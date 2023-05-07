«Возможно, будет скандал — чистый фол на Зобнине». Что говорили Абаскаль и Семак после победы «Зенита» над «Спартаком»

Пресс-конференция главных тренеров после чемпионского матча.

— Как оцените итоги встречи? — вопрос Гильермо Абаскалю.

— Прежде всего, хочу поздравить соперника с чемпионством, он это сделал благодаря стабильности. Сегодня мы допустили ошибки. Первый гол привезли себе сами, второй — может быть, ошибаюсь, но, возможно, будет скандал, там чистый фол на Зобнине и, не исключено, вне игры. Дальше ребята провели хороший второй тайм: доминировали, но, к сожалению, соперник нанес пару ударов и забил. Жаль, «Спартак» заслуживал большего, не поражения. Предстоящий матч с «Химками» очень важен, нужно встать и идти вперед, снова побеждать.

— Это лучший матч «Спартака» в Санкт-Петербурге за долгое время?

— Да — я сейчас сказал футболистам, что мы были близки к победе. Выглядели не хуже, чем клуб, который в последние годы доминирует в российском футболе. Не скажу, что нас переиграли, я горжусь своей командой и каждым из ребят.

— Видите ли вы рост «Спартака»?

— Однозначно — находимся на правильном пути. Этот проект принесет нам еще много счастливых моментов. Против команды, которая долго доминирует в российском футболе, невозможно перевернуть все в один день.

— Что сказали Александру Селихову в перерыве?

— Поддержал, как и все остальные. Вратарь провел оставшуюся часть матча на хорошем уровне.

— Как оцените Дуарте и его адаптацию?

— Этот период проходит, так всегда бывает в футболе. Либо ты умираешь, либо выживаешь. У нас здоровая конкуренция.

7 мая. «Зенит» — «Спартак» — 3:2. Сергей Семак. Александр Федоров, Фото «СЭ»

« Победный мяч в добавленное время вызывает особые эмоции »

— Каковы итоги чемпионского матча? — вопрос Сергею Семаку.

— Матч получился очень интересный, потрясающая драматургия. Что касается напряжения и накала — все на хорошем уровне. А качество футбола — не так хорошо сегодня получалось, как нам хотелось бы. Но третий мяч перевесил все отрицательные моменты.

Если отталкиваться от нашего футбола в первом тайме, можно сказать, немножко отдали инициативу. Все можно объяснить. Но в целом команда проводит очень хороший сезон и абсолютно заслуженно находится на своем месте в таблице. Ребята большие молодцы — те, кто выходит, те, кто не выходит. Поздравляем всех болельщиков «Зенита» с прекрасной победой — и сегодня, и в чемпионате. Конечно, рады. Сейчас немножко выдохнем и станем готовиться к следующей встрече.

— Для вас это самое напряженное по развязке досрочное чемпионство в карьере?

— Конечно, победный мяч в добавленное время вызывает особые эмоции. Все успехи по-своему разные, к ним привыкнуть невозможно. Процесс празднований, к сожалению, очень короток. Запоминается сама дорога, важность, напряжение, ежедневный труд. А победа — ты выиграл, порадовался день-два, и начинаются будни. Готовимся дальше. Для города, для болельщиков это очень хороший результат и прекрасный повод для того, чтобы отметить золото.

— Серия чемпионств «Зенита» — это его превосходство или слабость соперников?

— Сложно сказать. И сегодняшний матч, и до этого — легко не бывает. И преследователи каждый год разные. Пять лет назад основным оппонентом был «Локомотив», потом «Краснодар» и «Динамо», которые до 25-го тура шли буквально в трех очках. В этом сезоне «Спартак» на определенном отрезке смотрелся очень прилично и навязывал нам конкуренцию. Для болельщиков других клубов и для журналистов кажется, что это легко. Думаю, специалисты понимают, что очень сложно каждый год подтверждать то, что ты сильнее. Находить те эмоциональные и физические ресурсы, чтобы сохранить баланс, позволяющий побеждать, сохранять голод до побед.

Мы стараемся сделать свою работу как можно лучше, а результат — вопрос сопутствующий. Не можем гарантировать результат, но должны гарантировать качество труда. Выкладываемся на сто процентов, отдавая все силы, чтобы наша команда действовала лучше и выигрывала.

— Как вы относитесь к решению перенести вручение чемпионского кубка? Не лучше ли получить его сразу, а не после матча с «Краснодаром»?

— Это не от нас зависит. По какой причине так клуб решил вместе с РПЛ, не знаю, но в любом случае, поверьте мне, победа дорогого стоит. Главное, что мы выиграли и сделали то, чего хотели, то, к чему стремились.

Георгий Горностаев