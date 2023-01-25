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Сегодня, 19:00

«Я показывал в «Химках» не тот футбол?!» Юран ответил Садыгову

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Юран и Туфан Садыгов.
Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран через «СЭ» ответил инвестору клуба Туфану Садыгову.

— Садыгов сегодня сказал про вас: «Видимо, Юран считает себя великим. Тогда почему он без команды?»

— Отвечаю. Я футбольный человек. Меня многие знают. Поиграл на серьезном уровне. Имею тренерский опыт и поставленные задачи неоднократно решал. Так что я-то футбольный человек. Не вижу смысла даже тут проводить параллели...

Сергей Юран. «Почему «Химки» расстались с Юраном? Он показывает не тот футбол, который нужен». Интервью Туфана Садыгова

— А почему вы без команды?

— Предложения были, но не было тех, которые меня бы по-настоящему заинтересовали. Пока, как говорится, на паузе.

— Садыгов говорит, что соглашение с вами было рассчитано на короткий срок.

— Это не соответствует действительности. Если бы меня позвали в «Химки» на короткий срок, я бы никогда не ушел из «СКА-Хабаровска». Договаривались на полтора года. Разве это короткий срок? И Садыгов прекрасно об этом знал.

— Третий аргумент Садыгова: «Юран показывал не тот футбол».

— Не тот? Ну-ну. Считаю, кому-то нужно заглянуть в турнирную таблицу. Она как раз и показывает, в тот футбол при мне играли «Химки» или нет. Зато после моего ухода началось непонятно что.

Сергей Юран. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Юран.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сколько очков набрала команда после того, как клуб со мной расстался? Если такой футбол устраивает Садыгова, то я не знаю... Наверное, все же стоит думать о болельщиках, о престиже клуба.

Вот, например, болельщики, когда я покинул клуб, вывесили баннер: «Юран, спасибо». Это, пожалуй, самый красноречивый ответ на вопрос, тот футбол я показывал или нет.

Все определяет результат... А сейчас тот футбол, который нужен? Расстались с целым рядом ведущих футболистов.

Ну и количество зрителей... При нас болельщик пошел на трибуны, а сейчас... Немного другая ситуация на трибунах.

Сергей Юран. «Похоже, «Химки» выбрали путь в никуда. Зато один игрок стал чаще выходить на поле». Интервью Юрана

Не понимаю, за что я сейчас получаю такую «благодарность». Принял команду в сложнейшей ситуации. Никто в нас не верил. Но вместе с ребятами остались в РПЛ. Объективным людям достаточно посмотреть на результаты «Химок» при нашем тренерском штабе. Победы над «Спартаком», ЦСКА, ничья с «Зенитом»... Я сейчас себя не превозношу. Но счет на табло. Мы остались в РПЛ и позволили клубу заработать неплохие деньги. Мне просто очень обидно за игроков, за болельщиков, за себя, что команда сейчас находится в такой ситуации. Ну что поделать, посмотрим, как «Химки» закончат чемпионат.

— «Химки» не спасутся?

— Боюсь, что шансов почти нет. На 99 процентов «Химки» покинут РПЛ. Досадно за ребят, которые несколько лет бились за честь клуба. А теперь им сказали, что они не нужны...

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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«Почему «Химки» расстались с Юраном? Он показывает не тот футбол, который нужен». Интервью Туфана Садыгова
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Зенит

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П
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Спартак

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