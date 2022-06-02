Четыре миллиарда на Кубок РПЛ. Колонка Казакова
Мнение
Бурная дискуссия о Суперкубке России (где и когда его проводить, кому из арбитров доверить судейство) вытеснила на второй план иные организационные и структурные вопросы. Между тем на этой неделе произошло то, что позволяет говорить о Кубке РПЛ как о решенном вопросе.
Клубы заочно, при помощи бюллетеней, проголосовали по поводу нового турнира. И результаты показали не просто отношение к соревнованиям, а то, каким станет их формат и как команды относятся к вопросу централизации коммерческих прав. Показательно, что речь идет именно о деталях, — значит, запуск Кубка все ближе. Руководство РФС вместе с РПЛ сейчас заняты структурированием проекта. Александр Дюков назвал в качестве дедлайна 15 июля — то есть осталось меньше полутора месяцев, чтобы получить ответы на все вопросы. В первую очередь финансовые.
Все, кто уже высказался насчет Кубка РПЛ, говорили приблизительно одно и то же: идея нравится, но кто даст заявленные деньги? Разработчики идеи называют коридор 2,5-3,5 миллиарда рублей привлеченных коммерческих средств — учитывая уход одного из букмекеров от уже объявленного контракта с РПЛ и отсутствие у лиги нового титульного спонсора, все не так просто.
Все хотят конкретики, а не просто благих намерений. Ни РПЛ, ни рабочая группа публично пока не афишируют ход переговоров и их результаты. Павел Пивоваров, возглавивший последнюю, недавно заявил о том, что предстоит независимая оценка стоимости прав. Обычно такой процесс занимает несколько недель (вероятно, поэтому РФС и выбрал дедлайн в середине лета). Расклад сил уже изменился («Уфа», «Рубин» и «Арсенал» лигу покинули), и противников проекта, как показало голосование клубов, почти не осталось. Между тем его сторонники молчат — поскольку не хотят продешевить.
Насколько известно, сумма, фигурирующая в обновленной презентации, отправленной из РПЛ в РФС, даже возросла — до 4 миллиардов. При переводе на евро по текущему курсу — порядка 56 миллионов. И если расчет на подобный спонсорский пакет верен, то получается удивительно точное совпадение: благодаря Кубку РПЛ клубы смогут заработать столько же, сколько за сезон наши участники еврокубков. Такие цифры озвучены публично: в розыгрыше-2021/22 «Зенит» получил от УЕФА 38,5 миллиона евро, «Спартак» — около 7,7, «Локомотив» — 6,43. Только теперь деньги распределятся не на трех участников евротурниров (или четырех-пятерых, как несколькими годами ранее), а на 16.
Что еще интересного в обновленном предложении — суперфинал предлагается вынести как отдельную коммерческую позицию. То есть реализовать все права на него отдельно, что поднимает общую стоимость соревнований и в теории позволит провести его на стадионе, который выберет коммерческий партнер, возможно, с его неймингом. Но не факт, что те же букмекеры пойдут на это, предпочтя и весь Кубок, и суперфинал купить единым пакетом.
В пятницу, 3 июня, как сообщает ТАСС, соберется рабочая подгруппа, отвечающая за спортивную часть: формат, календарь, правила, лимит (он вообще будет? и каким?), регламент, дисциплинарные вопросы. В нее, по некоторым данным, кроме представителей РПЛ и РФС от клубов входит «Краснодар». Большинство участников процесса поддерживают формат с двойным выбыванием — он гарантирует существенно больше матчей, ярких афиш. И существенно больше денег. Другие подгруппы озвучены — те, кто отвечает за разработку бренда, структурирование и коммерцию. Очевидно, что у последней самая сложная задача.
Оппозиция Кубку (она же партия расширения лиги) практически растворилась. Известно, что в рабочую группу вошло восемь клубов («Спартак», чья позиция после исполкома РФС вызывала вопросы, задействован сразу в двух из четырех подгруппах). Если добавить к этой восьмерке «Сочи», чьих представителей в РГ нет, но он поддерживает Кубок РПЛ, новичков премьер-лиги и, возможно, «Химки», то позиции тех, кто за, смотрятся убедительно. По итогам голосования 15 из 16 членов РПЛ высказались и за создание рабочей группы (по сути — создание Кубка), и за формат с двойным выбыванием. Против оказался только «Урал» — поддержавший, впрочем, централизацию прав.
Кто даст на турнир такие деньги?
По-моему, это очевидно.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0