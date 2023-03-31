Новая жизнь «Спартака». Что изменилось после эпохи Федуна. Инсайды «СЭ»

Большой материал Вячеслава Короткина о нынешней ситуации в красно-белом клубе и его стратегических планах.

22 августа 2022 года пресс-служба «Лукойла» распространила официальное заявление об уходе Леонида Федуна с постов президента и председателя совета директоров «Спартака», а также о его выходе из состава акционеров московского клуба. 18-летняя эпоха завершилась, но тут же начался новый период. Каким получился старт новый команды управленцев и что ждет красно-белых в будущем? Ответы — в этом материале.

Совет директоров

Прежде всего кардинально поменялся совет директоров — как по персоналиям, так и по количеству членов, которых стало больше. Сейчас в орган стратегического управления «Спартака» входят: Александр Матыцин (председатель, в совдире с 2004 года), Павел Жданов, Евгений Хавкин (оба отвечают за соблюдение корпоративных принципов «Лукойла» в части руководства активами ПАО), Олег Малышев (в футбольном мире говорят, что он связан с City Football Group, чей флагманский проект — «Манчестер Сити», а всего в холдинг входят 11 клубов плюс одна команда-партнер), Евгений Мележиков (генеральный директор красно-белых), Сергей Родионов (президент спартаковской академии им. Черенкова), Иван Масляев, Юсуф Алекперов.

Леонид Федун. Федор Успенский, Фото «СЭ»

По моей информации, с осени прошлого года совдир перестал быть формальной структурой, где окончательное мнение всегда оставалось за одним человеком — владельцем «Спартака». Теперь в соответствии с практикой нефтяной компании это — регулярно собирающийся и реально работающий орган, решающий путем обсуждения самые важные вопросы. Утверждение бюджета, стратегические направления развития, утверждение покупок и продаж футболистов — все это прерогатива СД.

Например, в последние годы при Федуне был взят курс на постепенное, по 10 процентов в год, сокращение финансирования «Спартака». Понятно, что выкладывать огромные средства из своего кармана в условиях все более непростой экономической ситуации Леониду Арнольдовичу становилось все сложнее. Но после его ухода уменьшение вливаний с повестки дня снято — новый владелец обладает достаточными ресурсами, чтобы, с одной стороны, не урезать вложения в ФК, а с другой, при необходимости даже увеличивать их. Пусть не в разы, но тем не менее. Притом что в настоящее время бюджет «Спартака» составляет порядка 130-135 миллионов евро в год.

Прошлой зимой красно-белые подписали двух защитников — Алексиса Дуарте из «Серро Портеньо» и Томаша Тавареша из «Бенфики». Согласно данным transfermarkt.de, первый обошелся в четыре миллиона евро, второй — в два. Для «Спартака» Федуна сумма приличная, особенно с учетом того, что это априори было менее активное трансферное окно по сравнению с летним. Но тренерский штаб видел необходимость укрепить оборону — и Гильермо Абаскаль получил требуемых исполнителей.

Часто случается, что с приходом новой метлы начинаются «чистки», сокращения, изменения структуры. Люди хотят расставить на ключевые позиции свои кандидатуры, а те, кто работал ранее, увольняются без оглядки на профессиональный уровень и заслуги. В «Спартаке» такого не происходит — по крайней мере пока. Все сотрудники, отвечающие за операционное руководство на своих направлениях, на месте. В «Лукойле» вообще многие менеджеры трудятся минимум по 10-15 лет, получая возможность наиболее полно раскрыть свой бизнес-потенциал. Сейчас тот же подход применяется и в «Спартаке».

Один из главных моментов в деятельности нового состава совета директоров — какие задачи он ставит перед вершиной клубной пирамиды, первой командой, и перед самим собой. Сразу оговорюсь, что, по моей информации, боссы красно-белых не считают главным «умыть» «Зенит». Более того, в бизнесе на уровне ПАО, «Лукойла» и «Газпрома» (генеральный спонсор сине-бело-голубых)/"Газпром нефти" (один из ключевых партнеров питерцев) сложились деловые партнерские отношения. Цели красно-белых звучат иначе, но традиционно — победы в следующем чемпионате России и/или Кубке страны. Если они будут достигнуты, то невская команда априори окажется ниже «Спартака».

