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Динамо расторгло контракт с Лукой Гагнидзе

«Динамо» объявило о расторжении контракта с Гагнидзе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лука Гагнидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Грузинский полузащитник Лука Гагнидзе покинул московское «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Контракт с 23-летним хавбеком расторгли по соглашению сторон. Договор был рассчитан до лета 2027 года.

Гагнидзе перешел в «Динамо» из «Динамо» Тбилиси летом 2021 года. С того момента он провел 55 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Также полузащитник в России играл в аренде в «Урале» и «Крыльях Советов».

В прошедшем сезоне Гагнидзе на правах аренды играл в испанской «Гранаде» и отметился тремя голевыми передачами в 13 встречах.

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Источник: ФК «Динамо» (Москва)
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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