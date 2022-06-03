Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:00

Великий сезон Аленичева: привел «Спартак» к чемпионству и установил невероятный рекорд

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Аленичев во время «золотого» матча с «Ротором» в 1997 году.
Фото архив «СЭ»
Валерий Бурлаченко против Дмитрия Аленичева в мачте «Ротор» — «Спартак».
Фото архив «СЭ»
«Спартак» празднует победу над «Ротором» в 1997 году. Дмитрий Аленичев — (третий слева).
Фото архив «СЭ»
Дмитрий Аленичев в 1997 году.
Фото архив «СЭ»
1/4
25 лет назад лучшим футболистом России был признан полузащитник красно-белых.

Развязка чемпионата России-1997 получилась фантастической. После 26-го тура расклад в золотой гонке был таким. «Ротор» — 53 очка (26 игр), «Динамо» — 52 (26), «Спартак» — 51 (25). Ключевым фактором в борьбе за первое место стала феноменальная игра полузащитника красно-белых Дмитрия Аленичева. В 9 матчах он забил один гол и отдал 8 (!) передач.

Свой единственный мяч на решающем отрезке чемпионата Аленичев провел в 27-м туре в ворота «Балтики» (4:1). Зато какой! Использовав кинжальный пас Андрея Тихонова, который отрезал сразу четырех игроков «Балтики», мощно выстрелил из-под защитника в дальний от вратаря угол ворот.

Александр Беркетов. Звезда «Ротора» 90-х Беркетов умер в 46 лет: игрок с шикарными данными не реализовал себя полностью

От «СЭ» хавбек получил тогда высокую оценку — 7,0.

«В последних играх чемпионата он творит на поле почти чудеса, и соперники ничего не могут с ним поделать, — восторженно писал об Аленичеве корреспондент «СЭ». — Его бьют по ногам, валят на газон, а он, словно не чувствуя боли, встает и продолжает вести за собой партнеров. Пока не оправился от травмы Цымбаларь, не набрал форму Тихонов, бремя лидерства в «Спартаке» взял в свои руки именно Аленичев. В матче с «Балтикой» во многом его активность предопределила победу чемпионов страны».

— Осенний футбол для меня — как отдушина, — признался Аленичев в разговоре с журналистами. — Давно заметил, что именно в сентябре достигаю своих лучших игровых кондиций.

— И спадов в это время не бывает?

— Да ведь некогда форму терять — матчи идут один за другим. Вот пример: в прошлую среду играл за сборную, в субботу — в чемпионате России, а уже во вторник — Кубок УЕФА.

В дерби с «Локомотивом» (4:2) Аленичев отметился голевой передачей (10-й в сезоне) на Александра Ширко. «Спартак» победил уверенно, а в следующем туре столкнулся с проблемами в поединке с другим «Локо» — нижегородским, шедшим на предпоследнем месте.

К 64-й минуте команда Олега Романцева уступала — 1:2. Над «Спартаком» реально нависла угроза потерять столь важные на финише чемпионата очки.

И тут на авансцену вышел Аленичев. Сначала он отрезал всю оборону железнодорожников блестящей передачей на Алексея Мелешина — 2:2. А на 90-й минуте от линии ворот сделал навес на дальнюю штангу, и набежавший Мирослав Ромащенко вместе с мячом влетел в сетку. 3:2!

15&nbsp;июня 2003 года. Москва. Олег Романцев и&nbsp;Сергей Павлов после победы &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;Кубке России. «Работа в «Спартаке» стала для Романцева каторгой. Но он уходил победителем». Последний трофей легенды

В домашнем матче отборочного турнира ЧМ-1998 с болгарами (гостевой завершился грандиозным скандалом из-за судейства чеха Вацлава Крондла) Аленичев оформил дубль (4:2) и был самой заметной фигурой на поле. Через него строились практически все атаки, а дриблинг у спартаковца, несмотря на состояние поля, получался. Виктор Онопко старался освободить Аленичева от оборонительных действий, и тот почти весь матч созидал.

Благодаря Аленичеву Россия вполне могла обыграть Италию в первом стыковом матче (1:1).

В первом тайме он явно переигрывал Деметрио Альбертини и Дино Баджо, которые должны были противостоять ему в центре поля.

Непосредственно перед перерывом очередной рейд Андрея Канчельскиса по правому флангу завершился передачей на Аленичева. Тот, сыграв на опережение, нанес прекрасный удар. Жаль, что эта классная комбинация разбилась о левую руку Джанлуиджи Буффона, для которого та игра стала дебютной в составе сборной Италии.

