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Бессмертная классика РПЛ: Карпин против «Спартака»

«Ростов» сыграет со «Спартаком» в матче 25-го тура РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Главные вопросы 25-го тура российской премьер-лиги.

«Ростов» продолжит рывок к медалям?

В ближайшие выходные все представители верхней шестерки встретятся с командами из нижней половины таблицы, а центральный матч — формально битва середняков. Но с какой подоплекой!

Как вы думаете, на какие вопросы Валерий Карпин неоднократно отвечал за свою тренерскую карьеру? Если отбросить банальное «что вы думаете об игре?», то в топе наверняка окажутся «почему вы не вызываете Дзюбу?» и «не хотите ли вы возглавить «Спартак»?» Где-то рядом будут вопросы о Леониде Федуне, Рафаэле Кариоке и Унаи Эмери, в формулировке которых тоже обязательно прозвучит название московского клуба.

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В воскресенье Карпина обязательно еще раз спросят про работу в «Спартаке», а он ответит, что не думает об этом. Зато сейчас он точно думает о том, как его обыграть. У Валерия Георгиевича неплохая статистика личных встреч с бывшей командой: 12 матчей, 6 побед. В Ростове-на-Дону он уступал «Спартаку» вообще только однажды, причем каждый раз москвичи пропускали в гостях минимум по два мяча.

Но куда важнее сейчас другая цифра: «Ростов» — номер один в премьер-лиге на весеннем отрезке и по игре точно не уступает никому. Карпин при этом самокритично говорит, что содержание ему не совсем нравится. Очевидно, что и место в таблице тоже: из-за проваленной осени «Ростов» идет только восьмым, но при таком темпе вполне может дотянуться до медалей. Борьба за третье место (а, может, и второе) на финише будет ожесточенной.

Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Жизнь без Абаскаля лучше?

Отставка Гильермо Абаскаля формально приблизила Карпина к «Спартаку», но лишь по причине того, что в столичной команде сейчас нет главного тренера. Зато есть исполняющий его обязанности Владимир Слишкович, который уже успел дважды за весну увезти из Санкт-Петербурга нулевую ничью. Нет сомнений, что сейчас в «Спартаке» никто о Карпине не думает, как и о Гильермо Абаскале.

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Испанец попрощался с красно-белыми после поражения в Сочи, которое отбросило «Спартак» на седьмое место. Впрочем, до бронзы все еще лишь три очка, но в таком убийственном календаре выжить сложно. Позади у красно-белых — три подряд выезда к «Динамо», «Сочи» и «Зениту», а впереди — «Ростов», ЦСКА, «Локомотив» и снова «Динамо». График для разгона у Слишковича хуже не придумаешь. А набирать очки надо: есть крохотная вероятность того, что от финального отрезка сезона зависит, будет ли босниец утвержден главным тренером. Может, он новый Каррера, а то и Гвардиола. Кто знает?

Пока у Слишковича хорошая статистика: в тех четырех матчах, когда он руководил командой от бровки, «Спартак» не пропускал. Правда, в мартовской игре в Санкт-Петербурге красно-белые выглядели лучше, чем в апрельской, а это должно настораживать. Станет ли «Ростов» первым, кто забьет «Спартаку» Слишковича? И забьет ли наконец «Спартак» весенний гол в РПЛ в результате осмысленной атаки, а не ошибки голкипера соперника?

Футболист ЦСКА Тамерлан Мусаев
Тамерлан Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мусаев — новый лидер атак ЦСКА? Чалов и Файзуллаев вернулись?

Июльский матч между «Ахматом» и ЦСКА породил, пожалуй, крупнейший судейский скандал сезона. Красно-синие победили со счетом 3:2 благодаря 11-метровому хет-трику Федора Чалова, а особенные споры вызвал пенальти грозненцев в конце первого тайма. Тогда главный арбитр Владислав Безбородов грубо нарушил протокол ВАР: уже после спасения Акинфеева судья изменил собственное решение, удалил Милана Гайича и ошибочно заставил «Ахмат» перебить 11-метровый, и уже второй удар был реализован. Если бы ЦСКА не победил, скандал мог бы быть еще крупнее.

К счастью, тот матч оказался исключением из правил: о судьях в этом сезоне мы вспоминаем реже, чем раньше, зато много говорим о футболе. Исключением можно назвать и результат матча предыдущего тура между «Ахматом» и «Балтикой»: аномальные 1:7 в Грозном едва ли повторятся даже в Москве, хотя соперник у грозненцев будет куда страшнее. Достаточно сказать, что на неделе эта же «Балтика» уступила ЦСКА в Кубке.

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От «Ахмата» стоит ждать более закрытой игры и возвращения к схеме с тремя центральными защитниками, которую грозненцы наигрывали всю зиму еще при Мирославе Ромащенко. Но справится ли оборона бело-зеленых с расцветающей атакой ЦСКА? Особенно пугать «Ахмат» должна фамилия Тамерлана Мусаева — мало того, что у нового бомбардира армейцев «3+2» в пяти весенних матчах РПЛ, так он еще и зимой перебрался в Москву как раз из «Балтики».

Хуже для «Ахмата» то, что в нападении ЦСКА есть и другие сильные футболисты. Файзуллаев после окончания Рамадана начал возвращать осеннюю форму, а Чалов после долгожданного продления контракта с красно-синими освободил голову от лишних мыслей и тоже набирает ход. В частности, Федор и Аббосбек забили на неделе «Балтике». Чего от них ждать «Ахмату»?

«Зенит» примет «Оренбург» в 25-м туре РПЛ.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» уйдет в отрыв?

