«Кричала: «Там ребенок». Как у Тихонова чуть не похитили сына у базы «Спартака»
Сын легендарного футболиста «Спартака» Андрея Тихонова Михаил пошел по стопам отца и связал жизнь с футболом. Стать игроком уровня своего папы у него не получилось. Сейчас ему 24 года и он выступает за «Чайку» во второй лиге, также играл в «Енисее», «Крыльях Советов», «Химках», «Родине»... В основном там, где работал тренером Тихонов-старший.
Когда Михаил был еще ребенком, его чуть не похитили. Расскажем подробнее об этом.
Угон автомобиля
Однажды Михаил рассказал в интервью удивительную историю, как он чудом не стал жертвой злоумышленников. Произошло это зимой 2000 года. Тогда семья Тихонова жила рядом с базой «Спартака» в Тарасовке. Мать Михаила подъехала на своем внедорожнике к дому, вышла буквально на минуту, как в ее автомобиль сели неизвестные.
— Подъезжали с мамой к дому, она вышла из машины, чтобы открыть ворота. В это время в машину сели грабители и стали выруливать к дороге. Улица узкая, снега много — быстро ехать они не могли. Мама увидела, как машина двигается от ворот, побежала за ней, кричала: «Там ребенок!» Они остановились, открыли дверь и сказали: «Не смотри на лица. Забирай его и уходи». Машина уехала, мы с мамой остались, — рассказывал сам Михаил несколько лет назад в интервью Sports.ru.
При этом семья футболиста долгое время пыталась найти похищенную машину, но сделать этого им не удалось. Злоумышленники скрылись быстро и бесследно.
Сам Михаил признавался также, что не помнит эту неприятную историю. О ней ему поведала его бабушка.
— Узнал я об этом совершенно случайно, когда мне было лет четырнадцать. В школе меня как-то спросили: типа тебя крали? Приехал домой, первым, кого увидел, была бабушка. Она рассказала, но я никакого шока не испытал — посмеялся, ну был такой случай. Необычный, — объяснял футболист.
Не месть футболисту
При этом вряд ли похитители знали, что это автомобиль именно Тихонова. Сама семья футболиста предполагает, что инцидент никак не был связан с деятельностью отца. Тем более родственники легенды «Спартака» не пострадали. Да и после угона внедорожника с ними никто не выходил на связь и не требовал денег.
Хотя в истории футбола (особенно зарубежного) есть несколько историй, когда злоумышленники похищали родственников с целью получить крупный выкуп. Так, в 1994 году почти перед самым стартом чемпионата мира в Бразилии похитили отца форварда «Барселоны» Ромарио Эдеваира. А в 2005 году выкрали маму игрока «Вольфсбурга» Графите. Футболисту пришлось отдать бандитам крупную сумму денег, чтобы спасть женщину.
В 2007 году в Гондурасе злоумышленники выбрали младшего брата игрока «Тоттенхэма» Уилсона Паласиоса Эдвина. Однако история закончилась печально. Хавбек заплатил требуемую сумму, но брата так и не увидел. Спустя лишь время полиция обнаружила тело Эдвина.
И пусть семья Тихоновых не смогла вернуть себе машину, зато никто не пострадал.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6