Дмитрий Аленичев в 1997 году. Фото архив «СЭ»
Дмитрий Аленичев в 1997 году.
Фото архив «СЭ»

— Не буду скрывать, очень горжусь тем, что отразил удар Аленичева, — говорила после матча будущая звезда мирового футбола. — Я не видел, куда он собирается бить, и среагировал интуитивно.

На 70-й минуте Аленичев серией обманных движений заставил Паоло Мальдини совершить подножку в своей штрафной. Пенальти? Арбитр показал: можно играть... Буквально через минуту спартаковец выстрелил метров с 25 — рядом со штангой.

— Мы ни в чем не уступали итальянцам, но в очередной раз судья сделал все, чтобы Россия не попала на чемпионат мира, — возмущался Владислав Радимов. — Миккельсен оставался безмолвным, когда в штрафной сбивали Юрана и Аленичева. Благодаря этому арбитру сборная Италии увозит из Москвы ничью.

— Мне кажется, в этом матче итальянцы нас чуть побаивались, — заметил Аленичев после финального свистка. — Даже в действиях таких опытных игроков, как Альбертини и Костакурта, просматривалось волнение. Думаю, после игры волнение итальянцев только усилится.

Сергей Юран. «Обалдели, что ли?! Рыбакам проигрываем?» Как Юран выступал за «Спартак»

Главный тренер нашей национальной команды Борис Игнатьев отдал должное футболисту «Спартака», отметив игровые достоинства хавбека.

— У Аленичева только один недостаток — природа не наделила его физической мощью. Зато мало кто так же хорошо, как он, понимает игру и партнеров. Но больше всего меня привлекает в Аленичеве умение на протяжении 90 минут поддерживать высокий темп за счет постоянного движения.

Вернемся к чемпионату России. В дерби с «Динамо» (1:1) в рамках 32-го тура Аленичев сделал 16-ю голевую передачу и повторил рекорд полузащитника бело-голубых Андрея Кобелева, установленный годом ранее.

Еще два результативных паса в матче с «Факелом» по праву сделали его лучшим игроком октября по оценкам «СЭ».

— Не думаю, что достиг своего пика, — рассуждал Аленичев. — У меня есть и силы, и желание повысить мастерство. Но этот сезон действительно лучший в моей карьере. Иногда задумываюсь: а смогу ли прибавить? С другой стороны, передо мной пример Горлуковича, который в 36 лет может дать фору многим молодым. Возможно, я добился бы еще большего, если бы по весне играл так же, как осенью. Но я знаю только одного игрока, который проводил весь сезон стабильно, — это Виктор Онопко.

Валерий Бурлаченко против Дмитрия Аленичева в мачте «Ротор" — «Спартак». Фото архив «СЭ»
Валерий Бурлаченко против Дмитрия Аленичева в мачте «Ротор» — «Спартак».
Фото архив «СЭ»

Помню, весной 1995 года был очень трудный период в жизни, я не попадал в состав и хотел даже закончить с футболом. Просто не находил себе места, стал нарушать режим. Тяжело об этом вспоминать. Решил открыться перед Романцевым. Он меня выслушал и посоветовал не спешить с уходом, взять себя в руки. Если бы не этот разговор, может быть, сейчас не звучала бы моя фамилия в футболе, по крайней мере в «Спартаке» уж точно. Та беседа добавила сил и уверенности. Я понял — в меня верят. Раз так, нельзя опускать руки.

— О карьере за рубежом подумываете?

— Меня приглашали в испанский «Спортинг». Какое-то время колебался, все-таки там выступают старые знакомые — Ледяхов, Никифоров. Но когда посмотрел, как играет этот клуб, — разочаровался и пришел к мнению, что с отъездом стоит повременить. Прислушался к Олегу Романцеву, который посоветовал не торопить события, и сейчас я утвердился в мысли — правильно сделал, что остался в «Спартаке». Сначала нужно заработать себе имя, тогда появятся и деньги.

Андрей Тихонов, Валерий Кечинов и&nbsp;Илья Цымбаларь поздравляют Юрия Никифорова с&nbsp;забитым голом. «Несправедливость приносит боль и обиду!» В 96-м у «Спартака» украли победу над французами?

— Молва относит футболистов к категории «новых русских». Вы себя таковым ощущаете?

— Если давать такие определения тем, у кого есть мобильные телефоны, то тогда можно всех спартаковцев включить в эту категорию. Помнится, одними из первых приобрели телефоны мы с Мамедовым, и ребята тут же стали шутить: о, новые русские идут. А если серьезно, ну какие мы «новые», если живем в обыкновенной квартире, собственного дома не только на побережье, даже в Подмосковье нет.

— Ваш дом — база в Тарасовке. Не устраивает?

