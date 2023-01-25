«Я показывал в «Химках» не тот футбол?!» Юран ответил Садыгову

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран через «СЭ» ответил инвестору клуба Туфану Садыгову.

— Садыгов сегодня сказал про вас: «Видимо, Юран считает себя великим. Тогда почему он без команды?»

— Отвечаю. Я футбольный человек. Меня многие знают. Поиграл на серьезном уровне. Имею тренерский опыт и поставленные задачи неоднократно решал. Так что я-то футбольный человек. Не вижу смысла даже тут проводить параллели...

— А почему вы без команды?

— Предложения были, но не было тех, которые меня бы по-настоящему заинтересовали. Пока, как говорится, на паузе.

— Садыгов говорит, что соглашение с вами было рассчитано на короткий срок.

— Это не соответствует действительности. Если бы меня позвали в «Химки» на короткий срок, я бы никогда не ушел из «СКА-Хабаровска». Договаривались на полтора года. Разве это короткий срок? И Садыгов прекрасно об этом знал.

— Третий аргумент Садыгова: «Юран показывал не тот футбол».

— Не тот? Ну-ну. Считаю, кому-то нужно заглянуть в турнирную таблицу. Она как раз и показывает, в тот футбол при мне играли «Химки» или нет. Зато после моего ухода началось непонятно что.

Сергей Юран. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сколько очков набрала команда после того, как клуб со мной расстался? Если такой футбол устраивает Садыгова, то я не знаю... Наверное, все же стоит думать о болельщиках, о престиже клуба.

Вот, например, болельщики, когда я покинул клуб, вывесили баннер: «Юран, спасибо». Это, пожалуй, самый красноречивый ответ на вопрос, тот футбол я показывал или нет.

Все определяет результат... А сейчас тот футбол, который нужен? Расстались с целым рядом ведущих футболистов.

Ну и количество зрителей... При нас болельщик пошел на трибуны, а сейчас... Немного другая ситуация на трибунах.

Не понимаю, за что я сейчас получаю такую «благодарность». Принял команду в сложнейшей ситуации. Никто в нас не верил. Но вместе с ребятами остались в РПЛ. Объективным людям достаточно посмотреть на результаты «Химок» при нашем тренерском штабе. Победы над «Спартаком», ЦСКА, ничья с «Зенитом»... Я сейчас себя не превозношу. Но счет на табло. Мы остались в РПЛ и позволили клубу заработать неплохие деньги. Мне просто очень обидно за игроков, за болельщиков, за себя, что команда сейчас находится в такой ситуации. Ну что поделать, посмотрим, как «Химки» закончат чемпионат.

— «Химки» не спасутся?

— Боюсь, что шансов почти нет. На 99 процентов «Химки» покинут РПЛ. Досадно за ребят, которые несколько лет бились за честь клуба. А теперь им сказали, что они не нужны...