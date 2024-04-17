Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:15

Слишкович второй раз подряд засушил «Зенит». И подчеркнул изъян в новой формуле Кубка

«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» в ответном матче Кубка России
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Временный тренер «Спартака» полностью повторил сценарий мартовского матча в РПЛ.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
17 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

На второй год тренеры прочувствовали новую формулу Кубка России, и участники верхней сетки начали разменивать матчи турнира исходя из своих интересов. Как, например, Сергей Игнашевич из «Балтики», который не скрывал, что для него борьба за выживание в чемпионате сейчас важнее потенциального прохода ЦСКА, назвав это стратегией. На следующий день нечто похожее сделал и. о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович. Босниец четко дал понять: попробовать победить «Зенит» на выезде и продвинуться в Кубке по Пути РПЛ — не приоритетная задача в дебютной встрече после отставки Гильермо Абаскаля.

Болельщики красно-белых выдохнули после ухода испанца и автоматически хорошо приняли Слишковича. Особенно на фоне информации о том, что он во многих моментах не соглашался с предшественником и даже конфликтовал с ним. Часто бывает, что за такими переменами следует эмоциональный подъем, и ожидание ожившего «Спартака» добавляло интриги. Слишкович в Петербурге обошелся без резких движений. Многие прогнозировали возвращение в состав Георгия Джикии — это стало бы очень символичным и ознаменовало бы окончательное падение режима Абаскаля.

Но нет. Даже несмотря на отсутствие Срджана Бабича, Слишкович не стал выдергивать с лавки капитана, полгода не выходившего на поле в официальных играх. Решение понятное. Еще более очевидный шаг — босниец отказался от бестолковых 4-4-2, перейдя на условные 4-3-3. Такая схема точно лучше подходит нынешнему набору исполнителей. Неожиданной оказалась, пожалуй, только позиция Даниила Хлусевича — свободный правый вингер. Хотя практически весь матч ему приходилось садиться в оборону и помогать на своем краю Даниилу Денисову.

Форвард &laquo;Зенита&raquo; Артур (слева) и&nbsp;полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Данил Пруцев. Максименко и ВАР спасли «Спартак» от поражения в Питере. Но не от вылета из Пути РПЛ

На протяжении 90 минут не покидало ощущение, что для «Спартака» это отдельно взятая встреча, а не двухраундовое противостояние, где команда уступает после 1:2 в Тушине. Слишкович практически полностью повторил настройки мартовского класико в РПЛ, завершившегося нулевой ничьей. Причем тогда он тоже руководил командой от бровки вместо дисквалифицированного Абаскаля. Гости вновь организованно и плотно оборонялись, а то, с чем не справлялись защитники, блестяще подчищал Александр Максименко. В этой игре не было момента, который показал бы - да, красно-белые хотят пройти «Зенит» в Кубке. Никакого риска, никакой попытки по-серьезному перевести дело на чужую половину.

Слишкович совершенно очевидно сделал еще раз ставку на 0:0. Для него эмоциональная составляющая оказалась важнее. Выстоять в Петербурге — хороший итог для «Спартака» в его нынешнем состоянии. И приемлемое начало пути для тренера — даже если в итоге он получится коротким. Главное, что формула турнира позволяет делать такой выбор. По сути, нет никакой разницы: провести два матча с ЦСКА или один с «Динамо», а потом, к примеру, с «Ростовом». То же самое. И так и так можно дойти до суперфинала и снова зарубиться с тем же «Зенитом».

Фото ФК «Спартак»

Да, сине-бело-голубые играли первым номером, нагнетали и создавали моменты. Соперник — «Спартак», почти 60 тысяч на трибунах. Конечно, хотелось победить. Но не во что бы то ни стало. Это был не куражный «Зенит», который мы знаем по матчам с красно-белыми в предыдущие годы, а тот, который видим в последнее время, — холодный и расчетливый. Но, опять же, турнирный контекст позволял.

Возвращаясь к «Спартаку»: в атаке у красно-белых в этом матче оказалось пусто-пусто. Практически никакой контригры, минимум дерзости впереди. Но то, что москвичи этой весной заканчивают встречу с нулем забитых мячей, —уже привычно. И это главная часть багажа Абаскаля, от которой Слишковичу необходимо оперативно избавиться. Зато после испанца остался Максименко в совершенно блестящей форме. Кипер здорово прибавил в этом сезоне, что особенно заметно по весне. Практически после каждого матча можно делать добротную нарезку его сейвов, и сейчас она получится особенно впечатляющей.

В итоге мы получили громкую вывеску, но практически пустое содержание. Класико если и запомнится, то исключительно как «первая игра «Спартака» после ухода Абаскаля». Если у команд есть возможность сделать 0:0 и при этом всех все устроит и никто никуда не вылетит — такое не может не вызывать вопросы к регламенту. Не хочется ругать тех, кто придумал нынешний формат Кубка: нужно было изобрести настоящий велосипед, чтобы заполнить пустоты в календаре. Но, как показал второй сезон, у этой формулы есть очевидный изъян. И это нельзя не признать.

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
0
Читайте также
Польша сыграет на Евро в группе с Францией, Нидерландами и Австрией
Дуров разочаровался в безопасности США после нападения на него в Сан-Франциско
В Кремле сообщили о выводе российских войск из Нагорного Карабаха
Игнашевич сдал Кубок в угоду РПЛ, а Чалов набивал статистику. Что случилось в матче ЦСКА - «Балтика»
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Слишкович: «У меня никогда не было конфликтов с Абаскалем в «Спартаке»
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Тренер «Спартака» Слишкович — о матче с «Зенитом»: «Счет 0:0, но есть привкус поражения»
Игрок «Зенита» Мантуан — о матче против «Спартака»: «Счет 0:0 — это не проигрыш»
Хлусевич — о задачах «Спартака» на Кубок России: «Выигрывать в каждом матче и показывать хороший футбол»
Семак о матче со «Спартаком»: «Хотели поберечь Эраковича и Караваева»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Личка прав — и неправ. В чем причины перепадов «Динамо». Колонка Казакова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости