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Лучшее место для Суперкубка — Нижний, судья — Карасев, а из просьб «Спартака» обоснован только перенос даты

Игорь Рабинер
Обозреватель
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«Спартак» и «Зенит» сыграют за Суперкубок России-2022.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
«Спартак» и «Зенит» сыграют за Суперкубок России-2022.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Стадион в Нижнем Новгороде.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Рабинер — о страстях вокруг матча «Зенит» — «Спартак».

Мнение

Страсти

Не успел закончиться российский футбольный сезон-2021/22, как заполыхали страсти по Суперкубку. Неудивительно: «Зенит» — «Спартак». Мы прекрасно помним риторику и Александра Медведева с одной стороны, и Заремы Салиховой с другой. Всем известны отношения между болельщиками двух клубов. Только вот их активная часть из-за бойкота Fan ID (закон, напомню, уже введен в действие) матч между чемпионом и обладателем Кубка страны проигнорирует: «спартачи» отказались от посещения матчей еще с весны, теперь к ним присоединятся остальные фанаты, кроме «Ахмата». При этом собственно действие закона о Fan ID распространяется только на чемпионат и Кубок.

А тут еще и тема очень возможного перехода Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит» в качестве свободного агента... Надеюсь все-таки, что воспитанник красно-белых предпочтет другое решение. Но со стороны кажется, что все идет именно к этому. И если это случится и Сергей Семак сразу поставит Бакаева в основу против «Спартака»... Ох, что это будет.

А что уже есть — это письмо «Спартака» в РФС и РПЛ с серией предложений, касающихся Суперкубка. Вчера оно появилось в Сети — первым его обнародовал журналист Иван Карпов. Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил его подлинность.

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Место

Во-первых, «Спартак» предлагает провести матч в Москве, в «Лужниках». Произошло это явно в ответ на информацию, что стадион на Крестовском острове готов к переносу концерта группы «Руки Вверх», запланированного как раз на 9 июля — дату Суперкубка. Ведь «Зенит» со своей стороны точно так же продавливает проведение этого матча на берегах Невы, как и «Спартак» — у Москвы-реки.

Мое отношение к этому однозначное — игра за Суперкубок не должна состояться ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, поскольку это даст заведомую фору одному из участников, а страстей вокруг матча и так слишком много, чтобы еще и провоцировать новые. Аргумент, что четыре из шести последних Суперкубков проводились в Москве и поэтому, дескать, нужно компенсировать, тут не работает — ни в одном из этих матчей «Зенит» со «Спартаком» не играл. А у этого соперничества, как сказал бы поэт Тютчев, — «особенная стать».

Также глупо говорить, что Санкт-Петербургу нужно компенсировать отобранный у него в пользу Парижа финал Лиги чемпионов. Какое отношение имеет Лига чемпионов к Суперкубку России, «Реал» с «Ливерпулем» — к «Зениту» и «Спартаку»?

Стадион в Нижнем Новгороде. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Стадион в Нижнем Новгороде.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

На днях я проводил в своем Telegram-канале опрос, где следует проводить Суперкубок-2022, при этом исключил из голосования Москву и Санкт-Петербург как участников матча, а также Ростов-на-Дону и Краснодар, поскольку в них закрыты аэропорты и логистика из-за этого станет намного сложнее как для команд, так и для болельщиков. Из шести предложенных мною городов и варианта «Другой» за явным преимуществом победил Нижний Новгород — 34%. Второе-третье места разделили Самара и Сочи — по 16%. Аутсайдером с 8% (у «другого» еще меньше — 6%) стала Казань. С учетом того, что в опросе поучаствовало чуть меньше 2300 человек — число вполне репрезентативное, — глас народа очевиден.

