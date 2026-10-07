ЭСК поддержала решения Фролова отменить гол махачкалинского «Динамо» и не назначать пенальти в ворота ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) по обращению махачкалинского «Динамо» рассмотрела два эпизода матча 9-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3) и в обоих случаях поддержала решения главного арбитра Антона Фролова.

На 49-й минуте Фролов отменил гол нападающего «Динамо» Гамида Агаларова из-за положения вне игры. ЭСК единогласно признала это решение правильным.

«Нападающий «Динамо» Гамид Агаларов, забивший гол в ворота соперника, находился в положении вне игры в момент передачи мяча ему партнером по команде, что фактически подтверждается офсайдными линиями», — говорится в решении комиссии.

Также ЭСК единогласно поддержала решение не назначать пенальти в ворота ЦСКА на 53-й минуте после контакта вратаря армейцев Владислава Торопа с Андресом Аларконом.

Комиссия пришла к выводу, что Аларкон к моменту контакта уже нанес удар по воротам, а действия Торопа не носили безрассудного характера. Последовавшее столкновение в ЭСК назвали нормальным футбольным контактом.

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