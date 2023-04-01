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Сегодня, 11:00

«Ты что делаешь, скотина?!» Легендарный спартаковец заступился за ребенка и получил дубинкой по голове

Отдел футбола «СЭ»
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Владимир Бесчастных
Владимир Бесчастных.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Владимир Бесчастных
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Бесчастных и Егор Титов
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Владимир Бесчастных
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Истории Владимира Бесчастных, которому сегодня 49.

Welcome to Turkey

Он давным-давно закончил карьеру, а уж последний матч за сборную России вообще сыграл 20 лет назад. Тем не менее по-прежнему входит в тройку лучших бомбардиров в истории нашей национальной команды. Впереди лишь Дзюба и Кержаков, у которых по 30 мячей. У Бесчастных — 26.

Среди лучших снайперов «Спартака» в чемпионатах России Бесчастных в топ-6. За 104 матча наколотил 56 голов. Больше только у Титова, Промеса, Павлюченко, Тихонова и Веллитона.

При этом в общей сложности в «Спартаке» Бесчастных провел всего четыре с половиной сезона. Но этого хватило, чтобы собрать и приличное количество трофеев (четыре золота плюс три Кубка), и оказаться в списке главных бомбардиров клуба.

Дебют в составе красно-белых получился громким — в марте 1992-го 17-летний форвард сразу отметился дублем в ворота «Крыльев». Летом 1994-го он уехал в Германию, подписав контракт с «Вердером». Дальше был испанский «Расинг».

В июле 2001-го Владимир вернулся в «Спартак». В тот год успел забить девять мячей и помог команде выиграть очередной чемпионский титул. Но следующий сезон стал для Бесчастных последним в родном клубе.

14 июня 2002 года. Сидзуока. Россия - Бельгия - 2:3. 52-я минута. Только что Владимир БЕСЧАСТНЫХ сравнял счет, забив 25-й гол из своих 26 голов за сборную. Фото Александра ФЕДОРОВА, &quot;СЭ&quot; Владимир Бесчастных: «С ворами на балконе»

— Для вас драма, что не удалось завершить карьеру в «Спартаке»? — спросили Владимира обозреватели «СЭ» Юрий Голышак и Александр Кружков в «Разговоре по пятницам».

— Да. Было много вариантов остаться в Европе, звали «Мюнхен 1860», «Андерлехт». Но я в 27 лет мечтал о «Спартаке». Думал — лет пять отыграю и здесь же буду работать.

— Последний день в «Спартаке» помните?

— Пришел на собрание. Романцев сказал, что договорился с президентом о продлении контракта. Но я обнаружил в нем сумму значительно меньше той, которую получал прежде. Собрал вещи да уехал из Тарасовки.

— И оказались в Турции.

— Поторопился. На нервах туда рванул, стоило подождать. В России наверняка были бы предложения.

— Турция — не ваша страна?

— Однозначно. С самого начала не лежала душа. Эти сумасшедшие трибуны, камни летят на поле, на каждом шагу обман. Приходит государственный счет на телефон. Смотришь — не твой номер, не твои разговоры. Те даже не краснеют. Не получилось надуть — ну и ладно. Обижаться не принято. Знакомый турок при мне платит за бензин. Пересчитывает сдачу и спокойно говорит, сколько не хватает. Ему возвращают.

— Вас, кажется, в «Фенербахче» обманули?

— Как и многих. Вице-президент перед подписанием контракта рассказывал: «Мы всегда платим, никого не обманываем». Приезжаю в команду, и первое, что узнаю, — футболисты пять месяцев не видели денег. Югославы во главе с Рапаичем мне сразу сказали со смехом: «Welcome to Turkey...»

Владимир Бесчастных
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Ну что, обосрались?»

В «Фенербахче» Бесчастных пробыл недолго. Вернувшись в Россию, подписал контракт с «Кубанью». О которой в том же интервью вспоминал так:

— Приехали на матч в Питер. Перед игрой Ешугов, главный тренер «Кубани», видит Соломатина, Варламова, Корнаухова, Герасименко и меня. Бывалых ребят. И слышим: «Ну что, обосрались? Не бойтесь, я здесь уже выигрывал». Меня смех разобрал. Начал судорожно вспоминать, когда же он мог в Петербурге выигрывать.

— Вспомнили?

— Кто-то подсказал — когда «Зенит» болтался в первой лиге, Ешугов тренировал то ли Майкоп, то ли что-то похожее. Однажды его команда действительно увезла из Питера три очка. Но для чего он затеял тот разговор, я так и не понял. Просто ответил Ешугову: «Я здесь не только выигрывал, но и забивал».

Зелимхан Бакаев и&nbsp;Квинси Промес. «Кубок — шанс реабилитироваться за бездарный сезон!» Интервью легендарного форварда «Спартака»

— Соломатин рассказывал, как на теоретическом занятии Ешугова от хохота чуть со стула не сполз.

— Не он один. Трудно было удержаться, когда Ешугов толковал о тактике в обороне. Говорит: «Есть три способа: «подсолнух», «скрепка» и «капкан». Но меня другое поразило.

— Что?