Перед стартом весны сложно было представить, что в первых пяти турах в тройке по набранным очкам будут идти «Ростов», «Зенит» и «Оренбург». Но это так, и две последние команды в воскресенье встретятся друг с другом в Санкт-Петербурге.

Фаворит в этой встрече очевиден, но он был ясен и в сентябрьской игре, когда якобы податливый «Оренбург» шокировал всех и победил чемпиона со счетом 3:1. Сейчас в успех команды Давида Деограсии поверить еще труднее, но она же не просто так идет без поражений этой весной!

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Нельзя забывать о том, что «Зенит» в этом году почему-то мало забивает дома: четыре матча во всех турнирах — и всего три гола. Тут могут быть лишь три объяснения: либо у сине-бело-голубых проблемы с реализацией, либо они не видят смысла рвать когти, либо их скоро прорвет. А предыдущая встреча «Зенита» и «Оренбурга» в Санкт-Петербурге, к слову, завершилась со счетом 8:0.

После предыдущего тура на Неве потеплело до «+4», но также легко может похолодать. Во втором тайме матча с «Краснодаром» мы увидели мотивированный «Зенит» — для него важно, чтобы он вышел таким же и на «Оренбург».

Футболисты «Динамо»
Футболисты «Динамо» сыграют на выезде против «Пари НН».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» проснулось?

В Нижнем Новгороде в этом сезоне обычно проходят не слишком результативные матчи, но ближайший ожидается голевым. У «Пари НН» огромные проблемы: Гоцук все еще дисквалифицирован, а к Марадишвили в лазарете добавился Майга. Причем у обоих опорных полузащитников идентичная травма крестообразных связок колена. Потеря малийца для волжан особенно существенна: на нем держалось очень многое в обороне, и Майга остается одним из лучших футболистов команды.

«Динамо» может воспользоваться осевыми потерями «Нижнего». Причина банальна: отступать уже просто некуда. Три поражения подряд не только лишили бело-голубых надежд на чемпионство, но и поставили на грань пьедестала.

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Однако «Динамо» выздоравливает. Если начало матча с «Уралом» было катастрофическим, то уже по ходу второго тайма команда Марцела Лички фрагментарно выглядела достойно, а в среду и вовсе разбила в Кубке «Оренбург». Смолов снова забивает, Карраскаль забивает и ассистирует, так что признаки возвращения «Динамо» налицо. Осталось подкрепить их результатом.

«Краснодар» когда-нибудь обыграет «Факел»?

Воронеж — криптонит для черно-зеленых. Все три матча премьер-лиги между «Факелом» и «Краснодаром» завершились вничью, а еще в 2011 году воронежцы обыграли едва родившихся «быков» в Кубке. За «Краснодар» тогда забивал Александр Ерохин, а «Факел» тренировал Константин Сарсания.

Кажется, сейчас лучший момент для победы над «наглецами». Кстати, это прозвище прикрепилось к воронежцам как раз после выездного матча с «Краснодаром» — первом для «Факела» после возвращения в элитную лигу.

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Воронежцы сбавили после победы над «Спартаком» и продления контракта с Сергеем Ташуевым — это отражается и на результатах, и на игре. Однако чувствовать себя спокойно они не могут: до зоны стыковых матчей всего три очка, до зоны вылета — шесть.

«Краснодар», разумеется, тоже не в лучшем состоянии. Судя по высказываниям тренера и игроков, а также публикациям в соцсетях, поражение от «Зенита» нанесло по «быкам» тяжкий психологический удар. Но вообще-то борьба за золото еще не завершена, и в силах «Краснодара» поддерживать ее до конца. У «быков» впереди комфортный календарь, а «Зениту» через неделю ехать в гости к «Динамо». Все еще возможно.

Рашид Рахимов
Рашид Рахимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На что способен «Рубин» без Рахимова, Вуячича и Иву?

В субботу в Казань пожалует воспрянувший «Локомотив» — он хоть и упустил победу над ЦСКА, но показал отличный футбол в дерби. Глушенков сыграл блестяще и показал, что готов вести красно-зеленых к медалям, несмотря на слабый старт года для железнодорожников.

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«Рубину» «Локомотив» чуть не проиграл в первом туре сезона, поэтому никакой недооценки противника быть не может. Хотя у казанцев наблюдаются явные проблемы: они уже не вылетят и в тройку не попадут, поэтому с трудом находят в себе мотивацию. Кроме того, «Рубин» после матча с «Крыльями Советов» потерял главного тренера Рашида Рахимова, ключевого опорника Иву и лидера обороны Игора Вуячича — все трое дисквалифицированы.

«Сочи» выберется из зоны вылета?

Борьба за выживание в этом сезоне такая, что можно ошпариться. Особенно впечатляет «Сочи», который при Роберте Морено до сих пор не проигрывает в чемпионате и неделю назад отправил в отставку Гильермо Абаскаля. Но предстоящая домашняя встреча с «Уралом» для черноморцев имеет еще большее значение, ведь они прямые конкуренты. У «Сочи» есть реальный шанс выбраться из зоны вылета по итогам тура, а «Уралу» нельзя этого допускать.

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«Балтика» тоже в эти выходные играет дома, но не с конкурентом, а с «Крыльями Советов». В Калининграде наверняка ждут, что их команда забьет примерно столько же, сколько и в Грозном, но едва ли так случится — «Крылья» после весенней паузы заиграли намного лучше и обязательно дадут бой «Балтике».

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
11
16
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«Зенит» разгромит «Оренбург», а «Ростов» обыграет «Спартак». Прогнозы на 25-й тур РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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