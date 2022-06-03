Лучшее место для Суперкубка — Нижний, судья — Карасев, а из просьб «Спартака» обоснован только перенос даты
Мнение
Страсти
Не успел закончиться российский футбольный сезон-2021/22, как заполыхали страсти по Суперкубку. Неудивительно: «Зенит» — «Спартак». Мы прекрасно помним риторику и Александра Медведева с одной стороны, и Заремы Салиховой с другой. Всем известны отношения между болельщиками двух клубов. Только вот их активная часть из-за бойкота Fan ID (закон, напомню, уже введен в действие) матч между чемпионом и обладателем Кубка страны проигнорирует: «спартачи» отказались от посещения матчей еще с весны, теперь к ним присоединятся остальные фанаты, кроме «Ахмата». При этом собственно действие закона о Fan ID распространяется только на чемпионат и Кубок.
А тут еще и тема очень возможного перехода Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит» в качестве свободного агента... Надеюсь все-таки, что воспитанник красно-белых предпочтет другое решение. Но со стороны кажется, что все идет именно к этому. И если это случится и Сергей Семак сразу поставит Бакаева в основу против «Спартака»... Ох, что это будет.
А что уже есть — это письмо «Спартака» в РФС и РПЛ с серией предложений, касающихся Суперкубка. Вчера оно появилось в Сети — первым его обнародовал журналист Иван Карпов. Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил его подлинность.
Место
Во-первых, «Спартак» предлагает провести матч в Москве, в «Лужниках». Произошло это явно в ответ на информацию, что стадион на Крестовском острове готов к переносу концерта группы «Руки Вверх», запланированного как раз на 9 июля — дату Суперкубка. Ведь «Зенит» со своей стороны точно так же продавливает проведение этого матча на берегах Невы, как и «Спартак» — у Москвы-реки.
Мое отношение к этому однозначное — игра за Суперкубок не должна состояться ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, поскольку это даст заведомую фору одному из участников, а страстей вокруг матча и так слишком много, чтобы еще и провоцировать новые. Аргумент, что четыре из шести последних Суперкубков проводились в Москве и поэтому, дескать, нужно компенсировать, тут не работает — ни в одном из этих матчей «Зенит» со «Спартаком» не играл. А у этого соперничества, как сказал бы поэт Тютчев, — «особенная стать».
Также глупо говорить, что Санкт-Петербургу нужно компенсировать отобранный у него в пользу Парижа финал Лиги чемпионов. Какое отношение имеет Лига чемпионов к Суперкубку России, «Реал» с «Ливерпулем» — к «Зениту» и «Спартаку»?
На днях я проводил в своем Telegram-канале опрос, где следует проводить Суперкубок-2022, при этом исключил из голосования Москву и Санкт-Петербург как участников матча, а также Ростов-на-Дону и Краснодар, поскольку в них закрыты аэропорты и логистика из-за этого станет намного сложнее как для команд, так и для болельщиков. Из шести предложенных мною городов и варианта «Другой» за явным преимуществом победил Нижний Новгород — 34%. Второе-третье места разделили Самара и Сочи — по 16%. Аутсайдером с 8% (у «другого» еще меньше — 6%) стала Казань. С учетом того, что в опросе поучаствовало чуть меньше 2300 человек — число вполне репрезентативное, — глас народа очевиден.
Я, правда, изначально видел вполне заманчивым вариантом Сочи — с учетом и современности арены, и возможности для болельщиков искупаться в море, и отличного выступления команды этого города в минувшем чемпионате России. Все-таки это тоже, на мой взгляд, должно учитываться — на особом контрасте с той же Казанью. Но мне обоснованно возразили, что в разгар курортного сезона жилой фонд Сочи и окрестностей заполнен на 90 процентов, цены на авиабилеты взвинчены и несравнимы с другими городами-кандидатами, наконец, аэропорт дополнительно загружен из-за закрытия целого ряда аэропортов на юге России. Хорошо, принимается. Сошлись с коллегами на Нижнем либо Самаре. В обоих поволжских вариантах минусов вообще не просматривается. Главное, по мне, — не Москва и не Санкт-Петербург.
У самого «Спартака» в письме, помимо Лужников, в качестве альтернативных, «нейтральных» вариантов указаны Нижний Новгород и Казань. Нижний, как видим, фигурирует вообще везде. В общем, на мой взгляд, матч должен пройти именно там.
Судейство
Еще одно предложение «Спартака» — зарубежный судья. На мой взгляд, в нынешних обстоятельствах говорить об этом абсолютно бессмысленно — тем более что с арбитрами нельзя договориться индивидуально, все это происходит через международные футбольные инстанции. А там с учетом отстранения и сборной России, и наших клубов от любых соревнований, подозреваю, такому предложению только грустно усмехнутся и воскликнут: ребята, вы на каком свете живете?!
По-моему, самый напрашивающийся и правильный вариант — назначить на Суперкубок Сергея Карасева, нашего самого признанного в мире судью, обслуживавшего не только два Евро и ЧМ-2018, но и другой Суперкубок — Европы. Сомнений в его беспристрастности не будет. Да, он, как и любой живой человек, может ошибаться, но «плавить» — нет, репутация не позволит. А если в Санкт-Петербурге будут озабочены московской пропиской Карасева, то ее можно «уравновесить» петербуржцами Владиславом Безбородовым или Кириллом Левниковым в качестве ВАР.
Дата
Наконец, третье предложение гендиректора «Спартака» Евгения Мележикова (им, по крайней мере, письмо подписано, хотя не знаю хотя бы одного человека, сомневающегося в том, что его истинный автор — Зарема Салихова) касается переноса даты Суперкубка с 9 на 16 июля. Связано это с тем, что предыдущий сезон для красно-белых закончился на восемь дней позже — не 21-го, как у «Зенита», а 29 мая.
Вот это предложение кажется наиболее обоснованным. Если Суперкубок пройдет 9 июля, на отпуск, сборы и подготовку к матчу у красно-белых в общей сложности будет 41 день — маловато. 48 — уже более-менее. Да и Семак от 55 вряд ли откажется. В следующем году РПЛ ничто не сдерживает по срокам окончания турниров, так что торопиться с началом нового сезона сейчас нет никаких объективных резонов. Убежден, любой тренер премьер-лиги будет обеими руками за то, чтобы у него было неделей больше на подготовку. Мне всегда казалось абсурдным в системе «осень-весна», что наши клубы к двум третям чемпионата готовятся месяц, а то и меньше, а к весенней трети — почти два. Сейчас есть возможность летнюю подготовку хотя бы чуть-чуть расширить.
Полагаю, неправильно, если письмо «Спартака» на имя президента РПЛ Ашота Хачатурянца и генсека РФС Александра Алаева будет полностью проигнорировано, но вижу лишь один пункт, по которому футбольный союз и премьер-лига могут пойти красно-белым навстречу. Было еще любопытно — почему адресатом их послания стал не президент РФС Александр Дюков? Неужели из-за того, что на самом верху «Спартака» его по сей день ассоциируют с «Зенитом», где Дюков когда-то был президентом? Но все оказалось гораздо проще: как объяснили в пресс-службе красно-белых, это объясняется исключительно формально-процедурным моментом.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0