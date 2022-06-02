Четыре миллиарда на Кубок РПЛ. Колонка Казакова

Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о финансовом аспекте нового турнира нашего футбола.

Мнение

Бурная дискуссия о Суперкубке России (где и когда его проводить, кому из арбитров доверить судейство) вытеснила на второй план иные организационные и структурные вопросы. Между тем на этой неделе произошло то, что позволяет говорить о Кубке РПЛ как о решенном вопросе.

Клубы заочно, при помощи бюллетеней, проголосовали по поводу нового турнира. И результаты показали не просто отношение к соревнованиям, а то, каким станет их формат и как команды относятся к вопросу централизации коммерческих прав. Показательно, что речь идет именно о деталях, — значит, запуск Кубка все ближе. Руководство РФС вместе с РПЛ сейчас заняты структурированием проекта. Александр Дюков назвал в качестве дедлайна 15 июля — то есть осталось меньше полутора месяцев, чтобы получить ответы на все вопросы. В первую очередь финансовые.

Все, кто уже высказался насчет Кубка РПЛ, говорили приблизительно одно и то же: идея нравится, но кто даст заявленные деньги? Разработчики идеи называют коридор 2,5-3,5 миллиарда рублей привлеченных коммерческих средств — учитывая уход одного из букмекеров от уже объявленного контракта с РПЛ и отсутствие у лиги нового титульного спонсора, все не так просто.

Все хотят конкретики, а не просто благих намерений. Ни РПЛ, ни рабочая группа публично пока не афишируют ход переговоров и их результаты. Павел Пивоваров, возглавивший последнюю, недавно заявил о том, что предстоит независимая оценка стоимости прав. Обычно такой процесс занимает несколько недель (вероятно, поэтому РФС и выбрал дедлайн в середине лета). Расклад сил уже изменился («Уфа», «Рубин» и «Арсенал» лигу покинули), и противников проекта, как показало голосование клубов, почти не осталось. Между тем его сторонники молчат — поскольку не хотят продешевить.

Насколько известно, сумма, фигурирующая в обновленной презентации, отправленной из РПЛ в РФС, даже возросла — до 4 миллиардов. При переводе на евро по текущему курсу — порядка 56 миллионов. И если расчет на подобный спонсорский пакет верен, то получается удивительно точное совпадение: благодаря Кубку РПЛ клубы смогут заработать столько же, сколько за сезон наши участники еврокубков. Такие цифры озвучены публично: в розыгрыше-2021/22 «Зенит» получил от УЕФА 38,5 миллиона евро, «Спартак» — около 7,7, «Локомотив» — 6,43. Только теперь деньги распределятся не на трех участников евротурниров (или четырех-пятерых, как несколькими годами ранее), а на 16.

Что еще интересного в обновленном предложении — суперфинал предлагается вынести как отдельную коммерческую позицию. То есть реализовать все права на него отдельно, что поднимает общую стоимость соревнований и в теории позволит провести его на стадионе, который выберет коммерческий партнер, возможно, с его неймингом. Но не факт, что те же букмекеры пойдут на это, предпочтя и весь Кубок, и суперфинал купить единым пакетом.

В пятницу, 3 июня, как сообщает ТАСС, соберется рабочая подгруппа, отвечающая за спортивную часть: формат, календарь, правила, лимит (он вообще будет? и каким?), регламент, дисциплинарные вопросы. В нее, по некоторым данным, кроме представителей РПЛ и РФС от клубов входит «Краснодар». Большинство участников процесса поддерживают формат с двойным выбыванием — он гарантирует существенно больше матчей, ярких афиш. И существенно больше денег. Другие подгруппы озвучены — те, кто отвечает за разработку бренда, структурирование и коммерцию. Очевидно, что у последней самая сложная задача.

Оппозиция Кубку (она же партия расширения лиги) практически растворилась. Известно, что в рабочую группу вошло восемь клубов («Спартак», чья позиция после исполкома РФС вызывала вопросы, задействован сразу в двух из четырех подгруппах). Если добавить к этой восьмерке «Сочи», чьих представителей в РГ нет, но он поддерживает Кубок РПЛ, новичков премьер-лиги и, возможно, «Химки», то позиции тех, кто за, смотрятся убедительно. По итогам голосования 15 из 16 членов РПЛ высказались и за создание рабочей группы (по сути — создание Кубка), и за формат с двойным выбыванием. Против оказался только «Урал» — поддержавший, впрочем, централизацию прав.

Кто даст на турнир такие деньги?

По-моему, это очевидно.

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