— Ешугов обиделся на Соломатина, когда он в интервью об этих «подсолнухах» поведал. Но ведь Андрей ничего не выдумывал — сказал как есть. На что обижаться? Раз ты — тренер и пропагандируешь эти принципы, отстаивай их до конца!

Владимир Бесчастных и Егор Титов
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Плевок в душу

Досталось в том интервью не только Ешугову, но и Владимиру Казаченку, с которым Бесчастных чуть позже пересекся в «Химках»:

— Некоторые тренеры будто на «краповые береты» команду готовили. Ничего футбольного!

— Вы о ком?

— О Казаченке, например. Заставлял в «Химках» бегать «семь по тысяче метров». Я в толк не мог взять, для чего это нужно. Хотя добегал до конца. А Казаченок кричал, что я не готов. Зато иностранцы, которых к нему привозили, еле выдерживали «три по тысяче» — и были «готовы».

— С ума не сходили от беготни?

— Можно было сойти. Отправил меня во второй состав, а там — прыжковые упражнения. На время, по 40 минут. Разок меня прихватило, отбежал я в лесок. Вернулся — они все скачут. Допрыгал в общей группе, и так же дружно мы пошли прочь. Никто и не смотрел за нами, оказывается.

— Как же «Химки» в премьер-лигу выбрались с такими методами?

— Неплохой был состав. Когда Казаченок не мешал — нормально играли. Но как вспоминал про свои методы и «тактику» — сразу притормаживали.

— В какой момент смирились с мыслью, что больше в премьер-лиге не сыграете?

— Когда выгнали из «Химок» после пятого тура.

Владимир Бесчастных (справа) в &laquo;Вердере&raquo;. «Может, я и остался бы в «Спартаке». Но когда к голове приставили пистолет...» Как Бесчастных играл в Германии

— За что?

— Фактов у меня нет, поэтому предположения оставлю при себе. В одном уверен: я не играл не потому, что был слабее. Клуб покупал игроков, их надо было ставить. Не странно ли, что Бесчастных «Химкам» не нужен, а такой футболист, как Евстафьев, нужен? К руководству клуба остались вопросы.

— Какие?

— За выход в премьер-лигу обещали выплатить бонус. Договоренность была на словах. Но никому ничего не дали. Когда заикнулся про бонусы, гендиректор «Химок» Щеглов пожал плечами: «Какие бонусы?» Это был плевок в душу. Прежде тот же Щеглов божился: если выйдем наверх — всем улучшат контракты, никого из «Химок» убирать не будут. «Ребята, — просил Щеглов, — вы решите задачу, и все будет». Едва поднялись в премьер-лигу, как полкоманды разогнали.

— Если в «Химках» не заплатили бонус, то из «Астаны», где провели последний сезон, вообще без денег уехали.

— Год в Казахстане отпахал бесплатно.

— Вы говорили, полкоманды у вас в должниках.

— Молодежь брала взаймы. У ребят и так-то контракты скромные, а тут целый год не платят. Некоторым на еду не хватало! Руководители «Астаны» умоляли: «Только не вылетайте! Тогда есть шанс, что команда сохранится, и деньги получите». На поле никто дурака не валял. И в КДК по поводу невыполнения контрактов лишь после окончания чемпионата обратились. В Казахстане своеобразный регламент. Если клуб не платит игрокам, с него снимают очки. Первый раз пожаловались в КДК — сами себя наказали.

Владимир Бесчастных
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Кубок Кубков

А еще в «Разговоре по пятницам» Бесчастных рассказал удивительную историю. Как в 1993 году из-за перебора желтых карточек пропускал ответный четвертьфинал Кубка Кубков с «Фейеноордом». «Спартак» принимал голландцев на стадионе «Торпедо». Владимир пришел на матч в роли зрителя, попал в давку и получил милицейской дубиной по голове:

— Нынче-то уже ума хватает людей не задевать, а раньше всякое случалось. Если кто помнит, устраивали узкий коридор из конной милиции от стадиона до метро. Бредешь, как зэк, давка неизбежна. Тогда рядом со мной оказался мужик с ребенком. Попросил милиционера, который сидел на лошади: «Пусти в обход. Видишь — я с пацаном, задавят его тут». В ответ раздалось: «Чем думал, когда брал ребенка на стадион?» И загнал обратно в толпу. Я не выдержал: «Ты что делаешь, скотина?!» Мгновенно получил дубинкой. Огрел меня, не слезая с лошади. Ох, и разозлился же я! Ситуацию спас другой милиционер, пеший, который оттащил меня в сторону.

25&nbsp;апреля 2001 года. Белград. Югославия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:1. Радость россиян после победного гола. «Золотая голова Бесчастных!» Как Россия победила югославов в Белграде

— Признал?

— Не думаю. Зато узнали спартаковские фанаты. Если бы меня не оттащили, того конника народ разорвал бы.

...После завершения карьеры Бесчастных возглавлял молодежную команду «Спартака» и «Факел», входил в тренерский штаб «Тосно». А сейчас — один из ассистентов Дмитрия Парфенова в «Родине», отвечает за работу с нападающими.

Владимир Бесчастных
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Владимир Писарский

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