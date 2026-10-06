Романцев допустил, что Дзюба продолжит карьеру

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал будущее экс-форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

— Теперь уже ясно, что нынешний сезон пройдет без Артема Дзюбы. Кто-то считает решение Артема правильным. А вот президент РПЛ Александр Алаев с сожалением заметил, что такого футболиста будет не хватать нашему чемпионату. Интересно ваше мнение, Олег Иванович!

— Я всегда говорил, что личности нужны футболу. Они делают его ярче, интереснее. Пожалуй, сейчас их поубавилось. Потому и отъезд Батракова, чья игра возвращала во времена футбольной романтики, был воспринят как большая потеря. То же самое рискну сказать и про уход Дзюбы. Да, кого-то раздражает его эпатажность, подчеркнутая независимость. Но за преданность футболу, профессии он достоин уважения. А еще и за крепость характера. И принимая очередной вызов судьбы, он каждый раз доказывал: меня не сломать! Вот почему таких бойцов, каким Артема запомнили на домашнем чемпионате, болельщикам сегодня жаль терять.

Заур Тедеев, работавший с Дзюбой в «Акроне», недавно сказал, что тот мог бы помочь любому из клубов Премьер-лиги. Начали прикидывать — кому? В «Спартаке» и «Локомотиве» на него обижены за какие-то интервью. В «Краснодаре» и «Зените», похоже, все вакансии заняты. Ну, а дорога в ЦСКА исторически закрыта. Плюс игрок он из категории «неудобных», привыкший открыто говорить то, что думает. Так что уж лучше от греха подальше... Хотя еще неизвестно, пошел бы туда сам Артем.

И здесь вспоминается то, как он оказался в сборной Черчесова, у которого с Дзюбой были не самые нежные отношения. Но вопреки всему тренер протянул Артему руку. Так команда и на поле, и в раздевалке получила лидера, который горел и вел за собой!

Признаюсь, что и мне как рядовому болельщику будет не хватать этого задиры, скучно с которым никогда не бывало. Но почему-то верится, что последнее слово Артем еще скажет. Это в его характере! — сказал Романцев.

1 октября Дзюба на вопрос о своем будущем заявил, что его карьера «закончилась», но допустил, что сыграет за одну из команд в FONBET Кубке России. Позже представитель 38-летнего футболиста Леонид Гольдман сообщил, что Дзюба еще не делал официального объявления о завершении карьеры.

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