Романцев допустил, что Дзюба продолжит карьеру
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал будущее экс-форварда «Акрона» Артема Дзюбы.
— Теперь уже ясно, что нынешний сезон пройдет без Артема Дзюбы. Кто-то считает решение Артема правильным. А вот президент РПЛ Александр Алаев с сожалением заметил, что такого футболиста будет не хватать нашему чемпионату. Интересно ваше мнение, Олег Иванович!
— Я всегда говорил, что личности нужны футболу. Они делают его ярче, интереснее. Пожалуй, сейчас их поубавилось. Потому и отъезд Батракова, чья игра возвращала во времена футбольной романтики, был воспринят как большая потеря. То же самое рискну сказать и про уход Дзюбы. Да, кого-то раздражает его эпатажность, подчеркнутая независимость. Но за преданность футболу, профессии он достоин уважения. А еще и за крепость характера. И принимая очередной вызов судьбы, он каждый раз доказывал: меня не сломать! Вот почему таких бойцов, каким Артема запомнили на домашнем чемпионате, болельщикам сегодня жаль терять.
Заур Тедеев, работавший с Дзюбой в «Акроне», недавно сказал, что тот мог бы помочь любому из клубов Премьер-лиги. Начали прикидывать — кому? В «Спартаке» и «Локомотиве» на него обижены за какие-то интервью. В «Краснодаре» и «Зените», похоже, все вакансии заняты. Ну, а дорога в ЦСКА исторически закрыта. Плюс игрок он из категории «неудобных», привыкший открыто говорить то, что думает. Так что уж лучше от греха подальше... Хотя еще неизвестно, пошел бы туда сам Артем.
И здесь вспоминается то, как он оказался в сборной Черчесова, у которого с Дзюбой были не самые нежные отношения. Но вопреки всему тренер протянул Артему руку. Так команда и на поле, и в раздевалке получила лидера, который горел и вел за собой!
Признаюсь, что и мне как рядовому болельщику будет не хватать этого задиры, скучно с которым никогда не бывало. Но почему-то верится, что последнее слово Артем еще скажет. Это в его характере! — сказал Романцев.
1 октября Дзюба на вопрос о своем будущем заявил, что его карьера «закончилась», но допустил, что сыграет за одну из команд в FONBET Кубке России. Позже представитель 38-летнего футболиста Леонид Гольдман сообщил, что Дзюба еще не делал официального объявления о завершении карьеры.
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|14-8
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4
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|9
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5
|Зенит
|9
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|19-9
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6
|Динамо Мх
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|15-16
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7
|Рубин
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8
|Балтика
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9
|Крылья Советов
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|13-14
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10
|Ахмат
|9
|2
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|3
|13-13
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11
|Оренбург
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|7-10
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12
|Ростов
|9
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|10-17
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13
|Акрон
|9
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|5
|3
|11-18
|8
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14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
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15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
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16
|Факел
|9
|0
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|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
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|Крылья Советов – Спартак
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|Краснодар – Зенит
|- : -
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|Рубин – Динамо
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Зенит
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Зенит
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Педро
Зенит
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Спартак
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Крылья Советов
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Ахмат
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Рубин
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|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
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