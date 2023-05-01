Евсеев возглавил «Факел», это 17-я смена тренера в сезоне. Будет рекорд РПЛ?

Вспоминаем тренерские перестановки в недавней истории.

30 апреля «Факел» объявил об уходе с поста главного тренера Дмитрия Пятибратова. Команду возглавил Вадим Евсеев, который покинул свой пост в «Шиннике». Этой весной тренерских перестановок в РПЛ как-то слишком много — в конце марта «Торпедо» заменило Талалаева на Клотета, Талалаев быстро нашел место в «Химках», «Пари НН» уволил Горлова и назначил Юрана, а «Сочи» успел расстаться с Бердыевым и назначить и.о. Хохлова.

Вообще в этом сезоне РПЛ уж слишком много отставок — уже к девятому туру клубы успели сменить семь специалистов, всего же к этому моменту произошло аж 17 перестановок на тренерских мостиках. Больше было только в сезоне-2011/12 (18) и -2013/14 (19). Но впереди еще пять туров!

Примечательно, что почти все перестановки происходят в командах из второй половины таблицы. Хотя тренерские рокировки борющихся за выживание команд — весьма стандартная весенняя история. Когда лимит возможностей исчерпывается, а очки нужно набирать кровь из носу, старая добрая встряска сменой тренера давала импульсы разной степени множеству команд — от одного матча эмоционального заряда до целых отрезков.

Курбан Бердыев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Оставим случай с Бердыевым и «Сочи» за скобками (история ну очень мутная) и сосредоточимся на поменявших этой весной тренеров командах, которые борются за сохранение прописки в РПЛ. Тут все куда интереснее.

У «Пари НН» ситуация вполне банальная — молодой тренер Горлов старался, но после зимней паузы команда развалилась (всего 1 победа в 8 матчах РПЛ) и упала в зону стыков. Замена Горлова на Юрана с большим и успешным опытом работы в роли антикризсного менеджмента — вполне логичный и здравый шаг.

У «Торпедо» история чуть более запутанная — Талалаев пришел в октябре в клуб, шансы которого на место в РПЛ многие похоронили уже тогда. Помогло ли это? Вопрос спорный — за восемь матчей при Андрее Викторовиче «автозаводцы» одержали одну победу (и то техническую) и один раз сыграли вничью, все остальное — поражения. Правда, ходят слухи, что Талалаев покинул «Торпедо» не по спортивным причинам. Как бы то ни было, вряд ли и испанцу Клотету удастся совершить чудо — уже давно было понятно, что состав команды слабо соответствует даже нынешнему уровню РПЛ.

Андрей Талалаев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

С «Факелом» все еще сложнее. Многие не поняли еще сентябрьской отставки Олега Василенко, с которым воронежцы выходили в вышку. На смену ему пришел его ассистент Дмитрий Пятибратов, и не сказать, что ситуация кардинально изменилась — «Факел» показывал плюс-минус те же результаты и уровень футбола. Сейчас — еще одна неоднозначная перестановка, притом после знаковой победы над «Динамо» в гостях (2:0). Логику руководства тут можно объяснить разве что подготовкой к стыкам. У Вадима Евсеева есть в них удачный опыт.

Сильно ли влияют тренерские перестановки на борьбу за выживание в РПЛ? Попробуем обратиться к опыту предыдущих пяти сезонов, когда команды-аутсайдеры по весне меняли коучей. Пойдем по порядку.

Дмитрий Пятибратов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сезон-2017/18, 2 марта. «Амкар» меняет Гаджи Гаджиева на Вадима Евсеева. Место в таблице до перестановки: 13; место по итогам сезона: 13. В переходных матчах пермский клуб сохранил прописку в РПЛ.

Сезон-2017/18, 31 марта. «СКА-Хабаровск» меняет Рината Билялетдинова на Сергея Передню. Место в таблице до перестановки: 16; место по итогам сезона: 16. При Передне результаты немного улучшились (победили «Оренбург» и «Анжи», сыграли вничью с «Уфой» и «Динамо»), но из-за ужасной первой части сезона СКА так и остался на последнем месте в таблице без особых шансов на спасение.

Сезон-2018/19, 27 марта. «Уфа» меняет Дмитрия Кириченко на Вадима Евсеева. Место в таблице до перестановки: 15, место по итогам сезона: 14. Евсеев блистательно встряхнул «Уфу» (всего одно поражение в семи стартовых матчах под его руководством), и хоть команда проиграла в трех заключительных турах и попала в стыки (в которых уфимцы оказалась сильнее «Томи»), это был успех. Интересно, что это была единственная смена тренеров за всю весну того чемпионата.

Сезон-2020/21, 19 марта. «Ротор» меняет Александра Хацкевича на Юрия Батуренко. Место в таблице до перестановки: 13, место по итогам сезона: 15. Обратный пример, когда смена тренера сыграла только в минус. «Ротор» по весне совсем поплыл и проиграл борьбу за выживание «Уфе» и «Арсеналу».

Алексей Стукалов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сезон-2020/21, 9 апреля. «Уфа» меняет Рашида Рахимова (транзитом через и.о. Сафрониди) на Алексея Стукалова. Место в таблице до перестановки: 15, место по итогам сезона: 13. «Уфа» большую часть сезона плелась в хвосте таблицы, но приглашение молодого Стукалова дало команде новые эмоции. Как итог — отличное выступление на заключительном отрезке (3 победы, 2 ничьи и 1 поражение в шести матчах) и сохранение прописки в РПЛ.

Сезон-2021/22, 22 февраля. Небольшое исключение из правил, смена тренера произошла не весной, а в конце зимы. «Химки» меняют Игоря Черевченко на Сергея Юрана. Казавшиеся безнадежными «Химки» при Юране раскачиваются и выдают отличную весеннюю серию — 5 побед и 3 ничьи в 11 матчах. Подмосковный клуб выкарабкивается в зону стыковых матчей и в итоге сохраняет место в элите.

Как мы видим, истории разные — в трех из шести случаев смена тренера приводила к улучшению результатов и давала нужный эффект, в двух случаях ничего особо не изменилось, в одном — стало хуже. Замена тренера весной — всегда лотерея (что подтвердит «Бавария»), и гарантий тут нет никаких. Когда больше ничего не остается, такой радикальный ход вполне может сработать. Посмотрим, что выйдет у «Факела», «Торпедо», «Пари НН» и «Химок».