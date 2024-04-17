Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о турбулентной весне бело-голубых.

Мнение

«Динамо» — загадка этого сезона. Хотя кто в РПЛ не загадка, когда вопрос из категории «было — стало»? «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Ростов», ЦСКА. «Спартак», конечно же. Куда без него?

Но бело-голубые казались лучом света. Претендентами на титул — тем более Личка начал работу с командой с вопроса игрокам: кто верит в чемпионство? И вдруг — такая сложная весна.

Золото подразнило и растворилось на горизонте. Серия поражений. И фразы про Личку в информационном пространстве: мол, уступи «Динамо» в Оренбурге — позиции чеха пошатнутся. От «позиции пошатнутся» до «стул закачается» недалеко.

На таком фоне москвичи улетели играть на Кубок в день матча. Вышли на поле без многих основных футболистов. Разве что Шунин снова появился в воротах вопреки недавнему правилу ротации вратарей в двух турнирах — в принципе, понятно почему.

То, что бело-голубые свели пребывание в Оренбурге к минимуму, объяснимо. Эпидемиологическая обстановка в местах подтопления далека от идеальной, перелетов за последние дни у команды в избытке, ну и...

Конечно, здесь был риск — прибыть за пять часов до стартового свистка. Наверное — если говорить об усталости после полета и каких-то прочих вещах.

Но это все факты сторонние. В кубковой встрече интересовал только один момент — победит наконец «Динамо» или нет.

Победило. Хотя сыграло не ахти как. Лучше, чем с «Ростовом», хуже, чем со «Спартаком».

Однако вопрос, что происходит с командой весной, никуда не делся.

Самое простое — сказать, что у бело-голубых нет опыта побед и борьбы за чемпионство. Не только у клуба (если говорить о нескольких последних поколениях), но и у футболистов. Преимущество «Зенита» над конкурентами ведь не только в подборе исполнителей или финансовом могуществе. Петербуржцы сделали для себя золото нормой. Состав у Сергея Семака постепенно меняется, но настолько плавно и продуманно, что нет потерь в уверенности в себе. И неслучайно сине-бело-голубые каждый год прибавляют именно весной, когда настает пора решающих матчей. В то время как команды без подобного опыта, наоборот, теряют ход.

Но этот тезис недостаточен. Потому что серию поражений можно объяснить психологией или невезением, а как быть с качеством футбола?

До второго гола «Оренбургу», да и после него, москвичи выглядели в среду недостаточно убедительно. Но забили Смолов, Тюкавин — и двух эпизодов оказалось достаточно, чтобы забыть обо всех огрехах.

Константин Тюкавин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Победы стирают плохие воспоминания. И сейчас даже не важно, что «Спартак» недавно в дерби был плох. Красно-белые сделали два гола и забрали три очка.

Вот и «Динамо» забило дважды и выиграло. «Оренбург» после мяча Тюкавина медленно, но верно погружался на дно. Хотя очередной нелепый гол, который привезли себе бело-голубые, всколыхнул хозяев. Ненадолго. До третьего результативного удара гостей. А применительно к москвичам заставил задуматься, почему их оборона временами настолько трагикомична.

Матч на Кубок можно было рассматривать и под таким углом: Личка дал шанс запасным показать себя, побороться за место в составе. Который они, как кажется, использовали. Особенно Фомин и Макаров.

Но здесь такая тонкая материя — сродни тому самому отсутствующему опыту борьбы за титул. Некоторые игроки сборной России объясняли провал на Евро-2016 в том числе четким разделением команды у Леонида Слуцкого на основу и запас. В том числе и эмоционально. Те, кто оказался на лавке, были уверены, что они играть не будут. Являлось ли это потерей мотивации или уверенности, точнее скажут психологи, но очевидно, что проблема в сложный момент вышла из-под контроля.

Личка весной откровенно поставил на южноамериканцев — как когда-то в «Оренбурге». Однако это не сработало вдолгую — сумма стала меньше слагаемых. Потерялся Бителло, потускнел Карраскаль — те, кто солировал и делал разницу.

Хорхе Карраскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защищает ли лимит от сползания в хаос — вопрос сложный. Но очевидно, что у «Динамо» по каким-то причинам ставка на легионеров не сработала. Фомин не такой резкий, но он давал качество и объем, Макаров добавлял команде страсти, Грулев балансировал на грани «еще чуть-чуть, и клуб получит нового топ-нападающего».

Как ни крути, несмотря на статистику Карраскаля в Оренбурге, черную серию прервали россияне. Речь не о том, лучше они или хуже легионеров, и не о том, что выходить на поле надо только своими, нет.

Речь о балансе. Что игровом, временами у «Динамо» исчезающем. Что более сложном — психологическом. Коллектив, в котором двадцать разных амбициозных молодых миллионеров, — дело непростое.

И здесь надо сказать про феномен Лички.

Он тоже учится как тренер. Это его первый большой клуб, это его первый сезон там. Разумеется, Марцел делает ошибки. Как и вся команда. Словно вратарь, которому надо пропустить «свои» голы в какой-то момент карьеры — чтобы вырасти на них.

Но у Лички, даже ошибающегося и поступающего, как кажется, несправедливо (если говорить о выборе состава и нашем взгляде на это, когда Бителло и Карраскаль, играя плохо, все равно выходят с первых минут), нет конфликта с футболистами. В силу открытости, эмоциональности, эмпатии. В силу доверия к нему.

Чеха статистически сравнивают со Славишей Йокановичем — что у серба цифры на данном отрезке были даже лучше. Но футбол — это не арифметика. Футбол — это люди.

Йоканович не горел и не зажигал команду. Он был обособлен. И это ощущалось.

За Личку играют даже те, кто не попадает в состав. Что само по себе редкость.

Другое дело, что долго так продолжаться вряд ли может.

Но «Динамо» в Оренбурге получило возможность выдохнуть — и нужные эмоции после победы.

Посмотрим, что после нее изменится.

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