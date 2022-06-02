«Спартак» и «Зенит» уже начали битву за Суперкубок. Лето будет жарким
Российский футбол — официально в летнем отпуске. Сезон-2021/22 завершился в воскресенье финалом БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1), новый должен стартовать в середине июля.
Однако страсти все равно продолжают кипеть. «Спартак» и «Зенит» начали заочную словесную битву в преддверии матча за Суперкубок страны, открывающего сезон-2022/23. В четверг журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале выложил письмо за подписью гендиректора красно-белых Евгения Мележикова в адрес РФС. В нем содержится ряд просьб, касающихся как раз игры за Суперкубок.
Во-первых, «Спартак» попросил провести матч не 9 июля, как запланировано изначально, а 16 июля. О таком намерении «СЭ» сообщал еще в середине мая. Во-вторых, москвичи предлагают организовать встречу на стадионе «Лужники» — место проведения встречи еще не определено, в числе главных кандидатов называются Нижний Новгород, Казань и Санкт-Петербург. И в-третьих, красно-белые полагают, что следует назначить бригаду иностранных арбитров — «для обеспечения беспристрастного и объективного судейства».
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что такое письмо действительно направлено клубом в РФС.
«Мы на самом деле обратились в РФС и РПЛ с комплексом предложений по матчу за Суперкубок. Считали нужным это сделать по нескольким причинам: 1) на фоне слухов о том, что игру планируют провести в Петербурге; 2) учитывая разное время на отдых и межсезонную подготовку для двух команд; 3) во избежание давления на судей и вообще спекуляций на тему судейства. Ждали ответа от руководства РФС и РПЛ напрямую, но, вероятно, было решено сначала открыть общественную дискуссию на эту тему, раз письмо попало в широкий доступ. Надеемся, наши аргументы будут услышаны», — сказал Зеленов в заявлении для СМИ.
Реакция «Зенита» не заставила себя долго ждать.
«Мы чужие предложения не комментируем. Готовы провести Суперкубок в любой день по выбору РФС в Санкт-Петербурге», — сказал гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведева РИА «Новости Спорт».
Что касается зарубежных рефери, то практика их приглашения на топ-матчи была популярна в России в середине 2000-х, но позже сошла на нет. Иностранцев если и звали, то на руководящие должности в судействе — Роберто Розетти, Виктор Кашшаи, Витор Мелу Перейра.
«Считаю, что у нас достаточно хороших арбитров, которые без проблем справятся с этой игрой», — прокомментировал «СЭ» предложение «Спартака» бывший известный рефери Станислав Сухина.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0