Великий сезон Аленичева: привел «Спартак» к чемпионству и установил невероятный рекорд

25 лет назад лучшим футболистом России был признан полузащитник красно-белых.

Развязка чемпионата России-1997 получилась фантастической. После 26-го тура расклад в золотой гонке был таким. «Ротор» — 53 очка (26 игр), «Динамо» — 52 (26), «Спартак» — 51 (25). Ключевым фактором в борьбе за первое место стала феноменальная игра полузащитника красно-белых Дмитрия Аленичева. В 9 матчах он забил один гол и отдал 8 (!) передач.

Свой единственный мяч на решающем отрезке чемпионата Аленичев провел в 27-м туре в ворота «Балтики» (4:1). Зато какой! Использовав кинжальный пас Андрея Тихонова, который отрезал сразу четырех игроков «Балтики», мощно выстрелил из-под защитника в дальний от вратаря угол ворот.

От «СЭ» хавбек получил тогда высокую оценку — 7,0.

«В последних играх чемпионата он творит на поле почти чудеса, и соперники ничего не могут с ним поделать, — восторженно писал об Аленичеве корреспондент «СЭ». — Его бьют по ногам, валят на газон, а он, словно не чувствуя боли, встает и продолжает вести за собой партнеров. Пока не оправился от травмы Цымбаларь, не набрал форму Тихонов, бремя лидерства в «Спартаке» взял в свои руки именно Аленичев. В матче с «Балтикой» во многом его активность предопределила победу чемпионов страны».

— Осенний футбол для меня — как отдушина, — признался Аленичев в разговоре с журналистами. — Давно заметил, что именно в сентябре достигаю своих лучших игровых кондиций.

— И спадов в это время не бывает?

— Да ведь некогда форму терять — матчи идут один за другим. Вот пример: в прошлую среду играл за сборную, в субботу — в чемпионате России, а уже во вторник — Кубок УЕФА.

В дерби с «Локомотивом» (4:2) Аленичев отметился голевой передачей (10-й в сезоне) на Александра Ширко. «Спартак» победил уверенно, а в следующем туре столкнулся с проблемами в поединке с другим «Локо» — нижегородским, шедшим на предпоследнем месте.

К 64-й минуте команда Олега Романцева уступала — 1:2. Над «Спартаком» реально нависла угроза потерять столь важные на финише чемпионата очки.

И тут на авансцену вышел Аленичев. Сначала он отрезал всю оборону железнодорожников блестящей передачей на Алексея Мелешина — 2:2. А на 90-й минуте от линии ворот сделал навес на дальнюю штангу, и набежавший Мирослав Ромащенко вместе с мячом влетел в сетку. 3:2!

В домашнем матче отборочного турнира ЧМ-1998 с болгарами (гостевой завершился грандиозным скандалом из-за судейства чеха Вацлава Крондла) Аленичев оформил дубль (4:2) и был самой заметной фигурой на поле. Через него строились практически все атаки, а дриблинг у спартаковца, несмотря на состояние поля, получался. Виктор Онопко старался освободить Аленичева от оборонительных действий, и тот почти весь матч созидал.

Благодаря Аленичеву Россия вполне могла обыграть Италию в первом стыковом матче (1:1).

В первом тайме он явно переигрывал Деметрио Альбертини и Дино Баджо, которые должны были противостоять ему в центре поля.

Непосредственно перед перерывом очередной рейд Андрея Канчельскиса по правому флангу завершился передачей на Аленичева. Тот, сыграв на опережение, нанес прекрасный удар. Жаль, что эта классная комбинация разбилась о левую руку Джанлуиджи Буффона, для которого та игра стала дебютной в составе сборной Италии.

Дмитрий Аленичев в 1997 году. Фото архив «СЭ»

— Не буду скрывать, очень горжусь тем, что отразил удар Аленичева, — говорила после матча будущая звезда мирового футбола. — Я не видел, куда он собирается бить, и среагировал интуитивно.

На 70-й минуте Аленичев серией обманных движений заставил Паоло Мальдини совершить подножку в своей штрафной. Пенальти? Арбитр показал: можно играть... Буквально через минуту спартаковец выстрелил метров с 25 — рядом со штангой.

— Мы ни в чем не уступали итальянцам, но в очередной раз судья сделал все, чтобы Россия не попала на чемпионат мира, — возмущался Владислав Радимов. — Миккельсен оставался безмолвным, когда в штрафной сбивали Юрана и Аленичева. Благодаря этому арбитру сборная Италии увозит из Москвы ничью.

— Мне кажется, в этом матче итальянцы нас чуть побаивались, — заметил Аленичев после финального свистка. — Даже в действиях таких опытных игроков, как Альбертини и Костакурта, просматривалось волнение. Думаю, после игры волнение итальянцев только усилится.

Главный тренер нашей национальной команды Борис Игнатьев отдал должное футболисту «Спартака», отметив игровые достоинства хавбека.

— У Аленичева только один недостаток — природа не наделила его физической мощью. Зато мало кто так же хорошо, как он, понимает игру и партнеров. Но больше всего меня привлекает в Аленичеве умение на протяжении 90 минут поддерживать высокий темп за счет постоянного движения.

Вернемся к чемпионату России. В дерби с «Динамо» (1:1) в рамках 32-го тура Аленичев сделал 16-ю голевую передачу и повторил рекорд полузащитника бело-голубых Андрея Кобелева, установленный годом ранее.

Еще два результативных паса в матче с «Факелом» по праву сделали его лучшим игроком октября по оценкам «СЭ».

