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Сегодня, 12:00

«Спартак» — это про атаку, страсть и эмоции. Федун привел тренера с верным ДНК

Максим Никитин
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Даже если пока есть ошибки.

«Спартак» после перерыва испытывает сложности. Ну как сложности? Мы все поверили, что эта команда готова бороться с «Зенитом». Никто другой объективно не выглядел готовым, поскольку хотя бы отрыв от первого места больше, чем у спартаковцев. Поэтому и ожидания. Ожидания от «Спартака» и так классически завышенные, но прямо сейчас зашкаливали и доходили до предела. Потому что голы. Потому что комбинации. Потому что широкий состав. Но вот пока не оправдываются. Или оправдываются не до конца.

Гильермо Абаскаль — фанатик атакующего футбола. Он ведь не зря из «Барселоны», где ты сначала заражаешься игрой в одно касание и широкими, как океанический простор, комбинациями. И уже потом учишься говорить.

Тренер после перерыва решил усовершенствовать контроль над игрой — «Спартак» теперь всегда владеет мячом больше 61 процента игрового времени (так было в провальном матче с «Оренбургом»), но это смелый шаг. И он точно даст плоды, но на дистанции. Не прямо сейчас. Такой контроль требует максимальной сыгранности и идеальных условий. Это может выглядеть как отговорка, но идеальных условий у нынешнего «Спартака» пока так и не случилось. То искусственное поле, то ужасный весенний газон. В этих параметрах показать искомый результат сложнее.

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Нельзя оправдывать отдельных ошибок. Они и правда случаются. «Спартак» летит вперед вместе с двумя крайними защитниками и сильно поднимает линию обороны. А потом обрез, продиктованный совсем неважно чем. И потеря, которая превращается в мощную контратаку. И гол. Посмотрите, сколько мячей «Спартак» весной (и в конце зимы) пропустил таким способом.

Футболист «Спартака» Квинси Промес.
Квинси Промес.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Но все это естественно, как подснежник в конце марта. Это издержки, от которых можно убежать, если играешь иначе. Например, люди, поработавшие с Курбаном Бердыевым, рассказывают, что перед играми получали индивидуальные задания, где все действия описаны до деталей: развернулся, отдал направо или налево. Прибежал в зону. Открылся. Это другой футбол. Тоже эффективный, тоже узнаваемый, но другой.

В этом смысле Леонид Федун, Зарема Салихова и сеньор Лука Каттани очень «Спартаку» удружили. Они прощальным движением привели тренера с узнаваемым ДНК. Абаскаль может даже провалиться весной — в футболе все бывает — но он никогда не бросит принцип, который когда-то сделал «Спартак» главной командой страны. Атака, атака и еще раз атака. Красно-белые будут искать счастья в ней. И ничего уже не поменяется.

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Маленький штрих-подтверждение. В штабе Абаскаля есть помощник Владимир Слишкович. Брутальный лысый мужчина, отец которого в свое время вдохновил Зидана на то, чтобы стать тем, кого мы знаем. Слишкович играл за «Марсель» вместе с Франческоли и Папеном, но затмевал каждого бесподобной техникой. Нет, он не был более крутым, чем эти двое, но играл в удовольствие. В наслаждение. Сын, думаю, смотрит на футбол в похожей концепции. Ну а как еще?

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович.
Владимир Слишкович.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

И вот Абаскаль будто бы пытается передать парням игру в наслаждение. Посмотрите, как раскрывается Литвинов. Как он смело идет вперед, делает дубль с позиции центрального защитника и опорника. Посмотрите на Игнатова, который вспомнил, что вообще-то ему прочили быть классической «десяткой» еще года четыре назад. А Денисов, Пруцев? Парни максимально вовлечены в игру. И вообще не благодаря классическому функционалу позиций. Тотальный футбол — а именно это старается предложить Абаскаль — он не про позиции. Он про концепцию, передачи и командное движение, где каждый может стать форвардом и защитником в зависимости от ситуации.

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Это сложно. Это порождает ошибки. И раздражение даже. Но меня радует, что это про игру. Это про страсть и про эмоции.

Дайте этому «Спартаку» время. И он точно оправдывает ожидания. «Дальше будет лучше», — популярное у болельщиков клуба высказывание. В данном случае подтверждаю. Нужно только время.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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П
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 9
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Максим Глушенков

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