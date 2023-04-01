«Спартак» — это про атаку, страсть и эмоции. Федун привел тренера с верным ДНК
«Спартак» после перерыва испытывает сложности. Ну как сложности? Мы все поверили, что эта команда готова бороться с «Зенитом». Никто другой объективно не выглядел готовым, поскольку хотя бы отрыв от первого места больше, чем у спартаковцев. Поэтому и ожидания. Ожидания от «Спартака» и так классически завышенные, но прямо сейчас зашкаливали и доходили до предела. Потому что голы. Потому что комбинации. Потому что широкий состав. Но вот пока не оправдываются. Или оправдываются не до конца.
Гильермо Абаскаль — фанатик атакующего футбола. Он ведь не зря из «Барселоны», где ты сначала заражаешься игрой в одно касание и широкими, как океанический простор, комбинациями. И уже потом учишься говорить.
Тренер после перерыва решил усовершенствовать контроль над игрой — «Спартак» теперь всегда владеет мячом больше 61 процента игрового времени (так было в провальном матче с «Оренбургом»), но это смелый шаг. И он точно даст плоды, но на дистанции. Не прямо сейчас. Такой контроль требует максимальной сыгранности и идеальных условий. Это может выглядеть как отговорка, но идеальных условий у нынешнего «Спартака» пока так и не случилось. То искусственное поле, то ужасный весенний газон. В этих параметрах показать искомый результат сложнее.
Нельзя оправдывать отдельных ошибок. Они и правда случаются. «Спартак» летит вперед вместе с двумя крайними защитниками и сильно поднимает линию обороны. А потом обрез, продиктованный совсем неважно чем. И потеря, которая превращается в мощную контратаку. И гол. Посмотрите, сколько мячей «Спартак» весной (и в конце зимы) пропустил таким способом.
Но все это естественно, как подснежник в конце марта. Это издержки, от которых можно убежать, если играешь иначе. Например, люди, поработавшие с Курбаном Бердыевым, рассказывают, что перед играми получали индивидуальные задания, где все действия описаны до деталей: развернулся, отдал направо или налево. Прибежал в зону. Открылся. Это другой футбол. Тоже эффективный, тоже узнаваемый, но другой.
В этом смысле Леонид Федун, Зарема Салихова и сеньор Лука Каттани очень «Спартаку» удружили. Они прощальным движением привели тренера с узнаваемым ДНК. Абаскаль может даже провалиться весной — в футболе все бывает — но он никогда не бросит принцип, который когда-то сделал «Спартак» главной командой страны. Атака, атака и еще раз атака. Красно-белые будут искать счастья в ней. И ничего уже не поменяется.
Маленький штрих-подтверждение. В штабе Абаскаля есть помощник Владимир Слишкович. Брутальный лысый мужчина, отец которого в свое время вдохновил Зидана на то, чтобы стать тем, кого мы знаем. Слишкович играл за «Марсель» вместе с Франческоли и Папеном, но затмевал каждого бесподобной техникой. Нет, он не был более крутым, чем эти двое, но играл в удовольствие. В наслаждение. Сын, думаю, смотрит на футбол в похожей концепции. Ну а как еще?
И вот Абаскаль будто бы пытается передать парням игру в наслаждение. Посмотрите, как раскрывается Литвинов. Как он смело идет вперед, делает дубль с позиции центрального защитника и опорника. Посмотрите на Игнатова, который вспомнил, что вообще-то ему прочили быть классической «десяткой» еще года четыре назад. А Денисов, Пруцев? Парни максимально вовлечены в игру. И вообще не благодаря классическому функционалу позиций. Тотальный футбол — а именно это старается предложить Абаскаль — он не про позиции. Он про концепцию, передачи и командное движение, где каждый может стать форвардом и защитником в зависимости от ситуации.
Это сложно. Это порождает ошибки. И раздражение даже. Но меня радует, что это про игру. Это про страсть и про эмоции.
Дайте этому «Спартаку» время. И он точно оправдывает ожидания. «Дальше будет лучше», — популярное у болельщиков клуба высказывание. В данном случае подтверждаю. Нужно только время.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4