— Не думаю, что достиг своего пика, — рассуждал Аленичев. — У меня есть и силы, и желание повысить мастерство. Но этот сезон действительно лучший в моей карьере. Иногда задумываюсь: а смогу ли прибавить? С другой стороны, передо мной пример Горлуковича, который в 36 лет может дать фору многим молодым. Возможно, я добился бы еще большего, если бы по весне играл так же, как осенью. Но я знаю только одного игрока, который проводил весь сезон стабильно, — это Виктор Онопко.

Валерий Бурлаченко против Дмитрия Аленичева в мачте «Ротор» — «Спартак». Фото архив «СЭ»

Помню, весной 1995 года был очень трудный период в жизни, я не попадал в состав и хотел даже закончить с футболом. Просто не находил себе места, стал нарушать режим. Тяжело об этом вспоминать. Решил открыться перед Романцевым. Он меня выслушал и посоветовал не спешить с уходом, взять себя в руки. Если бы не этот разговор, может быть, сейчас не звучала бы моя фамилия в футболе, по крайней мере в «Спартаке» уж точно. Та беседа добавила сил и уверенности. Я понял — в меня верят. Раз так, нельзя опускать руки.

— О карьере за рубежом подумываете?

— Меня приглашали в испанский «Спортинг». Какое-то время колебался, все-таки там выступают старые знакомые — Ледяхов, Никифоров. Но когда посмотрел, как играет этот клуб, — разочаровался и пришел к мнению, что с отъездом стоит повременить. Прислушался к Олегу Романцеву, который посоветовал не торопить события, и сейчас я утвердился в мысли — правильно сделал, что остался в «Спартаке». Сначала нужно заработать себе имя, тогда появятся и деньги.

— Молва относит футболистов к категории «новых русских». Вы себя таковым ощущаете?

— Если давать такие определения тем, у кого есть мобильные телефоны, то тогда можно всех спартаковцев включить в эту категорию. Помнится, одними из первых приобрели телефоны мы с Мамедовым, и ребята тут же стали шутить: о, новые русские идут. А если серьезно, ну какие мы «новые», если живем в обыкновенной квартире, собственного дома не только на побережье, даже в Подмосковье нет.

— Ваш дом — база в Тарасовке. Не устраивает?

— Почему же. Здесь очень весело бывает. Пример? Как-то во время обеда поставил я себе «второе» на стол и пошел за хлебом. Прихожу — нет тарелки. Пошел искать шутника, никто не признается, пока ходил — исчезли столовые приборы. Зато у Андрея Тихонова, смотрю, две ложки и две вилки, а Илья Цымбаларь от смеха давится. Вообще, если исчезают столовые приборы, сразу к Тихонову надо обращаться — он большой любитель железа. Раньше Ледяхов задавал тон в розыгрышах. Теперь же Илья с Андреем.

За два тура до конца чемпионата у «Ротора» и «Спартака» было по 67 очков, у «Динамо» — 64. Волгоградцы потеряли очки в матче с «Торпедо» (1:1), Веретенников сравнял счет с пенальти лишь на 87-й минуте. Бело-голубые упустили победу над «Черноморцем» (1:1) и потеряли шансы на золото.

«Спартак» празднует победу над «Ротором» в 1997 году. Дмитрий Аленичев — (третий слева). Фото архив «СЭ»

Красно-белые же дома одолели «Аланию» (2:1). Аленичев поучаствовал в обеих голевых атаках. Сначала помог Робсону забить свой первый мяч в России, а на 80-й минуте выполнил навес на Титова.

— Это все Дима Аленичев, — хвалил своего одноклубника Титов. — После такого паса невозможно было промахнуться — до ворот оставалось метра три, и я лишь подставил голову. Когда бежал замыкать эту передачу, заранее видел мяч в воротах.

— Аленичев? Безусловно, это его сезон. Сейчас он бесспорный лидер «Спартака», — констатировал тогда легенда красно-белых Юрий Гаврилов.

«Каждый четвертый гол в сезоне-1997 спартаковцы забивают с передач Аленичева, — писал обозреватель «СЭ». — В умении отдать ювелирный пас равных ему нет. В 1980-е годы ходила поговорка: «Если не знаешь, кому отдать мяч, отдай его Гаврилову». Сегодня эти слова справедливы в отношении Аленичева».

При этом, по мнению многих специалистов, Аленичева, в отличие от виртуоза Ильи Цымбаларя, которого природа щедро наделила футбольным талантом, нельзя было назвать игроком от Бога.

— Я не отношу себя к счастливчикам, для которых жизнь словно выигрышная лотерея. Мне приходится всего добиваться трудом, — не раз подчеркивал хавбек.

В последнем туре «Ротор» дома принимал «Спартак». Команду Виктора Прокопенко устраивала только победа, красно-белым для золота хватало и ничьей. В первом тайме хозяева смотрелись предпочтительнее, но пару раз здорово сыграл Филимонов. А после перерыва голы Валерия Кечинова и Ширко сняли вопрос о победителе. Аленичев покидал поле без результативных действий, однако в целом провел тот матч на добротном уровне.

«Игра Аленичева на протяжении года и особенно в конце чемпионата не давала усомниться: он проводит лучший сезон в своей жизни. О таких игроках говорят — мозг, мотор, плеймейкер команды. Мы привыкли отмечать прежде всего командные действия «Спартака», но без ярких личностей типа Аленичева тускнеет игра любого клуба. Матч с «Ротором» полузащитник провел как и подобает лидеру, несмотря на жесткую опеку», — резюмировало наше издание.

В традиционном опросе «СЭ», в котором приняло участие 198 футболистов команд высшей лиги, Аленичев был признан лучшим игроком России сезона-1997. Спартаковец набрал 460 баллов. Второе место занял Олег Веретенников — 310 очков, бронзу завоевал Дмитрий Хохлов — 64.