените», похоже, все вакансии заняты. Ну, а дорога в ЦСКА исторически закрыта. Плюс игрок он из категории «неудобных», привыкший открыто говорить то, что думает. Так что уж лучше от греха подальше... Хотя еще неизвестно, пошел бы туда сам Артем.

И здесь вспоминается то, как он оказался в сборной Черчесова, у которого с Дзюбой были не самые нежные отношения. Но вопреки всему тренер протянул Артему руку. Так команда и на поле, и в раздевалке получила лидера, который горел и вел за собой!

Признаюсь, что и мне как рядовому болельщику будет не хватать этого задиры, скучно с которым никогда не бывало. Но почему-то верится, что последнее слово Артем еще скажет. Это в его характере! — сказал Романцев.

1 октября Дзюба на вопрос о своем будущем заявил, что его карьера «закончилась», но допустил, что сыграет за одну из команд в FONBET Кубке России. Позже представитель 38-летнего футболиста Леонид Гольдман сообщил, что Дзюба еще не делал официального объявления о завершении карьеры.

Артем Дзюба и&nbsp;Олег Романцев.Олег Романцев: «Дзюбы будет не хватать. Но мне кажется, он еще не сказал последнего слова»

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Артем Дзюба
Олег Романцев
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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