— Почему же. Здесь очень весело бывает. Пример? Как-то во время обеда поставил я себе «второе» на стол и пошел за хлебом. Прихожу — нет тарелки. Пошел искать шутника, никто не признается, пока ходил — исчезли столовые приборы. Зато у Андрея Тихонова, смотрю, две ложки и две вилки, а Илья Цымбаларь от смеха давится. Вообще, если исчезают столовые приборы, сразу к Тихонову надо обращаться — он большой любитель железа. Раньше Ледяхов задавал тон в розыгрышах. Теперь же Илья с Андреем.

За два тура до конца чемпионата у «Ротора» и «Спартака» было по 67 очков, у «Динамо» — 64. Волгоградцы потеряли очки в матче с «Торпедо» (1:1), Веретенников сравнял счет с пенальти лишь на 87-й минуте. Бело-голубые упустили победу над «Черноморцем» (1:1) и потеряли шансы на золото.

«Спартак» празднует победу над «Ротором» в 1997 году. Дмитрий Аленичев — (третий слева). Фото архив «СЭ»
«Спартак» празднует победу над «Ротором» в 1997 году. Дмитрий Аленичев — (третий слева).
Фото архив «СЭ»

Красно-белые же дома одолели «Аланию» (2:1). Аленичев поучаствовал в обеих голевых атаках. Сначала помог Робсону забить свой первый мяч в России, а на 80-й минуте выполнил навес на Титова.

— Это все Дима Аленичев, — хвалил своего одноклубника Титов. — После такого паса невозможно было промахнуться — до ворот оставалось метра три, и я лишь подставил голову. Когда бежал замыкать эту передачу, заранее видел мяч в воротах.

— Аленичев? Безусловно, это его сезон. Сейчас он бесспорный лидер «Спартака», — констатировал тогда легенда красно-белых Юрий Гаврилов.

«Каждый четвертый гол в сезоне-1997 спартаковцы забивают с передач Аленичева, — писал обозреватель «СЭ». — В умении отдать ювелирный пас равных ему нет. В 1980-е годы ходила поговорка: «Если не знаешь, кому отдать мяч, отдай его Гаврилову». Сегодня эти слова справедливы в отношении Аленичева».

При этом, по мнению многих специалистов, Аленичева, в отличие от виртуоза Ильи Цымбаларя, которого природа щедро наделила футбольным талантом, нельзя было назвать игроком от Бога.

— Я не отношу себя к счастливчикам, для которых жизнь словно выигрышная лотерея. Мне приходится всего добиваться трудом, — не раз подчеркивал хавбек.

Егор Титов, Марат Измайлов, Дмитрий Сычев. Титов в «Баварии», Измайлов и Цымбаларь в «Арсенале», Сычев в «Милане». Все было близко?

В последнем туре «Ротор» дома принимал «Спартак». Команду Виктора Прокопенко устраивала только победа, красно-белым для золота хватало и ничьей. В первом тайме хозяева смотрелись предпочтительнее, но пару раз здорово сыграл Филимонов. А после перерыва голы Валерия Кечинова и Ширко сняли вопрос о победителе. Аленичев покидал поле без результативных действий, однако в целом провел тот матч на добротном уровне.

«Игра Аленичева на протяжении года и особенно в конце чемпионата не давала усомниться: он проводит лучший сезон в своей жизни. О таких игроках говорят — мозг, мотор, плеймейкер команды. Мы привыкли отмечать прежде всего командные действия «Спартака», но без ярких личностей типа Аленичева тускнеет игра любого клуба. Матч с «Ротором» полузащитник провел как и подобает лидеру, несмотря на жесткую опеку», — резюмировало наше издание.

В традиционном опросе «СЭ», в котором приняло участие 198 футболистов команд высшей лиги, Аленичев был признан лучшим игроком России сезона-1997. Спартаковец набрал 460 баллов. Второе место занял Олег Веретенников — 310 очков, бронзу завоевал Дмитрий Хохлов — 64.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
3
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Подробности расставания Шакиры и Пике: постоянные измены и нежелание жениться
Волкову надо реанимировать карьеру, иначе титула не видать. Лучший россиянин в UFC готовится к бою с мотивированным Розенстрайком
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Балахнин: «Карпин — один из лучших российских тренеров. Кого еще брать «Динамо»?
Комбаров считает трансфер Мартинса в «Спартак» хорошим приобретением
Норманн вернется в «Ростов» из «Норвича»
«Спартак» выкупил Мартинса у «Янг Бойз»
Мамаев, Григалава и Сабович покинули «Химки»
В «Оренбурге» заявили, что не рассматривают кандидатуру Жиркова в качестве усиления
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» и «Зенит» уже начали битву за Суперкубок. Лето будет жарким
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости