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В РПЛ ужесточили лимит на легионеров в сезоне-2026/27: как справляются команды и как играют российские футболисты

В РПЛ не заметили ужесточения лимита: россиян хватает. А лучшие снайперы пока только они!

Игорь Рабинер
Обозреватель
Руслан Литвинов против Александра Соболева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» обратил внимание на необычную тенденцию в Премьер-лиге.

По старту сезона создается четкое впечатление: никто даже не вспоминает, что в этом сезоне ужесточили на одного игрока лимит на легионеров, и теперь на поле у каждой команды должно быть не менее четырех россиян.

Разве что Сергей Семак, отвечая на вопрос о причинах раннего выхода на замену Нуралы Алипа вместо Нино, объяснил, что надо было соблюдать лимит и, если меняешь Александра Соболева на Фелипе Аугусто, одновременно в другой линии выпускать вместо легионера игрока с «правильным» паспортом — так и вышел Алип. Но это опять же была не жалоба, а просто объяснение.

Колонка спортивного юриста Юрия Зайцева&nbsp;&mdash; о&nbsp;новом лимите.Все, что нужно знать о новом лимите. Колонка Юрия Зайцева

Как-то вдруг с «паспортистами» приемлемого уровня у всех топ-клубов наладилось, хотя раньше и трех еле наскребали, и натурализованных в эти тройки включали.

А против «Зенита» у «Спартака» появились: в основе Александр Максименко, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Наиль Умяров, на замену — Даниил Денисов, Игорь Дмитриев, Данил Пруцев. Нелишне сказать, что и забил Зобнин, хотя год назад очень долго у красно-белых отличались только легионеры.

У «Зенита» в основе вышли Денис Адамов, Игорь Дивеев, Максим Глушенков, Соболев, на замену — Алип (казахстанец, не считается иностранцем) и Артем Карпукас.

Станислав Агкацев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У «Краснодара» в Каспийске в основе Станислав Агкацев, Илья Вахания, Александр Черников, Даниил Уткин, Дмитрий Воробьев (лучший бомбардир команды в этом чемпионате Никита Кривцов, напомню, сломан), на замену — Валентин Пальцев и Магомед Оздоев.

У ЦСКА с «Локомотивом» в основе Владислав Тороп, Кирилл Данилов, Данил Круговой, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов, на замену — Данила Козлов, Тамерлан Мусаев и Джамалутдин Абдулкадыров.

У «Динамо» с «Родиной» в основе Курбан Расулов (Андрей Лунев травмирован), Максим Осипенко, Леон Зайдензаль, Дмитрий Скопинцев, Тимофей Маринкин, Антон Миранчук, Ярослав Гладышев, Тюкавин, на замену — Даниил Глебов и Иван Сергеев.

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Таким образом, в пяти клубах, претендующих на приставку «топ», в этом туре в стартовых составах вышло 27 россиян, на замену — еще 12, и это при травмах Кривцова и Лунева, лишь одном игроке, не имеющем право выступать за сборную России, — Алипе и нуле натурализованных. При этом я даже не беру «Локомотив» с минимумом легионеров и другие клубы.

Необычен и список снайперов. Больше двух мячей пока забили четыре футболиста, и все — россияне: Глушенков (5), Соболев (4), Кривцов и Артем Максименко из «Родины» (по 3). Из 15 игроков, у которых по два мяча, восемь — россияне. Из шести футболистов с показателем 4+ по «гол плюс пас», пятеро — «паспортисты» плюс спартаковец Маркиньос.

Понятно, что прошла только шестая часть чемпионата, и все еще может измениться, но такого не помню очень давно.

Маркиньос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Подозреваю, дело тут не только и даже не столько в улучшении качества российских игроков, но и в ухудшении легионеров. Разница между ними, ранее очень большая, по понятным причинам. В РПЛ теперь серьезных иностранцев едет мало, деньгами Россия уже с трудом кого-то удивит, а транзитом через нее попасть в большую Европу — и вовсе чудо, исключение.

Но своих более или менее конкурентоспособных игроков за счет этого и ужесточения лимита стало действительно больше. Хорошо, что одновременно упал рынок зарплат, и деньгами их так, как раньше, сразу не закармливают. Да, невозможно расти за счет внешней конкуренции — нет еврокубков и матчей сборных, ты просто не можешь сравнивать себя с теми, кто лучше. Поэтому самым талантливым вроде Батракова желательно уезжать.

Но именно на внутреннем рынке ситуация сейчас кажется мне достаточно здоровой. При этом на текущий момент в России максимальное за последние годы количество тренеров-иностранцев — шесть: четыре испанца, немец и серб. Но давно уже замечено, что тренеры-легионеры ставят россиян, в частности молодых, зачастую охотнее, чем иные наши специалисты...

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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