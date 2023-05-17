Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

17 мая, 11:00

«Спартаку» нельзя увольнять Абаскаля. Вот три главные причины

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Главный тренер красно-белых вовсе не так плох.

Мнение

Летом 2022 года испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак», что воспринялось болельщиками неоднозначно, так как смущали возраст специалиста (33 года) и отсутствие самостоятельного большого опыта. Однако настороженные настроения быстро сменились на радостные, ведь «Спартак» стал напоминать себя в лучшие годы, а вторая строчка и близость к лидирующему «Зениту» лишь подкрепляли правильность выбора красно-белых боссов.

Но сказка продлилась недолго, и ближе к концовке сезона пошли разговоры об отставке Абаскаля, который якобы потерял контроль над командой и исчерпал весь арсенал тренерских идей. Но так ли это? И действительно ли Гильермо должен быть уволен?

Гильермо Абаскаль. Дерби — последний шанс «Спартака» зацепиться за серебро. Но ЦСКА — фаворит гонки

1. Так ли плох «Спартак»?

Для начала нужно понять, так ли плох «Спартак», насколько может показаться по результатам.

Главным аргументом в пользу увольнения Гильермо называется баланс москвичей в весенней части чемпионата: три победы в 13 матчах. Но куда важнее, почему и как «Спартак» не смог выиграть в десяти других встречах. Так ли справедлив результат? Продвинутая статистика дает отрицательный ответ. Красно-белые должны были набирать куда больше очков, о чем свидетельствует показатель xG (ожидаемые голы) в ничейных и проигранных матчах:

Чаще всего команда Абаскаля превосходила соперника по качеству игры, но не могла превратить это в голевое преимущество. В матчах с «Ахматом», «Динамо», «Уралом», «Зенитом» красно-белые вполне могли рассчитывать на большее. Возможно, относительно осени они стали выглядеть хуже, но не настолько, как это отражает таблица. Причиной ряда неудач стало невезение, а также явные судейские ошибки.

Андрей Талалаев (слева) и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки». Абаскаль покинул пресс-конференцию через 30 секунд

При этом «Спартак» до сих пор располагается в четверке лучших команд сезона, уступая лишь чемпионскому «Зениту», ЦСКА (четыре очка) и «Ростову» (южане выше только по дополнительным показателям). И это гораздо лучше выступлений прошлого сезона, в котором «Спартак» финишировал десятым. Болельщики и эксперты сами завысили ожидания, разогнали тему о конкуренции с «Зенитом», а потому текущее положение воспринимается как крах, хотя это совершенно не так.

Главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак на&nbsp;руках игроков своей команды после победы в&nbsp;чемпионате России.

2. Слабая помощь селекционного отдела

Любой тренер мечтает о том, чтобы новички усиливали состав. Получил ли это Абаскаль? В летнее и зимнее трансферные окна в «Спартак» пришли семь новых футболистов:

  • Кристофер Мартинс Перейра. Опорник продолжает адаптироваться к РПЛ, но уже сейчас понятно, что это далеко не Фернандо образца сезона-2016/17.

  • Антон Зиньковский. Порой ярко себя проявляет в атаке, но полноценно встроить его в схему сложно, так как на позиции левого вингера чаще играет Квинси Промес. Часто остается в запасе, есть вопросы по действиям в обороне.

  • Кейта Бальде. Провел 38 минут на поле в сентябрьском матче с «Зенитом», получил дисквалификацию до декабря, стал выходить только в весенней части чемпионата. Девять матчей, три гола — испанец наверняка хотел бы более крутого форварда.

  • Мацей Рыбус. Получил красную карточку в дебютном матче, проиграл конкуренцию всем левым защитникам, сыграл всего 240 минут в РПЛ, что меньше даже, чем у Леона Классена (305).

  • Миха Мевля. Пришел в сентябре, сыграл 155 минут за первую часть сезона, ушел из клуба в январе.

  • Алексис Дуарте. Защитник, который должен был стать заменой Жиго в паре с Георгием Джикией, пока выглядит провально.

  • Томаш Тавареш. Постепенно влился в состав, но чего-то сверхъестественного не показывает.


Если даже при таких трансферах Абаскаль сумел долгое время держаться позади «Зенита», попутно развивая воспитанников академии, то он точно недостоин увольнения.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Артем Ребров.

3. У Абаскаля не было опыта

Иностранные игроки, приезжающие в российский чемпионат, часто проходят достаточно длительную адаптацию ввиду особенностей лиги, климата, устройства команд и т. д. Но почему об этом мало говорят в контексте тренеров?

Абаскаль приехал в совершенно новый для него чемпионат, но сумел сколотить и поставить атакующую игру, подкрепленную результатами. Осечки весной объяснимы: мало где в Европе есть зимняя пауза длиной в несколько месяцев. Далеко не каждый российский тренер умеет удерживать в тонусе команду — Валерий Карпин тому прекрасный пример.

Гильермо Абаскаль. «Зимой Абаскаль допустил просчеты в подготовке. А Федотов доказал, что у него есть яйца». Интервью Радимова

После сезона в России Абаскаль явно станет мудрее и опытнее. Он точно заслужил еще один шанс. Команда не строится за один год.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Никита Шмытов

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
60
226
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Пономарев прокомментировал назначение Карасева на дерби ЦСКА — «Спартак»
Овчинников предположил, как сложится матч «Спартак» — ЦСКА
Непомнящий назвал ЦСКА фаворитом в матче со «Спартаком»
Булыкин предположил, кто по итогам сезона окажется в зоне стыковых матчей
Непомнящий считает, что Карасев справится со своей задачей в дерби «Спартак» — ЦСКА
Ярошик заявил, что будет рад победе ЦСКА над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

6 лет назад «Спартак» закупился молодыми африканцами. Для чего это сделали и что стало с игроками?

«Пусть Карпин станет вторым. Обидно за «Торпедо». Испанец приехал руководству дачу строить?» Мнение Бормана
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости