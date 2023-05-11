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«Кричала: «Там ребенок». Как у Тихонова чуть не похитили сына у базы «Спартака»

Галина Глазко
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Футболист Андрей Тихонов с сыном Михаилом
Андрей Тихонов с сыном Михаилом.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Футболист Андрей Тихонов с сыном Михаилом
Михаил и Андрей Тихоновы.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
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История из жизни легенды красно-белых.

Сын легендарного футболиста «Спартака» Андрея Тихонова Михаил пошел по стопам отца и связал жизнь с футболом. Стать игроком уровня своего папы у него не получилось. Сейчас ему 24 года и он выступает за «Чайку» во второй лиге, также играл в «Енисее», «Крыльях Советов», «Химках», «Родине»... В основном там, где работал тренером Тихонов-старший.

Когда Михаил был еще ребенком, его чуть не похитили. Расскажем подробнее об этом.

Андрей Тихонов с сыновьями Мишей и Денисом
Андрей Тихонов с сыновьями Мишей и Денисом.
Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Угон автомобиля

Однажды Михаил рассказал в интервью удивительную историю, как он чудом не стал жертвой злоумышленников. Произошло это зимой 2000 года. Тогда семья Тихонова жила рядом с базой «Спартака» в Тарасовке. Мать Михаила подъехала на своем внедорожнике к дому, вышла буквально на минуту, как в ее автомобиль сели неизвестные.

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— Подъезжали с мамой к дому, она вышла из машины, чтобы открыть ворота. В это время в машину сели грабители и стали выруливать к дороге. Улица узкая, снега много — быстро ехать они не могли. Мама увидела, как машина двигается от ворот, побежала за ней, кричала: «Там ребенок!» Они остановились, открыли дверь и сказали: «Не смотри на лица. Забирай его и уходи». Машина уехала, мы с мамой остались, — рассказывал сам Михаил несколько лет назад в интервью Sports.ru.

При этом семья футболиста долгое время пыталась найти похищенную машину, но сделать этого им не удалось. Злоумышленники скрылись быстро и бесследно.

Сам Михаил признавался также, что не помнит эту неприятную историю. О ней ему поведала его бабушка.

— Узнал я об этом совершенно случайно, когда мне было лет четырнадцать. В школе меня как-то спросили: типа тебя крали? Приехал домой, первым, кого увидел, была бабушка. Она рассказала, но я никакого шока не испытал — посмеялся, ну был такой случай. Необычный, — объяснял футболист.

Футболист Андрей Тихонов с сыном Михаилом
Михаил и Андрей Тихоновы.
Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Не месть футболисту

При этом вряд ли похитители знали, что это автомобиль именно Тихонова. Сама семья футболиста предполагает, что инцидент никак не был связан с деятельностью отца. Тем более родственники легенды «Спартака» не пострадали. Да и после угона внедорожника с ними никто не выходил на связь и не требовал денег.

Хотя в истории футбола (особенно зарубежного) есть несколько историй, когда злоумышленники похищали родственников с целью получить крупный выкуп. Так, в 1994 году почти перед самым стартом чемпионата мира в Бразилии похитили отца форварда «Барселоны» Ромарио Эдеваира. А в 2005 году выкрали маму игрока «Вольфсбурга» Графите. Футболисту пришлось отдать бандитам крупную сумму денег, чтобы спасть женщину.

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В 2007 году в Гондурасе злоумышленники выбрали младшего брата игрока «Тоттенхэма» Уилсона Паласиоса Эдвина. Однако история закончилась печально. Хавбек заплатил требуемую сумму, но брата так и не увидел. Спустя лишь время полиция обнаружила тело Эдвина.

И пусть семья Тихоновых не смогла вернуть себе машину, зато никто не пострадал.

Андрей Тихонов
Михаил Тихонов (футбол)
ФК Спартак (Москва)
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3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
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 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
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 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
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 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
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 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
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