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«Кто-то хочет создать вокруг «Химок» клоунаду!» Туфан Садыгов — о скандале с Гогниевым и предложении расширить РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев.
Спартак Гогниев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Дмитрий Тихий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«СЭ» поговорил с инвестором подмосковного клуба.

22 марта в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» была опубликована аудиозапись конфликта Спартака Гогниева с Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым, вспыхнувшим в тренажерном зале, где отстраненные от основы футболисты случайно пересеклись с главным тренером. В четверг гендиректор общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил, что Тихий рассматривает вариант с обращением в палату РФС по разрешению споров.

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Корреспондент «СЭ» связался с инвестором подмосковного клуба Туфаном Садыговым, который оценил ситуацию в команде, рассказал о положении Гогниева и выступил за увеличение команд в премьер-лиге.

«Публикация записи конфликта Гогниева с Тихим и Гулиевым — акт провокации против «Химок»

— На днях появилась аудиозапись ругани Гогниева в адрес игроков. Получается, конфликт с Тихим и Гулиевым действительно был?

— У клуба есть руководство. Я не слушал эту запись — тот, кто сливает это в интернет, пусть и прокомментирует. Какой конфликт может быть между тренером и игроками? На мой взгляд, между тренером и игроком не может быть конфликта, потому что есть руководитель и подчиненный. Нужно соблюдать субординацию. Если кто-то с кем-то громко разговаривает, это не значит, что у них конфликт.

— Но они не просто громко разговаривали, там была и нецензурная лексика.

—  Все нецензурно выражаются. Но это не повод рассказывать о случившемся на ТВ или писать в газете. Подобные вещи должны оставаться внутри коллектива.

Вскрывая происходящее внутри команды, господин Тихий и господин журналист хотят обратить внимание на себя, может, даже пропиариться. В открытом доступе публиковать матерные слова и всякую брань — это точно не красит СМИ или канал. Правоохранительные органы должны обратить на это внимание. Любой ребенок или женщина могут прочитать подобное — и это не лучшем образом отразится на воспитании.

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— Но запись сделал работник клуба.

— На мой взгляд, это незаконно, если сделано скрытым образом и без разрешения. Думаю, руководство клуба проведет расследование с компетентными органами и выяснит, почему и зачем была сделана эта запись. Потому что это относится к информационной безопасности организации.

Любая информация, находящаяся внутри, считается собственностью клуба, ее распространение без согласия является незаконным. Юристы более компетентно разберутся в этом. Наверное, кому-то нужно создать вокруг клуба клоунаду, но точно не руководству и инвестору.

— Кому это может быть выгодно?

— Считаю, что это является актом провокации против клуба. Сотрудники службы безопасности разберутся в этом в ближайшее время.

Спартак Гогниев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

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— Как можете оценить действия Дмитрия Тихого?

— Нельзя плевать в колодец, из которого пьешь.

— Не было желания разорвать с ним контракт?

— Есть генеральный директор и тренер, которые решают вопрос о будущем игрока. У Тихого неплохая зарплата, он один из самых высокооплачиваемых футболистов команды, по моей информации.

По-моему, они с руководством не смогли договориться об условиях расторжения. Хотя со всеми остальными ушедшими футболистами никаких вопросов не возникло, со всеми расстались полюбовно и по обоюдному согласию. За что клуб им благодарен.

— Остаться в клубе — решение игрока или тренерского штаба?

— Не знаю. Но если он не играет и не попадает в заявку, значит, не нужен тренерскому штабу. По моей информации, остаться в «Химках» было решением футболиста.

— Возвращаясь к оскорблениям Тихого от Гогниева...

— Если кто-то кого-то оскорбил, то это дело физических лиц — оно не должно касаться клуба, коллектива. Любая из сторон имеет право обратиться в суд, а не ходить налево и направо и рассказывать всем и обо всем, раздавая комментарии.

Дмитрий Тихий.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— То есть Тихий может подать в суд на главного тренера?

— Да, может. Если защитник считает, что его кто-то оскорбил, то это будет правильно. Но пусть это решает суд, а не масс-медиа.

— Как поступит клуб, если игрок и тренер из одной команды будут судиться?

— Если это произойдет, то руководство и юристы разберутся. Будет соответствующая реакция. Это бред, конечно, когда человек зарабатывает деньги для своей семьи и начинает так себя вести на рабочем месте... Это касается Гогниева и Тихого.

— Отставку Гогниева после данного инцидента не рассматривали?

— Наверное, его работа в клубе всех устраивает. Сейчас он в Турции тренирует команду на мини-сборе. В чемпионате осталось еще 10 туров. Мне кажется, в прошлом году клуб достаточное количество раз менял специалистов...

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— Почему «Химки» решили провести мини-сбор в Турции?

— Так сделали многие клубы РПЛ в эту паузу. В Турции хорошие поля — лучше, чем у нас на базе: там пока трава не выросла. Плюс у «Химок» должен состояться благотворительный матч с турецкой командой. Если сыграем, все средства будут переданы пострадавшим от землетрясения.

— Финальное: недавно вы говорили про расширение РПЛ, потому что 16 команд — слишком мало...

— Я не говорил про расширение лиги. Речь шла о том, что у нас мало команд в высшей лиге. Станет больше — увеличится число матчей, лига будет развиваться.

— То есть в следующем сезоне в РПЛ должно быть минимум 18 команд?

— Почему только 18? Можно и 36. У нас большая страна.

Аяз Гулиев
Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Химки
Дмитрий Тихий
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
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 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
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8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
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 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
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 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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