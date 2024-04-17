Максименко и ВАР спасли «Спартак» от поражения в Питере. Но не от вылета из Пути РПЛ

«Спартак» сыграл вничью в первом матче после отставки Гильермо Абаскаля, но уступил по сумме двух встреч.

Уже без испанца

Как хорошо, что есть на свете матчи между «Зенитом» и «Спартаком»! Даже если они не забивают друг другу, то все равно производят массу поводов для обсуждения. Чаще всего, конечно, в заголовки попадают красно-белые, но и невский клуб как безусловный раздражитель всегда играет значимую роль.

Можно составить целый рейтинг событий, происходивших на матчах этих двух команд или вокруг них. Вот еще одно в копилку: долгожданная отставка Гильермо Абаскаля, случившаяся как раз накануне игры с «Зенитом». Можно долго дискутировать на тему того, вовремя уволили испанца или нет, но факт — налицо.

До этого Владимир Слишкович уже руководил «Спартаком» в тех матчах, когда Абаскаль из-за дисквалификации пропускал игры, и всякий раз красно-белые выглядели очень даже прилично. Например, в марте с «Зенитом» они провели едва ли не лучший матч весны, хоть и не добились победы.

Фото ФК «Спартак»

Обновленные составы

От первого матча Слишковича логично было ожидать того, что принесло «Спартаку» ничью в Санкт-Петербурге: компактной и дисциплинированной игры с экономным прессингом. Стоило рассчитывать и на то, что красно-белые в FONBET Кубке России наконец-то уйдут от плохо работающей схемы 4-4-2 и насытят центр поля. А еще многие видели в основе Джикию.

Ожидания оправдались частично. Тавареш впервые после тяжелой травмы вышел в стартовом составе, причем слева, Хлусевич занял место на правом краю полузащиты, а в пару к Дуарте в обороне встал Чернов (Бабич, Зобнин и Селихов не полетели на Неву). «Спартак» перестроился на 4-1-4-1, хотя Хлусевич при обороне часто опускался низко.

«Зенит» тоже удивил составом. Перед матчем Сергей Семак говорил, что встреча не позволит «ни экономить силы, ни экспериментировать». Однако в запасе остались Кассьерра, Клаудиньо, Педро, Караваев, Мостовой и Кержаков. Эракович занял место правого защитника, а Мантуан с Артуром закрыли крылья атаки.

Матч проходил при шикарной атмосфере. «Вираж» вернулся на трибуны, потому что на кубковых играх не требуется паспорт болельщика, а также подготовил перформанс, посвященный жертвам терактов, с цитатой из песни группы «Пикник». Кроме того, на «Газпром Арене» в этот день открылась площадка «Аутизм: узнаю об этом больше», а футболисты поддержали всемирную акцию осведомленности об аутизме, выйдя на матч в соответствующих футболках.

Резвый старт хозяев

Было очевидно, что «Зенит», несмотря на добытое в Москве преимущество, заберет мяч и будет лезть вперед со стартовых минут. Хозяева вполне могли забить быстрый гол: Мантуан, Артур и Ахметов создали по опасному моменту, а Нино вообще пытался отличиться ударом через себя. На 26-й минуте чемпион подобрался к голу совсем близко: Родригао и Сергеев в течение секунды могли вывести сине-бело-голубых вперед, но Максименко выручил гостей.

Голкипер «Спартака» вообще на протяжении всей встречи оставался ключевым действующим лицом матча и совершил целую охапку спасений. А вот в атаке у гостей с героями наблюдалась беда. Красно-белые относительно неплохо действовали в середине поля и компактно оборонялись, но впереди ничего не клеилось. Только к концу тайма Соболев пару раз пробил, но в обоих случаях атаки сложно было назвать осмысленными.

Отмененный гол Кассьерры

Безусловно, за тайм «Зенит» наиграл на гол, а то и на два. Но на табло сохранялись нули, а общий счет оставался скользким — «Спартаку» требовался всего один гол, чтобы сравнять его. Но красно-белые все не прибавляли, хотя именно им требовалось бежать вперед.

Хозяева во втором тайме сбавили в нападении, рассудив, что при таком зыбком преимуществе гораздо важнее сохранить суммарное преимущество. Но моментов у ворот Максименко все равно возникало намного больше, чем у ворот Адамова. Они были у Нино и Караваева, а Кассьерра после выхода на замену вообще забил и даже успел отпраздновать. Однако видеоарбитры порекомендовали Алексею Сухому отменить гол из-за положения «вне игры».

Матч так и закончился без особых нервов: «Зенит» не отдавал мяч сопернику, которому требовался гол, но сам забить не сумел. А «Спартак» вроде бы провел неплохую встречу и снова не пропустил в Санкт-Петербурге, но вылетел в Путь регионов.

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