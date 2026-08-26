В РПЛ не заметили ужесточения лимита: россиян хватает. А лучшие снайперы пока только они!

Обозреватель «СЭ» обратил внимание на необычную тенденцию в Премьер-лиге.

По старту сезона создается четкое впечатление: никто даже не вспоминает, что в этом сезоне ужесточили на одного игрока лимит на легионеров, и теперь на поле у каждой команды должно быть не менее четырех россиян.

Разве что Сергей Семак, отвечая на вопрос о причинах раннего выхода на замену Нуралы Алипа вместо Нино, объяснил, что надо было соблюдать лимит и, если меняешь Александра Соболева на Фелипе Аугусто, одновременно в другой линии выпускать вместо легионера игрока с «правильным» паспортом — так и вышел Алип. Но это опять же была не жалоба, а просто объяснение.

Как-то вдруг с «паспортистами» приемлемого уровня у всех топ-клубов наладилось, хотя раньше и трех еле наскребали, и натурализованных в эти тройки включали.



А против «Зенита» у «Спартака» появились: в основе Александр Максименко, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Наиль Умяров, на замену — Даниил Денисов, Игорь Дмитриев, Данил Пруцев. Нелишне сказать, что и забил Зобнин, хотя год назад очень долго у красно-белых отличались только легионеры.



У «Зенита» в основе вышли Денис Адамов, Игорь Дивеев, Максим Глушенков, Соболев, на замену — Алип (казахстанец, не считается иностранцем) и Артем Карпукас.

Станислав Агкацев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У «Краснодара» в Каспийске в основе Станислав Агкацев, Илья Вахания, Александр Черников, Даниил Уткин, Дмитрий Воробьев (лучший бомбардир команды в этом чемпионате Никита Кривцов, напомню, сломан), на замену — Валентин Пальцев и Магомед Оздоев.

У ЦСКА с «Локомотивом» в основе Владислав Тороп, Кирилл Данилов, Данил Круговой, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов, на замену — Данила Козлов, Тамерлан Мусаев и Джамалутдин Абдулкадыров.



У «Динамо» с «Родиной» в основе Курбан Расулов (Андрей Лунев травмирован), Максим Осипенко, Леон Зайдензаль, Дмитрий Скопинцев, Тимофей Маринкин, Антон Миранчук, Ярослав Гладышев, Тюкавин, на замену — Даниил Глебов и Иван Сергеев.

Таким образом, в пяти клубах, претендующих на приставку «топ», в этом туре в стартовых составах вышло 27 россиян, на замену — еще 12, и это при травмах Кривцова и Лунева, лишь одном игроке, не имеющем право выступать за сборную России, — Алипе и нуле натурализованных. При этом я даже не беру «Локомотив» с минимумом легионеров и другие клубы.

Необычен и список снайперов. Больше двух мячей пока забили четыре футболиста, и все — россияне: Глушенков (5), Соболев (4), Кривцов и Артем Максименко из «Родины» (по 3). Из 15 игроков, у которых по два мяча, восемь — россияне. Из шести футболистов с показателем 4+ по «гол плюс пас», пятеро — «паспортисты» плюс спартаковец Маркиньос.



Понятно, что прошла только шестая часть чемпионата, и все еще может измениться, но такого не помню очень давно.

Маркиньос. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Подозреваю, дело тут не только и даже не столько в улучшении качества российских игроков, но и в ухудшении легионеров. Разница между ними, ранее очень большая, по понятным причинам. В РПЛ теперь серьезных иностранцев едет мало, деньгами Россия уже с трудом кого-то удивит, а транзитом через нее попасть в большую Европу — и вовсе чудо, исключение.

Но своих более или менее конкурентоспособных игроков за счет этого и ужесточения лимита стало действительно больше. Хорошо, что одновременно упал рынок зарплат, и деньгами их так, как раньше, сразу не закармливают. Да, невозможно расти за счет внешней конкуренции — нет еврокубков и матчей сборных, ты просто не можешь сравнивать себя с теми, кто лучше. Поэтому самым талантливым вроде Батракова желательно уезжать.



Но именно на внутреннем рынке ситуация сейчас кажется мне достаточно здоровой. При этом на текущий момент в России максимальное за последние годы количество тренеров-иностранцев — шесть: четыре испанца, немец и серб. Но давно уже замечено, что тренеры-легионеры ставят россиян, в частности молодых, зачастую охотнее, чем иные наши специалисты...