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Сегодня, 15:00

Интриги в РПЛ после золота «Зенита»: побьют ли рекорды Малком и Промес? ЦСКА удержит серебро? Спасутся ли «Крылья»?

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Игорь Акинфеев, Малком и Квинси Промес
Игорь Акинфеев, Малком и Квинси Промес.
Квинси Промес и Малком
Квинси Промес и Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты «Крыльев Советов»
Футболисты «Крыльев Советов» еще могут спастить от стыков.
Фото Global Look Press
Малком, Вендел и Квинси Промес
Малком, Вендел и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты «Ростова»
Футболисты «Ростова» близки к завоеванию медалей.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/5
Нас ждет огненный финиш сезона.

Благодаря победе над «Спартаком» (3:2) «Зенит» официально оформил пятый титул кряду. Но в РПЛ остаются и другие сюжеты, за которыми нужно следить в ближайшие недели.

Кто попадет в медали?

ЦСКА, «Ростов» и «Спартак» поборются за два оставшихся комплекта медалей. Команды идут очень плотно в таблице, поэтому до последнего тура может быть неясно, кто займет второе и третье места.

Ситуацию наэлектризовывает и тот факт, что команды проведут очные матчи: в 28-м туре «Спартак» сразится с ЦСКА, а в 30-м армейцы сыграют с «Ростовом».

Сценариев развязки несколько, и каждый из них достоин отдельного сюжета.

Хорен Байрамян в&nbsp;матче &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Факел&raquo;. «Факел» подарил «Зениту» чемпионский матч. Евсеев обыграл «Ростов» без Карпина

1. «Ростов» близок к медалям — впервые после ухода Бердыева

После поражения «Факелу» (0:2) «Ростов» опустился на третье место, хотя на протяжении шести туров не отдавал вторую строчку в таблице. Но этот сезон по-прежнему один из лучших для клуба: второй раз в истории команда может финишировать в медалях — в 2016 году серебро завоевала яркая банда Курбана Бердыева. Ни до, ни после этого ростовчане не забирались так высоко.

Футболисты «Ростова»
Футболисты «Ростова» близки к завоеванию медалей.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Валерий Карпин может повторить этот успех. Прямо сейчас отставание от ЦСКА минимальное — всего одно очко. Правда, календарь «Ростова» на финише сезона непростой. Команде предстоят три тяжелых выезда (а это много часов в автобусах и поездах) меньше чем за месяц.

Календарь «Ростова»: «Сочи» (г), «Краснодар» (г), «Ахмат» (д), ЦСКА (г).

2. Возьмет ли Федотов серебро второй год подряд?

Весной ЦСКА по набору очков идет на одном уровне с «Зенитом» и «Локо»: команды набрали по 22 балла — больше всех после рестарта. Армейцы входили в весеннюю часть на четвертом месте. И за четыре тура до конца они уже вторые с серией из 7 побед в 8 последних матчах.

Кажется, что именно ЦСКА — фаворит за топ-2: текущая форма, стабильность результатов, качество игры конкурентов — все говорит именно об этом. Но у армейцев на финише матчи со «Спартаком», «Краснодаром» и «Ростовом», которые во многом и определят их итоговую позицию.

В любом случае этот сезон для ЦСКА удачный: команда сыграет в финале Кубка России и близка к тому, чтобы впервые за пять лет оказаться в тройке. Но главная цель — именно серебряные медали, которые Владимир Федотов может завоевать второй год подряд с двумя разными клубами.

Календарь ЦСКА: «Торпедо» (д), «Спартак» (г), «Краснодар» (г), «Ростов» (д).

7&nbsp;мая. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Кейта Бальде и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Возможно, будет скандал — чистый фол на Зобнине». Что говорили Абаскаль и Семак после победы «Зенита» над «Спартаком»

3. Станет ли Абаскаль первым успешным испанцем в РПЛ?

Год назад «Спартак» финишировал 10-м, а теперь бьется за медали. Команда Гильермо Абаскаля в двух очках от второго места, что вряд ли можно было ожидать в начале сезона, когда красно-белых возглавил никому не известный 34-летний испанец.

Что касается календаря, то он только визуально кажется простым: помимо дерби с ЦСКА, у «Спартака» остались матчи с «Химками», «Пари НН» и «Крыльями Советов». Три команды — из нижней части таблицы с мотивацией спастись от вылета, поэтому точно доставят проблемы и попытаются сотворить сенсацию.

Если «Спартак» не оступится, Абаскаль может стать первым успешным испанцем в чемпионате России. Его соотечественники ранее никогда не выигрывали медали, а, наоборот, проваливались: Унаи Эмери — в том же «Спартаке», Хави Грасия — в «Рубине», Хуанде Рамос — в ЦСКА.

Футболисты «Крыльев Советов»
Футболисты «Крыльев Советов» еще могут спастить от стыков.
Фото Global Look Press

Кто спасется от стыков?

В нижней части таблицы тоже хватает интриг: да, «Торпедо» и «Химки» практически обречены на прямой вылет, но в зоне стыковых матчей — путаница.

«Пари НН», «Факел» и «Крылья Советов» образовали плотную группу с 14-го по 12-е место — из этой тройки спасется кто-то один. Максимально обострил ситуацию Воронеж, у которого две выездные победы в двух последних матчах.