Я, правда, изначально видел вполне заманчивым вариантом Сочи — с учетом и современности арены, и возможности для болельщиков искупаться в море, и отличного выступления команды этого города в минувшем чемпионате России. Все-таки это тоже, на мой взгляд, должно учитываться — на особом контрасте с той же Казанью. Но мне обоснованно возразили, что в разгар курортного сезона жилой фонд Сочи и окрестностей заполнен на 90 процентов, цены на авиабилеты взвинчены и несравнимы с другими городами-кандидатами, наконец, аэропорт дополнительно загружен из-за закрытия целого ряда аэропортов на юге России. Хорошо, принимается. Сошлись с коллегами на Нижнем либо Самаре. В обоих поволжских вариантах минусов вообще не просматривается. Главное, по мне, — не Москва и не Санкт-Петербург.

У самого «Спартака» в письме, помимо Лужников, в качестве альтернативных, «нейтральных» вариантов указаны Нижний Новгород и Казань. Нижний, как видим, фигурирует вообще везде. В общем, на мой взгляд, матч должен пройти именно там.

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Судейство

Еще одно предложение «Спартака» — зарубежный судья. На мой взгляд, в нынешних обстоятельствах говорить об этом абсолютно бессмысленно — тем более что с арбитрами нельзя договориться индивидуально, все это происходит через международные футбольные инстанции. А там с учетом отстранения и сборной России, и наших клубов от любых соревнований, подозреваю, такому предложению только грустно усмехнутся и воскликнут: ребята, вы на каком свете живете?!

По-моему, самый напрашивающийся и правильный вариант — назначить на Суперкубок Сергея Карасева, нашего самого признанного в мире судью, обслуживавшего не только два Евро и ЧМ-2018, но и другой Суперкубок — Европы. Сомнений в его беспристрастности не будет. Да, он, как и любой живой человек, может ошибаться, но «плавить» — нет, репутация не позволит. А если в Санкт-Петербурге будут озабочены московской пропиской Карасева, то ее можно «уравновесить» петербуржцами Владиславом Безбородовым или Кириллом Левниковым в качестве ВАР.

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Дата

Наконец, третье предложение гендиректора «Спартака» Евгения Мележикова (им, по крайней мере, письмо подписано, хотя не знаю хотя бы одного человека, сомневающегося в том, что его истинный автор — Зарема Салихова) касается переноса даты Суперкубка с 9 на 16 июля. Связано это с тем, что предыдущий сезон для красно-белых закончился на восемь дней позже — не 21-го, как у «Зенита», а 29 мая.

«Спартак» и «Зенит» сыграют за Суперкубок России-2022. Фото Александр Федоров, "СЭ"
«Спартак» и «Зенит» сыграют за Суперкубок России-2022.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вот это предложение кажется наиболее обоснованным. Если Суперкубок пройдет 9 июля, на отпуск, сборы и подготовку к матчу у красно-белых в общей сложности будет 41 день — маловато. 48 — уже более-менее. Да и Семак от 55 вряд ли откажется. В следующем году РПЛ ничто не сдерживает по срокам окончания турниров, так что торопиться с началом нового сезона сейчас нет никаких объективных резонов. Убежден, любой тренер премьер-лиги будет обеими руками за то, чтобы у него было неделей больше на подготовку. Мне всегда казалось абсурдным в системе «осень-весна», что наши клубы к двум третям чемпионата готовятся месяц, а то и меньше, а к весенней трети — почти два. Сейчас есть возможность летнюю подготовку хотя бы чуть-чуть расширить.

Полагаю, неправильно, если письмо «Спартака» на имя президента РПЛ Ашота Хачатурянца и генсека РФС Александра Алаева будет полностью проигнорировано, но вижу лишь один пункт, по которому футбольный союз и премьер-лига могут пойти красно-белым навстречу. Было еще любопытно — почему адресатом их послания стал не президент РФС Александр Дюков? Неужели из-за того, что на самом верху «Спартака» его по сей день ассоциируют с «Зенитом», где Дюков когда-то был президентом? Но все оказалось гораздо проще: как объяснили в пресс-службе красно-белых, это объясняется исключительно формально-процедурным моментом.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Основные источники исследования

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19%

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ТМ 2.5

19%

1.94

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14%

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Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

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П1

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2.10

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
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14
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 1 : 1
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Рубин – Уфа
 1 : 2
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