Свое же предназначение СД видит в том, чтобы:

— клуб управлялся в современной спортивно-экономической манере;

— шло стабильное финансирование;

— соблюдалась грамотность в тратах и заработках (в том числе на продажах главных активов — футболистов);

— создавались условия для побед главной команды;

— расширялась болельщицкая база — как за счет спортивных успехов, так и маркетинговыми средствами;

— поступал регулярный приток воспитанников академии в основу, а там молодежь прибавляла бы в мастерстве.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Трансферы

Для начала затрону механизм принятия решений по приобретению и продаже игроков. В данный момент это работает так: тренерский штаб обозначает проблемные позиции, спортивный блок под руководством Пола Эшуорта подбирает кандидатов, если генеральный директор Мележиков и главный тренер их предварительно одобряют, то вопрос выносится на обсуждение совета директоров. При этом селекционеры готовят по каждому потенциальному новичку некий сопроводительный документ, где анализируются сильные и слабые стороны футболиста, составляется мнение по соотношению цена/качество и т. д. СД заслушивает все аргументы и выносит свой вердикт. То есть процесс стал более традиционным и коллективным, ведь при Федуне иногда хватало одного слова владельца, чтобы подписать игрока — даже если в нем не существовало острой необходимости.

Примерно так же проходит процесс по трансферам на выход. Учитывается мнение главного тренера, продумывается, насколько потеря конкретного исполнителя способна ослабить «Спартак», есть ли в обойме замена или требуется ее купить, все это соотносится с суммой, которую предлагает клуб-покупатель. И только потом следует решение совдира.

От принципов — к конкретике. Той самой, которая, по мнению спартаковского топ-менеджмента и Абаскаля, должна помочь в борьбе за титулы в сезоне-2023/24. На футбольном рынке уверены, что летом красно-белые планируют прежде всего укрепить оборону, так что зимними переходами Дуарте и Тавареша дело тут не ограничится. Речь идет о приобретении двух защитников — центрального и крайнего, желательно универсального, способного одинаково успешно выходить на поле и справа, и слева.

В средней линии вероятно появление нового хавбека-разрушителя, классической «собаки» с первоочередной задачей отнять и не потерять. Тем более созидать в «Спартаке» сейчас есть кому — и целая россыпь россиян приличного уровня (Зиньковский, Игнатов, Пруцев, Зобнин, универсал Литвинов, владеющий средним и длинным пасом Умяров, любящие и умеющие подключаться вперед Хлусевич с Денисовым, Соболев, талантливые Мелешин с Зориным), и ряд качественных иностранцев (Промес, Мозес, владеющий хорошим навыком подключений Тавареш, периодически вспыхивающие Николсон с Бальде). А вот человека, надежно контролировавшего бы опорную зону, гасившего бы атаки соперника еще до приближения к штрафной, «перекусывавшего» бы лидеров оппонентов, собиравшего бы подборы, пока не видно. Все-таки Мартинс или тот же Умяров немного не про это: оба в потенциале неплохи в паре с разрушителем и в поддержке атакующих действий, однако и того и другого сложно назвать стержневой фигурой в ситуациях, когда нужно терпеть и защищаться на своей половине.

Квинси Промес. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Есть еще одна летняя трансферная опция на вход из числа желательных, но не обязательных к реализации. Будет рассмотрена возможность покупки исполнителя в группу атаки из разряда топ — по российским, конечно, меркам. То есть футболиста, способного решать исходы матчей, условно, второго Промеса. Еще раз подчеркну — если представится шанс подписать такого игрока. Но и поиск идет.

