«Динамо» объявило о расторжении контракта с Гагнидзе
Грузинский полузащитник Лука Гагнидзе покинул московское «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.
Контракт с 23-летним хавбеком расторгли по соглашению сторон. Договор был рассчитан до лета 2027 года.
Гагнидзе перешел в «Динамо» из «Динамо» Тбилиси летом 2021 года. С того момента он провел 55 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Также полузащитник в России играл в аренде в «Урале» и «Крыльях Советов».
В прошедшем сезоне Гагнидзе на правах аренды играл в испанской «Гранаде» и отметился тремя голевыми передачами в 13 встречах.
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Источник: ФК «Динамо» (Москва)
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