Вадим Евсеев. Евсеев возглавил «Факел», это 17-я смена тренера в сезоне. Будет рекорд РПЛ?

Более того, в следующем туре «Факел» ждет битва с «Пари НН», а в 29-м туре — с «Крыльями Советов». Самарцы в последних 10 матчах победили лишь однажды и тоже под угрозой. Команда Игоря Осинькина играет в привлекательный футбол, но результаты удручают: весной «Крылья» набрали лишь пять очков — это график аутсайдеров. А впереди матчи с «Локо», «Уралом», «Спартаком» — если серия не прервется, Самару ждут встречи с представителями первой лиги.

Ситуация внизу таблицы настолько взрывоопасная, что никаких гарантий нет даже у «Урала». Да, команда Виктора Гончаренко 11-я, но задел минимальный, а календарь располагает к потере очков: выезды в Самару и Химки будут непростыми. Плюс график осложняется кубковым матчем, который заберет много сил.

Календарь «Пари НН»: «Факел» (г), «Сочи» (д), «Спартак» (г), «Химки» (д).
Календарь «Факела»: «Пари НН» (д), «Локомотив» (г), «Крылья Советов» (д), «Зенит» (г).
Календарь «Крыльев Советов»: «Локомотив» (д), «Урал» (д), «Факел» (г), «Спартак» (д).
Календарь «Урала»: «Оренбург» (д), «Крылья Советов» (г), «Химки», (г) «Сочи» (д).

Исторический сезон «Ахмата» и «Оренбурга»

«Ахмат» и «Оренбург», по сути, не имеют турнирной мотивации: им не грозит борьба ни за выживание, ни за медали. Но есть другой стимул — занять максимально высокое место в своей истории.

Грозненцы идут пятыми, на одно очко опережая «Краснодар» и «Динамо». Для «Ахмата» наивысшее достижение — 5-е место в сезоне-2016/17 под руководством Рашида Рахимова. Если Сергей Ташуев со своей командой продолжит стабильно набирать очки (у «Ахмата» одно поражение в семи последних матчах), то может повторить успех.

«Оренбург» же на пороге рекорда. Лучший результат в истории клуба показывал Владимир Федотов в сезоне-2018/19 — 7-е место с 43 очками. Банда Марцела Лички прямо сейчас восьмая, отставая от «Краснодара» и «Динамо» на три очка. «Оренбург» уже стал открытием сезона, но в оставшихся турах есть шанс установить историческое достижение.

Квинси Промес и Малком
Квинси Промес и Малком.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кто станет лучшим бомбардиром и какие рекорды могут быть побиты?

1. Борьба Промеса и Малкома

За титул лучшего бомбардира борются Малком (22 гола) и Квинси Промес (18). Оба в большом порядке: у Малкома лучшая результативность за четыре года в России, а Квинси повторил результат праймового сезона-2015/16, когда за 30 туров наколотил те же 18 мячей.

Если бразилец после празднования чемпионства уедет домой (у его супруги скоро роды), то шансы Промеса догнать лидера «Зенита» в снайперской гонке увеличатся. Для Малкома есть и другая мотивация остаться в клубе и на полную провести заключительные матчи — он может побить рекорд Олега Веретенникова по голам за сезон. В чемпионате России 1995 года форвард «Ротора» забил 25 мячей. Малкому нужны три гола, чтобы догнать легенду.

Малком и&nbsp;Промес. Малком vs Промес: кто сильнее?

Промес тоже близок к тому, чтобы побить несколько клубных и личных рекордов. Во-первых, Квинси никогда не забивал больше 18 мячей за сезон — и в 31 год может выдать лучший результат в карьере. Во-вторых, ему не хватает лишь одного гола, чтобы догнать Егора Титова (105 голов) и войти в топ-5 лучших бомбардиров в истории «Спартака». В-третьих, Промес может побить и клубный рекорд Веллитона по голам за календарный сезон (21 мяч в 2009-м). В последних турах Квинси будет крайне мотивирован.

Оставшиеся матчи Малкома: «Краснодар» (д), «Оренбург» (г), «Сочи» (г), «Факел» (д).
Оставшиеся матчи Промеса: «Химки» (г), ЦСКА (д), «Пари НН» (д), «Крылья Советов» (г).

2. Кто станет лучшим бомбардиром среди россиян?

Прямо сейчас в этом списке лидируют Федор Чалов (15) и Владимир Писарский (14).

У форварда ЦСКА лучшая результативность с сезона-2018/19, когда он забил те же 15 мячей за 30 матчей и стал лучшим бомбардиром лиги. Нынешняя форма Чалова говорит о том, что он наверняка обновит свой же рекорд по голам за сезон и удержит лидерство среди россиян.

Его ближайший преследователь — Писарский — ни разу не отличился за «Крылья Советов» в РПЛ в 2023-м (голы есть только в Кубке России). Все свои 14 мячей он вонзил в «Оренбурге» и под фамилией Сычевой.

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Это тоже одна из интриг концовки сезона — увидим ли мы хотя бы один гол в чемпионате от Писарского за «Крылья»? В прошлом матче форвард получил красную карточку, поэтому у него осталось три попытки, чтобы исправиться и открыть счет голам в РПЛ под новой фамилией.

Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
4
20
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
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