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19 марта, 11:30

Новый Петржела поставил «Спартак» на колени. У Лички забивают пяткой в прыжке, а Абаскалю пора задуматься об обороне

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Дмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев — автор гола пяткой.
Фото ФК «Оренбург»
Обозреватель «СЭ» — о самом неожиданном матче тура.
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:0
Спартак

Пяткой в прыжке просто так не забивают

«Спартак», видимо, недопонял, что едет играть в Оренбург не с середняком чемпионата России, а с одной из его самых живых и веселых команд, которая на своем искусственном газоне способна обыграть кого угодно. И чья игра абсолютно не поскучнела даже с уходом в «Крылья Советов» лучшего снайпера — Владимира Писарского, он же Сычевой. Россыпь отличных южноамериканцев, им под стать — россияне и белорусы, не боящиеся своей тени, плюс классный, очень непосредственный чешский тренер Марцел Личка — реинкарнация раннего Властимила Петржелы в «Зените». Если у красно-белых проскакивали мысли о том, что это проходной выезд, то у них не было для этого ровным счетом никаких оснований.

Разгром, который оренбуржцы в предыдущем туре учинили даже не дома, а на выезде, на естественном покрытии, «Сочи» Курбана Бердыева обязан был стать для команды Гильермо Абаскаля звонком будильника. Но и его «Спартак», для которого игра в полдень по Москве — диковина, проспал. Как и весь первый тайм.

Недавно писал, что Антон Зиньковский в «Спартаке», по моим наблюдениям, пока лучше выходит на замены, чем играет с первых минут. В Оренбурге не прошло и полтайма, как невынужденной потерей на своей половине поля (какого-то ярко выраженного давления на него соперники не оказывали) он привез первую голевую атаку хозяев. Потом, надо отдать должное, побежал исправляться и вроде бы даже почти успел, бросился в подкате бьющему наперерез. Но пролетел, и Юрий Ковалев пропихнул мяч в сетку.

Брайан Мансилья
Брайан Мансилья празднует гол.
ФК «Оренбург»

Не включился по-настоящему «Спартак» и после этого. Закономерно, что чуть позже один из трех аргентинцев в стартовом составе «Оренбурга» Брайан Мансилья, который провел просто бешеный матч, на левом фланге унесся со своей половины поля от Даниила Денисова. Тот, не успевая за проворным и крепко стоящим на ногах соперником, споткнулся, Мансилья прострелил — и автор голевой передачи перед первым мячом Дмитрий Воробьев опередил Александра Селихова с Георгием Джикией и пяткой в прыжке (!) очень красиво забил второй мяч.

Пяткой в прыжке — это ведь просто так не происходит. Этого надо хотеть и этого надо не бояться. И если это делает латиноамериканец, то подобный гол можно отнести к его природе и инстинктам, а если наш — значит тренер его раскрепостил и побудил так играть. Чаще ведь, наоборот, в российском футболе требуют только выполнять игровую дисциплину и не выпендриваться. А тут Воробьев тонко отдал, красиво забил, а в перерыве еще и маму специально подготовленной майкой поздравил с днем рождения. Умница!

Многие уже забыли, что «Оренбург» лишь прошлым летом вернулся в премьер-лигу — так уверенно чувствует себя в ней команда, так раскованно и по-хозяйски играет. Хорошо, что «Спартак» не стал ссылаться на синтетику и слишком раннее начало матча — мол, не успели проснуться, а уже 0:2. А на что тогда было ссылаться «Сочи» после матча прошлого тура, который был и вечером, и на натуральном газоне?

Форвард &laquo;Оренбурга&raquo; Дмитрий Воробьев забивает гол &laquo;Спартаку&raquo;. Худший матч «Спартака» в сезоне. «Оренбург» добил чемпионскую интригу?

Команда Лички в этом сезоне крупно обыгрывала «Урал» (правда, догончаренковский), «Факел», «Краснодар», дважды с общим счетом 1:8 (!) «Сочи» — на всякий случай, прошлогоднего серебряного призера. Случались, правда, и крупные поражения — 1:4 от того же «Спартака», 1:5 от «Локомотива» и вообще 0:8 от «Зенита». «Оренбург» не отступает от своих принципов — это может привести к разгрому в любую сторону, но на это очень увлекательно смотреть. Кстати, не стал бы исключать, что память о матче первого круга, в котором Кристофер Мартинс открыл счет уже на второй минуте, а Александр Соболев на 12-й сделал счет 2:0, несколько расслабила красно-белых.

Квинси Промес
Квинси Промес в матче с «Оренбургом».
ФК «Оренбург»

Каждый из пяти следующих голов Промеса — исторический. Но в Оренбурге он промолчал

В последнее время со спартаковской защитой творится такое, что расхлябанности допускать нельзя. По два пропущенных мяча от «Урала», «Факела» и «Оренбурга» — в каждом из трех матчей чемпионата после его возобновления! Как бы ни менялась пара центральных защитников — без проблем не обходится. Куда-то пропал осенний баланс, особенно в переходной фазе из атаки в оборону.

Но матч с «Оренбургом» выпадал из общего ряда. Раньше проваливалась оборона, но стабильно ярко сверкала атака. Здесь же не было и этого. Уже к середине первого тайма бросилось в глаза, что «Спартак» проигрывает «Оренбургу» всю борьбу, особенно на ключевых участках — в штрафной и вблизи нее. Насколько боевито красно-белые были настроены на кубковый матч с «Уралом» (как, впрочем, и екатеринбуржцы), настолько же в краях восстания Емельяна Пугачева вышли играть на чистых мячах.

