«Зенит» — лидер по расходам и доходам в РПЛ, у «Локо» — наибольший убыток. А «Спартак» больше всех тратит на агентов

Главное из ежегодного финансового отчета РФС.

Российский футбольный союз опубликовал ежегодный доклад о ключевых финансовых показателях клубов РПЛ и ФНЛ-1 по итогам 2021 года. В нем представлены траты и заработки всех участников двух высших лиг.

Начнем с операционных доходов и расходов. Сразу отметим, что общие операционные доходы клубов РПЛ составили 71 миллиард рублей, а год назад они были примерно равны 63 миллиардам. Увеличились доходы и коммерческие, и в дни матчей. А совокупные расходы остались на прежнем уровне и даже слегка уменьшились.

Если говорить конкретно о клубах, то многие суммы ожидаемы. «Зенит» по обеим статьям почти в два раза превосходит ближайшего преследователя («Спартак»); 18 миллиардов — четверть от доходов всех 16 клубов лиги. При этом больше всего сине-бело-голубые зарабатывают на коммерции — сюда входят в том числе и спонсорские контракты. Показательно, что только коммерческие доходы «Зенита» составили 12,66 миллиарда рублей — это больше, чем общие операционные доходы любого клуба РПЛ.

При этом в 2020 году коммерческие доходы «Зенита» были равны 11,57 миллиарда рублей, а операционные — 16,05 миллиарда, то есть обе статьи у сине-бело-голубых выросли. Но увеличились и расходы — было 13,85 миллиарда, а стало 14,41.

Операционные доходы и расходы клубов РПЛ в 2021 году.

«Спартак» совершил заметный скачок по операционным доходам: в 2020 году у него было 5,38 миллиарда рублей, а в 2021-м сумма увеличилась до 9,44. Это произошло из-за почти двукратного увеличения коммерческих доходов (6,68 миллиарда вместо 3,75). Причем в 2020-м у «Спартака» операционные расходы превосходили доходы, а сейчас красно-белые вышли в плюс. Отметим и четырехкратное увеличение поступлений от организаторов соревнований (1,06 миллиарда вместо 234 миллионов), ведь по итогам сезона-2020/21 «Спартак» в РПЛ финишировал вторым. Вообще по операционным доходам красно-белые год назад уступали не только «Зениту», но и «Краснодару», «Динамо», а также «Локомотиву». Сейчас они вторые.

Значительно сократил расходы ЦСКА. По итогам 2020-го у красно-синих в статье «Прочие операционные расходы» накопилось 11 миллиардов рублей, а сейчас — всего 2,8 миллиарда. Совокупные расходы ЦСКА — 6,7 миллиарда, что в два раза ниже аналогичного критерия в 2020-м.

«Локомотив», напротив, понизил доходы. Причем коммерческие у красно-зеленых остались на том же уровне (6 миллиардов рублей), а поступления от организаторов соревнований снизились на 1,6 миллиарда (вероятно, это связано с невыходом в Лигу чемпионов). Из-за этого «Локо» оказался в минусе.

Красно-зеленые в лидерах и по чистому убытку до налогообложения. В 2020-м «Локомотив» не только показал прибыль, но и был на втором месте по этому показателю среди всех клубов РПЛ. За 2021-й железнодорожники показали серьезные потери. Так что «Локомотив» на первом месте и по чистому убытку в РПЛ конкретно за этот год, и по разнице с предыдущим.

Чистая прибыль/убыток клубов РПЛ до налогообложения.

В соцсетях после публикации отчета многие отмечали финансовое здоровье «Рубина». Действительно, второй год подряд казанский клуб показывает наилучшую прибыль, причем с внушительным отрывом от остальных. Но если сравнивать два предыдущих отчета, то казанцы значительно потеряли в деньгах — только у «Краснодара» и «Локомотива» потери выше. Правда, кубанцы и москвичи завершили 2021-й в минусе, а «Рубин» — в плюсе.

Опять же если говорить именно о свежем отчете, то «Спартак» и ЦСКА находятся в тройке по чистым убыткам. Однако и тот и другой клуб заметно улучшили бухгалтерию за год: красно-белые в плюсе на 1,2 миллиарда рублей, а красно-синие — вообще на 7,5 миллиарда. Между ними расположился «Зенит» с полуторамиллиардной разницей. Но подчеркнем: все эти три клуба завершили 2021 год с отрицательным сальдо.

Еще одна любопытная деталь отчета — расходы на развитие молодежного футбола, а также на оплату агентских услуг и посредников.

Неудивительно, что больше всего на молодежь тратит «Краснодар» — это единственный клуб России, чьи расходы на академию превышают миллиард рублей (1,044). Следом идут «Зенит» (708 миллионов) и ЦСКА (285). Близок к топ-3 России клуб ФНЛ-1 «Енисей» — он тратит на молодежь 237 миллионов рублей (при общих операционных расходах клуба в 610 миллионов). На последнем месте в РПЛ находятся «Крылья Советов» (8,8 миллиона рублей), что занимательно, учитывая нахождение в команде десятка футболистов из московской академии «Чертаново».

По выплатам на агентов и посредников лидируют «Спартак» (608 миллионов рублей), «Динамо» (563) и «Локомотив» (465). «Арсенал», «Урал» и «Ахмат» не заплатили им ни копейки.

07.06.2022 | Германия — Англия