Кстати, контракт Квинси, в отношении которого в Нидерландах идет уголовный процесс, дополнительно защищен со стороны «Спартака». Красно-белые подстраховались, поскольку когда форвард возвращался в Москву в феврале 2021-го, разбирательства уже начались (правда, по другому поводу, но сути это не меняет). Так что в случае если суд признает Промеса виновным и договор придется разрывать, нападающий должен будет компенсировать клубу затраты на трансфер из «Аякса» (более 8 миллионов евро), а выплаты самим амстердамцам, разбитые на несколько траншей, прекратятся.

Впрочем, даже если предположить, что вердикт нидерландского правосудия последует завтра, ни о каких моментальных шагах в отношении игрока речь не идет. Сторона Квинси тут же подаст апелляцию, а ее рассмотрение, судя по юридической практике в Стране тюльпанов, займет еще минимум год. Как раз почти до окончания срока соглашения Промеса, рассчитанного до конца июня 2024-го.

Не нужно забывать, что приход новичков всегда напрямую связан с продажами футболистов. И если по поводу продолжения карьеры Квинси в «Спартаке» сомнений нет, то Мозес (контракт до конца июня 2024 года), Николсон (конец июня 2026-го), Мартинс (конец июня 2026-го), Рыбус (конец июня 2024-го), Бальде (конец июня 2025-го), условно говоря, находятся на витрине. Особенно первые трое — красно-белые небезосновательно прогнозируют, что именно на них способен возникнуть наибольший спрос. Это ни в коем случае не означает, что люди выставлены на трансфер, но при поступлении запросов на них предложения будут рассмотрены. Такой подход сейчас в принципе к любому, но россияне на данный момент — это в основном о внутреннем рынке, а разрушать только-только складывающийся отечественный костяк (в перспективе — на долгие годы) в «Спартаке» не хотят.

Другое дело — арендованные «Шальке» и «Клермоном» до конца сезона-2022/23 Алекс Крал и Максимилиано Кофрие. Договор чеха с красно-белыми действует еще год, бельгийца — два, с обоими нужно что-то решать. Идеальный вариант — окончательная продажа прав, но в «Спартак» эти футболисты точно не вернутся.

При этом никто из иностранцев из нынешней заявки команды никуда из Москвы не рвется — все готовы отрабатывать свои соглашения до конца.

Гильермо Абаскаль. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Абаскаль

То же самое касается главного тренера. Лучшее подтверждение — то, что в середине февраля Абаскаль подписал новый контракт до июня 2025 года. Инициатива исходила от совета директоров, переговоры продлились меньше месяца — стороны быстро достигли договоренности.

Гильермо привлекает боссов клуба не только тем, что значительно улучшил спортивные результаты (в прошлом году Паоло Ваноли взял Кубок, но в РПЛ занято позорное 10-е место). Один из основных козырей испанца — стрессоустойчивость. Почти сразу после назначения в июне 2022-го 33-летний специалист мог бы испытать шок: менее чем через месяц после прихода Абаскаля «Спартак» покинул спортивный директор Лука Каттани, приглашавший Гильермо, а через два у клуба сменился владелец. Подобное развитие событий сломало бы многих, но, по отзывам людей из окружения тренера, его такие качели сделали только сильнее. Плюс Абаскаль одержим идеей доказать свою состоятельность и жаждет трофеев. И то и другое совпадает с желанием руководства «Спартака» — поэтому Гильермо, похоже, в Москве надолго.

City Football Group

Я не зря упомянул вначале, что член совета директоров Малышев связан с City Football Group. После начала СВО вопрос о более плотном вхождении в «Спартак» структуры, владеющей «Манчестер Сити» и еще 10 клубами по всему миру, от Китая и Индии до Уругвая и США, отложился на неопределенный срок.

Но контакты между сторонами, начатые еще в эпоху Федуна, сохранились. Например, новый спортивный директор москвичей Пол Эшуорт был в числе экспертов компании, которые оценивали «Спартак» прошлой осенью. То есть сейчас минимум два представителя высшего спартаковского менеджмента имеют выходы на City Football Group. Так что в перспективе после нормализации международной обстановки не исключено возобновление переговоров о более тесном сотрудничестве корпорации с самым популярным клубом России.