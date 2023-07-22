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Почему критика Лички из-за поражения «Краснодару» — глупость. Объясняет Игорь Рабинер

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Месяца через три мы не узнаем «Динамо»!
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:3
Краснодар
Любое поливание помоями Марцела Лички по мотивам матча с «Краснодаром» будет означать для меня один диагноз говорящего — воинствующий дилетантизм.

Тренер возглавил команду месяц назад. У него первый официальный матч. Все знают, что он ставит непростой атакующий футбол, когда игрокам требуется время, чтобы понять все взаимодействия. «Автобус» и «бей вперед — игра придет» тут не прокатят.

А напротив — команда, которую тренер как раз полгода и два межсезонья отлаживал. «Краснодар» Ивича был в состоянии нынешнего «Динамо» в своем первом официальном матче весной, на Кубок в Москве с ЦСКА, который проиграл 0:3, а легко мог и 0:6. Теперь же это — команда, где каждый знает свой маневр. И «Динамо» станет таким же — только месяца через три. Тем, кто встретится с бело-голубыми тогда, повезет гораздо меньше.

Марцел Личка. «Цель — попасть в пятерку, лучше — в тройку. Если не будет успехов — разойдемся». Первая пресс-конференция Лички в «Динамо»

А пока Личка на ходу узнает возможности игроков — и ни в каких контрольных матчах нельзя получить столько информации, сколько в официальных. Сегодня, например, стало очевидно, насколько необходим приезд в центр поля мексиканца Чавеса, который вроде как намечен на понедельник. Вариант первого тайма в центре поля Фомин — Захарян без четкого опорника вообще не мог сработать (и это тоже тренер узнал на практике), с Норманном стало получше, но провалов все равно хватало, да и его аренду, скорее всего, не продлят. Есть еще Кутицкий, в какой-то момент наверняка проверят и его.

Первые 20-25 минут «Динамо» играло здорово и агрессивно, создало два явных момента (сейв Сафонова при рикошете и удар Смолова чуть мимо), а потом Фернандес на ровном месте кошмарным пасом Сперцяну вообще без сопротивления привез гол — и «Динамо» вдруг посыпалось. Возникший хаос можно предъявлять тренеру после года, восьми месяцев работы — но не через месяц предсезонки. А скидка Дасы перед третьим голом, перехваченная и воплощенная в гол Батчи, — это что такое? Две чудовищные персональные голевые ошибки в одной игре.

А еще — Захарян, после умышленного удара по лодыжке Сперцяну едва не нарвавшийся на очередное удаление. С этим Личке тоже надо будет что-то делать, поскольку очень плохо, когда молодой игрок до такой степени не способен себя контролировать.

Полузащитник &laquo;Динамо&raquo; Арсен Захарян и&nbsp;празднующие гол футболисты &laquo;Краснодара&raquo;. «Динамо» подарило два гола «Краснодару». У Лички большие проблемы с обороной

Смолов забил прекрасный гол, но его использование в роли «десятки» вызывает у меня сомнения, потому что это — фактически минус один игрок в обороне, и если речь идет о человеке на острие, это еще куда ни шло, а вот глубже — чревато проблемами при переходе из атаки в оборону. Но на этот эксперимент Личка тоже имеет полное право.

То, что динамовцы все время пытались отдавать вразрез, а не создавать моменты более основательно — тоже результат того, что она еще очень сырая и другой не может быть. Главное — пока нет баланса. Но откуда ему взяться еще и без опорника?

Арсен Захарян расстроен началом сезона.

«Краснодар» после 25-й минуты был очень хорош, он имел еще кучу моментов — особенно при 3:0. Кордоба просто великолепен, команда выглядит сбалансированно, знает, как доставлять мяч вперед и как играть после потери.

По капитанству Бальбуэна — какие вопросы могут быть, если парагвайца выбрала команда?

0:3 в первом домашнем матче — это было бы слишком болезненно. 1:3 — не так. И при этом результат очень четко говорит о проблемах, которые нужно преодолевать.

«Я хочу еще игроков в середину поля», — сказал Личка после матча.

Замечу — не игрока, а игроков.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Марцел Личка
21
49
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«Динамо» подарило два гола «Краснодару». У Лички большие проблемы с обороной

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
3
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
14
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 1
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 1
И К Ж
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1 0 1
Роберто Фернандес

Роберто Фернандес

Динамо

 1 0 1
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