Оправдания недовосстановлением быть не может. Во-первых, на Кубок играли во вторник, а теперь — в субботу, то есть прошло три с половиной дня, срок достаточный. Во-вторых, Абаскаль произвел пять изменений в стартовом составе — ротация значительная. Но до перерыва гости не создали ничего, кроме штрафного, когда продрался Соболев и получил по ногам, а Промес пробил выше.

Квинси на сей раз промолчал. А ведь каждый из пяти его последующих мячей станет частью истории. 103-м (85-м в лиге) он сравняется с Вагнером Лавом и Сердаром Азмуном как рекордсмен РПЛ по голам среди легионеров. 86-м — обгонит их. 87-м — встанет вровень с Егором Титовым, который забил больше всех мячей за «Спартак» в чемпионатах России. 88-м — обгонит его и станет единоличным рекордсменом, а также догонит того же Титова по общему числу голов за красно-белых. 89-м (он же 107-й) — обойдет Егора Ильича по этому показателю и расположится на первом месте среди спартаковцев российских времен и на шестом — всех.

Тем не менее отличная форма голландца, которую он демонстрировал все последнее время, на сей раз зримого эффекта не дала. Но главная причина мне все же видится в скверной игре гостевой команды вообще. Хотя уж в последние полчаса, после выхода на замену Шамара, можно было взбодриться. Но «Спартак» в этот день не был «Локомотивом», способным переворачивать ход игры и добиваться победы с 0:2.

Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
ФК «Оренбург»

Проигрыш есть, драмы нет. Но с защитой Абаскалю надо что-то делать

В первой части второго тайма для «Спартака» все могло совсем обрушиться. Но благодаря суперсейву Александра Селихова ногой с линии ворот после удара головой все того же Мансильи игра сохранила для красно-белых какой-то смысл. Однако к тому моменту, по-хорошему, должно было быть уже 3:0 или 4:0. Таких ужасных спартаковцев в этом чемпионате мы еще не видели. Сколько бы их ни было вызвано в сборную России на матчи с Ираком и Ираном.

В последние полчаса, после замен, «Спартак» уже был далеко не так безнадежен, как до того. Но и тогда все из ног валилось — бывают такие дни. Например, Шамар Николсон упустил два вернейших момента, а Александр Соболев попал в штангу.

Ко всему прочему, травму получил Георгий Джикия, неудачная игра которого имела отношение к обоим голам, и легенда «Спартака», сам бывший его капитан Андрей Тихонов дельно разобрал это в телестудии. Судя и по этим ошибкам, и по полученному не в столкновении с соперником (так, по крайней мере, показалось) повреждению задней поверхности бедра, уровень готовности Джикии к игре вызывал вопросы. Непонятно, почему это происходит меньше чем через месяц после окончания сборов и возобновления сезона.

Не стал бы драматизировать этот проигрыш — пусть он и абсолютно закономерен. Если, конечно, не считать того, что он поставил окончательный крест на золотых амбициях «Спартака» в этом сезоне — но искренне верили в возможность этого только очень наивные люди. У красно-белых даже в чемпионском сезоне при Массимо Каррере были и более крупные и болезненные поражения — 0:4 в Самаре, 0:3 в Ростове. Но относились к ним по классическому принципу Жозе Моуринью: «Лучше один раз 0:4, чем четыре раза по 0:1».

Желаю Гильермо Абаскалю и его команде так же воспринять эти 0:2. Но с обороной, которая стала очень уязвимой после травмы Никиты Чернова, ему точно надо что-то делать. Тем более что теперь с большой долей вероятности на какое-то время вылетит из строя и Джикия. Так что-либо придется играть парой Павел Маслов — Алексис Дуарте, либо сдвигать назад Руслана Литвинова. А последнее, в свою очередь, может ударить по центру поля.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Руслан Литвинов и&nbsp;форвард &laquo;Оренбурга&raquo; Брайан Мансилья. «Спартак» провел самый слабый матч при Абаскале. Личка — лучший тренер РПЛ прямо сейчас

С другой стороны, конкуренция в полузащите у «Спартака» все равно намного выше, чем сзади. Так что если травма Джикии действительно окажется не пустячной, то я предпочел бы увидеть в защите Литвинова. Руслан быстро превратился в не по годам зрелого и уравновешенного футболиста, и мне кажется, что вокруг него на любом участке поля образуется очаг спокойствия. Тогда как Дуарте пока лучше освоиться в коллективе и раздевалке, а время играть в стартовом составе для него придет позже.

Томаш Тавареш, на которого все, включая меня, не могли нарадоваться (если не считать, что в матче чемпионата с «Уралом» из-под него, только вышедшего на замену, голевой прострел сделал Юшин), в Оренбурге тоже не впечатлил. Но тут как раз допускаю большую непривычку к искусственному газону у португальца. Признаться, несколько удивился его присутствию в составе на таком покрытии, учитывая то, что он лишь недавно восстановился после серьезной травмы.

Перерыв на сборные для красно-белых весьма кстати — чего не скажешь об «Оренбурге», который только вошел во вкус. Перед новой серией матчей, включая ответный кубковый с «Уралом», красно-белым из числа тех, кто остается в Москве, надо набраться сил и перезагрузиться; Абаскалю — вернуть свежесть восприятия. А половине команды, отправляющейся в сборную России, будет о чем подумать теплыми тегеранскими вечерами. Последний штрих перед отъездом получился смазанным.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Марцел Личка
66
216
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 0 : 1
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 1
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 1 : 1
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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