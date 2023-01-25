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Сегодня, 18:00

«Почему «Химки» расстались с Юраном? Он показывает не тот футбол, который нужен». Интервью Туфана Садыгова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Инвестор «Химок» Туфан Садыгов — о финансовом положении клуба, расставании с Сергеем Юраном, опытными игроками и трансферной политике красно-черных.

— На днях появилась информация, что «Химки» могут лишиться финансовой поддержки. Сегодня стало известно, что на клуб наложен запрет на регистрацию новичков. «Химки» вообще доиграют этот сезон?

— По поводу регистрации я не могу комментировать. Есть руководство клуба. Оно разберется. Думаю, снимут запрет.

— Вы можете заверить болельщиков, что «Химки» доиграют сезон?

— Я уже говорил, что доиграют. Никаких проблем у «Химок» нет. Тем более с финансированием.

Илья Кухарчук. «Вся Россия не поняла, почему «Химки» расстались с Юраном». Кухарчук объяснил свой уход из клуба

— Зачем клуб затеял такую массовую перестройку состава?

— Вопрос не в моей компетенции. Тренерам виднее.

— Вы не считаете, что без опытных футболистов, с которыми решили расстаться, шансов спастись практически нет?

— Это кто так говорит, что шансов нет?

— Большинство специалистов.

— Ну... Специалисты у нас часто ошибаются.

Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Денис Глушаков.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Думаете, «Химки» спасутся?

— Верю в это.

— Но такую задачу тяжело решить без опытного костяка.

— Опытные футболисты — это вы кого имеете в виду?

— Глушакова, Кухарчука, например.

— А вы считаете, что иностранцы, которые играют лучше российских футболистов, не смогут решить задачу?

— Какие иностранцы? Пока не видно, кто пришел в «Химки».

— Ну вот увидите.

— Почему расстались с Кухарчуком?

— Ну значит, у тренера такое видение футбола. Я же не могу что-то диктовать. Просто, как и вы, могу посмотреть, чем это все закончится.

— Разве Глушаков плохо играл?

— Глушаков — хороший футболист, выдерживает конкуренцию. Но это, опять же, решение тренера и руководства.

Спартак Гогниев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Спартак Гогниев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— А вы не считаете, что опытные игроки не поняли идей Спартака Гогниева?

— Ну... Обычно командой управляет тренер, а не футболисты. Наверное, в «Химках» все было наоборот. Видимо, поэтому так и случилось...

— Бытует распространенное мнение, что срок пребывания тренера «Химок» зависит от того, ставит ли он в состав вашего сына или нет. Есть версия, что из-за этого своего поста лишился Юран.

— Это полный бред! В «Химках» много футболистов. Когда Садыгов был в составе и когда его не было, команда все равно проигрывала. А что касается Юрана, он, видимо, считает себя великим. Только почему-то пока так себе команду и не нашел....

Сергей Юран. «Похоже, «Химки» выбрали путь в никуда. Зато один игрок стал чаще выходить на поле». Интервью Юрана

— Почему тогда «Химки» расстались с Юраном? Кухарчук в интервью «СЭ» недавно сказал, что вся Россия не поняла, почему клуб принял такое решение.

— Думаю, что у всей России есть другие заботы, кроме как думать, почему ушел Юран.

— Так почему с ним все-таки расстались?

— С ним была договоренность на короткий срок. И Юран показывает не тот футбол, который нужен.

Денис Глушаков
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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8
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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