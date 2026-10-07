«Динамо» объявило о расторжении контракта с Гагнидзе

Грузинский полузащитник Лука Гагнидзе покинул московское «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Контракт с 23-летним хавбеком расторгли по соглашению сторон. Договор был рассчитан до лета 2027 года.

Гагнидзе перешел в «Динамо» из «Динамо» Тбилиси летом 2021 года. С того момента он провел 55 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Также полузащитник в России играл в аренде в «Урале» и «Крыльях Советов».

В прошедшем сезоне Гагнидзе на правах аренды играл в испанской «Гранаде» и отметился тремя голевыми передачами в 13 встречах.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.