«Возможно, будет скандал — чистый фол на Зобнине». Что говорили Абаскаль и Семак после победы «Зенита» над «Спартаком»
— Как оцените итоги встречи? — вопрос Гильермо Абаскалю.
— Прежде всего, хочу поздравить соперника с чемпионством, он это сделал благодаря стабильности. Сегодня мы допустили ошибки. Первый гол привезли себе сами, второй — может быть, ошибаюсь, но, возможно, будет скандал, там чистый фол на Зобнине и, не исключено, вне игры. Дальше ребята провели хороший второй тайм: доминировали, но, к сожалению, соперник нанес пару ударов и забил. Жаль, «Спартак» заслуживал большего, не поражения. Предстоящий матч с «Химками» очень важен, нужно встать и идти вперед, снова побеждать.
— Это лучший матч «Спартака» в Санкт-Петербурге за долгое время?
— Да — я сейчас сказал футболистам, что мы были близки к победе. Выглядели не хуже, чем клуб, который в последние годы доминирует в российском футболе. Не скажу, что нас переиграли, я горжусь своей командой и каждым из ребят.
— Видите ли вы рост «Спартака»?
— Однозначно — находимся на правильном пути. Этот проект принесет нам еще много счастливых моментов. Против команды, которая долго доминирует в российском футболе, невозможно перевернуть все в один день.
— Что сказали Александру Селихову в перерыве?
— Поддержал, как и все остальные. Вратарь провел оставшуюся часть матча на хорошем уровне.
— Как оцените Дуарте и его адаптацию?
— Этот период проходит, так всегда бывает в футболе. Либо ты умираешь, либо выживаешь. У нас здоровая конкуренция.
«Победный мяч в добавленное время вызывает особые эмоции»
— Каковы итоги чемпионского матча? — вопрос Сергею Семаку.
— Матч получился очень интересный, потрясающая драматургия. Что касается напряжения и накала — все на хорошем уровне. А качество футбола — не так хорошо сегодня получалось, как нам хотелось бы. Но третий мяч перевесил все отрицательные моменты.
Если отталкиваться от нашего футбола в первом тайме, можно сказать, немножко отдали инициативу. Все можно объяснить. Но в целом команда проводит очень хороший сезон и абсолютно заслуженно находится на своем месте в таблице. Ребята большие молодцы — те, кто выходит, те, кто не выходит. Поздравляем всех болельщиков «Зенита» с прекрасной победой — и сегодня, и в чемпионате. Конечно, рады. Сейчас немножко выдохнем и станем готовиться к следующей встрече.
— Для вас это самое напряженное по развязке досрочное чемпионство в карьере?
— Конечно, победный мяч в добавленное время вызывает особые эмоции. Все успехи по-своему разные, к ним привыкнуть невозможно. Процесс празднований, к сожалению, очень короток. Запоминается сама дорога, важность, напряжение, ежедневный труд. А победа — ты выиграл, порадовался день-два, и начинаются будни. Готовимся дальше. Для города, для болельщиков это очень хороший результат и прекрасный повод для того, чтобы отметить золото.
— Серия чемпионств «Зенита» — это его превосходство или слабость соперников?
— Сложно сказать. И сегодняшний матч, и до этого — легко не бывает. И преследователи каждый год разные. Пять лет назад основным оппонентом был «Локомотив», потом «Краснодар» и «Динамо», которые до 25-го тура шли буквально в трех очках. В этом сезоне «Спартак» на определенном отрезке смотрелся очень прилично и навязывал нам конкуренцию. Для болельщиков других клубов и для журналистов кажется, что это легко. Думаю, специалисты понимают, что очень сложно каждый год подтверждать то, что ты сильнее. Находить те эмоциональные и физические ресурсы, чтобы сохранить баланс, позволяющий побеждать, сохранять голод до побед.
Мы стараемся сделать свою работу как можно лучше, а результат — вопрос сопутствующий. Не можем гарантировать результат, но должны гарантировать качество труда. Выкладываемся на сто процентов, отдавая все силы, чтобы наша команда действовала лучше и выигрывала.
— Как вы относитесь к решению перенести вручение чемпионского кубка? Не лучше ли получить его сразу, а не после матча с «Краснодаром»?
— Это не от нас зависит. По какой причине так клуб решил вместе с РПЛ, не знаю, но в любом случае, поверьте мне, победа дорогого стоит. Главное, что мы выиграли и сделали то, чего хотели, то, к чему стремились.
Георгий Горностаев
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5