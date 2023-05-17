«Спартаку» нельзя увольнять Абаскаля. Вот три главные причины
Мнение
Летом 2022 года испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак», что воспринялось болельщиками неоднозначно, так как смущали возраст специалиста (33 года) и отсутствие самостоятельного большого опыта. Однако настороженные настроения быстро сменились на радостные, ведь «Спартак» стал напоминать себя в лучшие годы, а вторая строчка и близость к лидирующему «Зениту» лишь подкрепляли правильность выбора красно-белых боссов.
Но сказка продлилась недолго, и ближе к концовке сезона пошли разговоры об отставке Абаскаля, который якобы потерял контроль над командой и исчерпал весь арсенал тренерских идей. Но так ли это? И действительно ли Гильермо должен быть уволен?
1. Так ли плох «Спартак»?
Для начала нужно понять, так ли плох «Спартак», насколько может показаться по результатам.
Главным аргументом в пользу увольнения Гильермо называется баланс москвичей в весенней части чемпионата: три победы в 13 матчах. Но куда важнее, почему и как «Спартак» не смог выиграть в десяти других встречах. Так ли справедлив результат? Продвинутая статистика дает отрицательный ответ. Красно-белые должны были набирать куда больше очков, о чем свидетельствует показатель xG (ожидаемые голы) в ничейных и проигранных матчах:
Чаще всего команда Абаскаля превосходила соперника по качеству игры, но не могла превратить это в голевое преимущество. В матчах с «Ахматом», «Динамо», «Уралом», «Зенитом» красно-белые вполне могли рассчитывать на большее. Возможно, относительно осени они стали выглядеть хуже, но не настолько, как это отражает таблица. Причиной ряда неудач стало невезение, а также явные судейские ошибки.
При этом «Спартак» до сих пор располагается в четверке лучших команд сезона, уступая лишь чемпионскому «Зениту», ЦСКА (четыре очка) и «Ростову» (южане выше только по дополнительным показателям). И это гораздо лучше выступлений прошлого сезона, в котором «Спартак» финишировал десятым. Болельщики и эксперты сами завысили ожидания, разогнали тему о конкуренции с «Зенитом», а потому текущее положение воспринимается как крах, хотя это совершенно не так.
2. Слабая помощь селекционного отдела
Любой тренер мечтает о том, чтобы новички усиливали состав. Получил ли это Абаскаль? В летнее и зимнее трансферные окна в «Спартак» пришли семь новых футболистов:
-
Кристофер Мартинс Перейра. Опорник продолжает адаптироваться к РПЛ, но уже сейчас понятно, что это далеко не Фернандо образца сезона-2016/17.
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Антон Зиньковский. Порой ярко себя проявляет в атаке, но полноценно встроить его в схему сложно, так как на позиции левого вингера чаще играет Квинси Промес. Часто остается в запасе, есть вопросы по действиям в обороне.
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Кейта Бальде. Провел 38 минут на поле в сентябрьском матче с «Зенитом», получил дисквалификацию до декабря, стал выходить только в весенней части чемпионата. Девять матчей, три гола — испанец наверняка хотел бы более крутого форварда.
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Мацей Рыбус. Получил красную карточку в дебютном матче, проиграл конкуренцию всем левым защитникам, сыграл всего 240 минут в РПЛ, что меньше даже, чем у Леона Классена (305).
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Миха Мевля. Пришел в сентябре, сыграл 155 минут за первую часть сезона, ушел из клуба в январе.
-
Алексис Дуарте. Защитник, который должен был стать заменой Жиго в паре с Георгием Джикией, пока выглядит провально.
-
Томаш Тавареш. Постепенно влился в состав, но чего-то сверхъестественного не показывает.
Если даже при таких трансферах Абаскаль сумел долгое время держаться позади «Зенита», попутно развивая воспитанников академии, то он точно недостоин увольнения.
3. У Абаскаля не было опыта
Иностранные игроки, приезжающие в российский чемпионат, часто проходят достаточно длительную адаптацию ввиду особенностей лиги, климата, устройства команд и т. д. Но почему об этом мало говорят в контексте тренеров?
Абаскаль приехал в совершенно новый для него чемпионат, но сумел сколотить и поставить атакующую игру, подкрепленную результатами. Осечки весной объяснимы: мало где в Европе есть зимняя пауза длиной в несколько месяцев. Далеко не каждый российский тренер умеет удерживать в тонусе команду — Валерий Карпин тому прекрасный пример.
После сезона в России Абаскаль явно станет мудрее и опытнее. Он точно заслужил еще один шанс. Команда не строится за один год.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Никита Шмытов
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6