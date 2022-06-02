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«Спартак» и «Зенит» уже начали битву за Суперкубок. Лето будет жарким

Отдел футбола «СЭ»
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Александр Медведев и Георгий Джикия.
Александр Медведев.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Пока нет ни даты, ни места проведения матча, но уже есть огонь от соперников.

Российский футбол — официально в летнем отпуске. Сезон-2021/22 завершился в воскресенье финалом БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1), новый должен стартовать в середине июля.

Однако страсти все равно продолжают кипеть. «Спартак» и «Зенит» начали заочную словесную битву в преддверии матча за Суперкубок страны, открывающего сезон-2022/23. В четверг журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале выложил письмо за подписью гендиректора красно-белых Евгения Мележикова в адрес РФС. В нем содержится ряд просьб, касающихся как раз игры за Суперкубок.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» попросил провести матч за Суперкубок на неделю позже в Москве с иностранным судьей

Во-первых, «Спартак» попросил провести матч не 9 июля, как запланировано изначально, а 16 июля. О таком намерении «СЭ» сообщал еще в середине мая. Во-вторых, москвичи предлагают организовать встречу на стадионе «Лужники» — место проведения встречи еще не определено, в числе главных кандидатов называются Нижний Новгород, Казань и Санкт-Петербург. И в-третьих, красно-белые полагают, что следует назначить бригаду иностранных арбитров — «для обеспечения беспристрастного и объективного судейства».

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что такое письмо действительно направлено клубом в РФС.

«Мы на самом деле обратились в РФС и РПЛ с комплексом предложений по матчу за Суперкубок. Считали нужным это сделать по нескольким причинам: 1) на фоне слухов о том, что игру планируют провести в Петербурге; 2) учитывая разное время на отдых и межсезонную подготовку для двух команд; 3) во избежание давления на судей и вообще спекуляций на тему судейства. Ждали ответа от руководства РФС и РПЛ напрямую, но, вероятно, было решено сначала открыть общественную дискуссию на эту тему, раз письмо попало в широкий доступ. Надеемся, наши аргументы будут услышаны», — сказал Зеленов в заявлении для СМИ.

Александр Медведев. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Александр Медведев.
Анна Мейер, Фото ФК «Зенит»

Реакция «Зенита» не заставила себя долго ждать.

«Мы чужие предложения не комментируем. Готовы провести Суперкубок в любой день по выбору РФС в Санкт-Петербурге», — сказал гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведева РИА «Новости Спорт».

Что касается зарубежных рефери, то практика их приглашения на топ-матчи была популярна в России в середине 2000-х, но позже сошла на нет. Иностранцев если и звали, то на руководящие должности в судействе — Роберто Розетти, Виктор Кашшаи, Витор Мелу Перейра.

«Считаю, что у нас достаточно хороших арбитров, которые без проблем справятся с этой игрой», — прокомментировал «СЭ» предложение «Спартака» бывший известный рефери Станислав Сухина.

Россия. Суперкубок.
09 июл, 00:00. ()
Зенит
Спартак

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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2
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
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5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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