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Сегодня, 22:00

«Возможно, будет скандал — чистый фол на Зобнине». Что говорили Абаскаль и Семак после победы «Зенита» над «Спартаком»

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7 мая. «Зенит» — «Спартак» — 3:2. Кейта Бальде и Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
7 мая. «Зенит» — «Спартак» — 3:2. Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Пресс-конференция главных тренеров после чемпионского матча.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:2
Спартак

— Как оцените итоги встречи? — вопрос Гильермо Абаскалю.

— Прежде всего, хочу поздравить соперника с чемпионством, он это сделал благодаря стабильности. Сегодня мы допустили ошибки. Первый гол привезли себе сами, второй — может быть, ошибаюсь, но, возможно, будет скандал, там чистый фол на Зобнине и, не исключено, вне игры. Дальше ребята провели хороший второй тайм: доминировали, но, к сожалению, соперник нанес пару ударов и забил. Жаль, «Спартак» заслуживал большего, не поражения. Предстоящий матч с «Химками» очень важен, нужно встать и идти вперед, снова побеждать.

— Это лучший матч «Спартака» в Санкт-Петербурге за долгое время?

— Да — я сейчас сказал футболистам, что мы были близки к победе. Выглядели не хуже, чем клуб, который в последние годы доминирует в российском футболе. Не скажу, что нас переиграли, я горжусь своей командой и каждым из ребят.

Павел Кукуян и&nbsp;эпизоды матчей РПЛ. «Зенит» — «Спартак»: Кукуян и Иванов подпортили чемпионский матч. Почему у наших судей такая непоследовательность?

— Видите ли вы рост «Спартака»?

— Однозначно — находимся на правильном пути. Этот проект принесет нам еще много счастливых моментов. Против команды, которая долго доминирует в российском футболе, невозможно перевернуть все в один день.

— Что сказали Александру Селихову в перерыве?

— Поддержал, как и все остальные. Вратарь провел оставшуюся часть матча на хорошем уровне.

— Как оцените Дуарте и его адаптацию?

— Этот период проходит, так всегда бывает в футболе. Либо ты умираешь, либо выживаешь. У нас здоровая конкуренция.

7 мая. «Зенит» — «Спартак» — 3:2. Сергей Семак.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Победный мяч в добавленное время вызывает особые эмоции»

— Каковы итоги чемпионского матча? — вопрос Сергею Семаку.

— Матч получился очень интересный, потрясающая драматургия. Что касается напряжения и накала — все на хорошем уровне. А качество футбола — не так хорошо сегодня получалось, как нам хотелось бы. Но третий мяч перевесил все отрицательные моменты.

Если отталкиваться от нашего футбола в первом тайме, можно сказать, немножко отдали инициативу. Все можно объяснить. Но в целом команда проводит очень хороший сезон и абсолютно заслуженно находится на своем месте в таблице. Ребята большие молодцы — те, кто выходит, те, кто не выходит. Поздравляем всех болельщиков «Зенита» с прекрасной победой — и сегодня, и в чемпионате. Конечно, рады. Сейчас немножко выдохнем и станем готовиться к следующей встрече.

7&nbsp;мая. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Десятикратные! «Зенит» победил «Спартак» в нереальном матче и получил вторую звезду

— Для вас это самое напряженное по развязке досрочное чемпионство в карьере?

— Конечно, победный мяч в добавленное время вызывает особые эмоции. Все успехи по-своему разные, к ним привыкнуть невозможно. Процесс празднований, к сожалению, очень короток. Запоминается сама дорога, важность, напряжение, ежедневный труд. А победа — ты выиграл, порадовался день-два, и начинаются будни. Готовимся дальше. Для города, для болельщиков это очень хороший результат и прекрасный повод для того, чтобы отметить золото.

— Серия чемпионств «Зенита» — это его превосходство или слабость соперников?

— Сложно сказать. И сегодняшний матч, и до этого — легко не бывает. И преследователи каждый год разные. Пять лет назад основным оппонентом был «Локомотив», потом «Краснодар» и «Динамо», которые до 25-го тура шли буквально в трех очках. В этом сезоне «Спартак» на определенном отрезке смотрелся очень прилично и навязывал нам конкуренцию. Для болельщиков других клубов и для журналистов кажется, что это легко. Думаю, специалисты понимают, что очень сложно каждый год подтверждать то, что ты сильнее. Находить те эмоциональные и физические ресурсы, чтобы сохранить баланс, позволяющий побеждать, сохранять голод до побед.

Мы стараемся сделать свою работу как можно лучше, а результат — вопрос сопутствующий. Не можем гарантировать результат, но должны гарантировать качество труда. Выкладываемся на сто процентов, отдавая все силы, чтобы наша команда действовала лучше и выигрывала.

Сергей Семак и&nbsp;Олег Романцев. «Зенит» Семака превосходит «Спартак» Романцева. Почти по всем показателям

— Как вы относитесь к решению перенести вручение чемпионского кубка? Не лучше ли получить его сразу, а не после матча с «Краснодаром»?

— Это не от нас зависит. По какой причине так клуб решил вместе с РПЛ, не знаю, но в любом случае, поверьте мне, победа дорогого стоит. Главное, что мы выиграли и сделали то, чего хотели, то, к чему стремились.

Георгий Горностаев

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
8
8
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«Зенит» — в шаге от «Спартака». Семак повторил рекорд Романцева

Малком поет «Ленинград», Семака обливают шампанским. Что творилось в раздевалке «Зенита»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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