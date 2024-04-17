Слишкович второй раз подряд засушил «Зенит». И подчеркнул изъян в новой формуле Кубка
На второй год тренеры прочувствовали новую формулу Кубка России, и участники верхней сетки начали разменивать матчи турнира исходя из своих интересов. Как, например, Сергей Игнашевич из «Балтики», который не скрывал, что для него борьба за выживание в чемпионате сейчас важнее потенциального прохода ЦСКА, назвав это стратегией. На следующий день нечто похожее сделал и. о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович. Босниец четко дал понять: попробовать победить «Зенит» на выезде и продвинуться в Кубке по Пути РПЛ — не приоритетная задача в дебютной встрече после отставки Гильермо Абаскаля.
Болельщики красно-белых выдохнули после ухода испанца и автоматически хорошо приняли Слишковича. Особенно на фоне информации о том, что он во многих моментах не соглашался с предшественником и даже конфликтовал с ним. Часто бывает, что за такими переменами следует эмоциональный подъем, и ожидание ожившего «Спартака» добавляло интриги. Слишкович в Петербурге обошелся без резких движений. Многие прогнозировали возвращение в состав Георгия Джикии — это стало бы очень символичным и ознаменовало бы окончательное падение режима Абаскаля.
Но нет. Даже несмотря на отсутствие Срджана Бабича, Слишкович не стал выдергивать с лавки капитана, полгода не выходившего на поле в официальных играх. Решение понятное. Еще более очевидный шаг — босниец отказался от бестолковых 4-4-2, перейдя на условные 4-3-3. Такая схема точно лучше подходит нынешнему набору исполнителей. Неожиданной оказалась, пожалуй, только позиция Даниила Хлусевича — свободный правый вингер. Хотя практически весь матч ему приходилось садиться в оборону и помогать на своем краю Даниилу Денисову.
На протяжении 90 минут не покидало ощущение, что для «Спартака» это отдельно взятая встреча, а не двухраундовое противостояние, где команда уступает после 1:2 в Тушине. Слишкович практически полностью повторил настройки мартовского класико в РПЛ, завершившегося нулевой ничьей. Причем тогда он тоже руководил командой от бровки вместо дисквалифицированного Абаскаля. Гости вновь организованно и плотно оборонялись, а то, с чем не справлялись защитники, блестяще подчищал Александр Максименко. В этой игре не было момента, который показал бы - да, красно-белые хотят пройти «Зенит» в Кубке. Никакого риска, никакой попытки по-серьезному перевести дело на чужую половину.
Слишкович совершенно очевидно сделал еще раз ставку на 0:0. Для него эмоциональная составляющая оказалась важнее. Выстоять в Петербурге — хороший итог для «Спартака» в его нынешнем состоянии. И приемлемое начало пути для тренера — даже если в итоге он получится коротким. Главное, что формула турнира позволяет делать такой выбор. По сути, нет никакой разницы: провести два матча с ЦСКА или один с «Динамо», а потом, к примеру, с «Ростовом». То же самое. И так и так можно дойти до суперфинала и снова зарубиться с тем же «Зенитом».
Да, сине-бело-голубые играли первым номером, нагнетали и создавали моменты. Соперник — «Спартак», почти 60 тысяч на трибунах. Конечно, хотелось победить. Но не во что бы то ни стало. Это был не куражный «Зенит», который мы знаем по матчам с красно-белыми в предыдущие годы, а тот, который видим в последнее время, — холодный и расчетливый. Но, опять же, турнирный контекст позволял.
Возвращаясь к «Спартаку»: в атаке у красно-белых в этом матче оказалось пусто-пусто. Практически никакой контригры, минимум дерзости впереди. Но то, что москвичи этой весной заканчивают встречу с нулем забитых мячей, —уже привычно. И это главная часть багажа Абаскаля, от которой Слишковичу необходимо оперативно избавиться. Зато после испанца остался Максименко в совершенно блестящей форме. Кипер здорово прибавил в этом сезоне, что особенно заметно по весне. Практически после каждого матча можно делать добротную нарезку его сейвов, и сейчас она получится особенно впечатляющей.
В итоге мы получили громкую вывеску, но практически пустое содержание. Класико если и запомнится, то исключительно как «первая игра «Спартака» после ухода Абаскаля». Если у команд есть возможность сделать 0:0 и при этом всех все устроит и никто никуда не вылетит — такое не может не вызывать вопросы к регламенту. Не хочется ругать тех, кто придумал нынешний формат Кубка: нужно было изобрести настоящий велосипед, чтобы заполнить пустоты в календаре. Но, как показал второй сезон, у этой формулы есть очевидный изъян. И это нельзя не признать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6