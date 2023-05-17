«Спартаку» нельзя увольнять Абаскаля. Вот три главные причины

Главный тренер красно-белых вовсе не так плох.

Мнение

Летом 2022 года испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак», что воспринялось болельщиками неоднозначно, так как смущали возраст специалиста (33 года) и отсутствие самостоятельного большого опыта. Однако настороженные настроения быстро сменились на радостные, ведь «Спартак» стал напоминать себя в лучшие годы, а вторая строчка и близость к лидирующему «Зениту» лишь подкрепляли правильность выбора красно-белых боссов.

Но сказка продлилась недолго, и ближе к концовке сезона пошли разговоры об отставке Абаскаля, который якобы потерял контроль над командой и исчерпал весь арсенал тренерских идей. Но так ли это? И действительно ли Гильермо должен быть уволен?

1. Так ли плох «Спартак»?

Для начала нужно понять, так ли плох «Спартак», насколько может показаться по результатам.

Главным аргументом в пользу увольнения Гильермо называется баланс москвичей в весенней части чемпионата: три победы в 13 матчах. Но куда важнее, почему и как «Спартак» не смог выиграть в десяти других встречах. Так ли справедлив результат? Продвинутая статистика дает отрицательный ответ. Красно-белые должны были набирать куда больше очков, о чем свидетельствует показатель xG (ожидаемые голы) в ничейных и проигранных матчах:

Чаще всего команда Абаскаля превосходила соперника по качеству игры, но не могла превратить это в голевое преимущество. В матчах с «Ахматом», «Динамо», «Уралом», «Зенитом» красно-белые вполне могли рассчитывать на большее. Возможно, относительно осени они стали выглядеть хуже, но не настолько, как это отражает таблица. Причиной ряда неудач стало невезение, а также явные судейские ошибки.

При этом «Спартак» до сих пор располагается в четверке лучших команд сезона, уступая лишь чемпионскому «Зениту», ЦСКА (четыре очка) и «Ростову» (южане выше только по дополнительным показателям). И это гораздо лучше выступлений прошлого сезона, в котором «Спартак» финишировал десятым. Болельщики и эксперты сами завысили ожидания, разогнали тему о конкуренции с «Зенитом», а потому текущее положение воспринимается как крах, хотя это совершенно не так.

2. Слабая помощь селекционного отдела

Любой тренер мечтает о том, чтобы новички усиливали состав. Получил ли это Абаскаль? В летнее и зимнее трансферные окна в «Спартак» пришли семь новых футболистов:

Кристофер Мартинс Перейра . Опорник продолжает адаптироваться к РПЛ, но уже сейчас понятно, что это далеко не Фернандо образца сезона-2016/17.

Антон Зиньковский . Порой ярко себя проявляет в атаке, но полноценно встроить его в схему сложно, так как на позиции левого вингера чаще играет Квинси Промес. Часто остается в запасе, есть вопросы по действиям в обороне.

Кейта Бальде . Провел 38 минут на поле в сентябрьском матче с «Зенитом», получил дисквалификацию до декабря, стал выходить только в весенней части чемпионата. Девять матчей, три гола — испанец наверняка хотел бы более крутого форварда.

Мацей Рыбус . Получил красную карточку в дебютном матче, проиграл конкуренцию всем левым защитникам, сыграл всего 240 минут в РПЛ, что меньше даже, чем у Леона Классена (305).

Миха Мевля . Пришел в сентябре, сыграл 155 минут за первую часть сезона, ушел из клуба в январе.

Алексис Дуарте . Защитник, который должен был стать заменой Жиго в паре с Георгием Джикией, пока выглядит провально.

Томаш Тавареш. Постепенно влился в состав, но чего-то сверхъестественного не показывает.



Если даже при таких трансферах Абаскаль сумел долгое время держаться позади «Зенита», попутно развивая воспитанников академии, то он точно недостоин увольнения.

3. У Абаскаля не было опыта

Иностранные игроки, приезжающие в российский чемпионат, часто проходят достаточно длительную адаптацию ввиду особенностей лиги, климата, устройства команд и т. д. Но почему об этом мало говорят в контексте тренеров?

Абаскаль приехал в совершенно новый для него чемпионат, но сумел сколотить и поставить атакующую игру, подкрепленную результатами. Осечки весной объяснимы: мало где в Европе есть зимняя пауза длиной в несколько месяцев. Далеко не каждый российский тренер умеет удерживать в тонусе команду — Валерий Карпин тому прекрасный пример.

После сезона в России Абаскаль явно станет мудрее и опытнее. Он точно заслужил еще один шанс. Команда не строится за один год.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Никита Шмытов