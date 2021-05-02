Судьи — заложники чиновников ИФАБ и ФИФА. Мы теряем футбол как игру
Мнение
Что произошло
На исходе 12-й минуты матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Урал» арбитр Владимир Москалев вынес предупреждение Александру Трошечкину за нарушение правил в борьбе с Рамазаном Гаджимурадовым. Полузащитник подмосковной команды в подкате сыграл в мяч, выбил его, затем его нога подскочила вверх, и он ударил соперника в ногу выше голеностопа.
Потом в течение двух с половиной минут видеоассистенты Василий Казарцев и Илья Елеференко провели проверку, решили, что не согласны с вердиктом судьи, пригласили его к монитору для изучения видеозаписи, а Москалев изменил свое первоначальное решение и достал красную карточку.
Арбитры, ВАР, ИФАБ, ФИФА
Правильно ли поступил Москалев, наказав Трошечкина предупреждением, или следовало сразу достать красную? Ответ — момент пограничный.
Правильно ли поступили Казарцев и Елеференко, вмешавшись в действия судьи? Одного ответа у меня нет. Потому что, обсуждая этот эпизод с разными людьми, получил разные ответы. Один из них: «ВАР — зло».
В погоне за псевдосправедливостью и псевдоточностью футбольные чиновники из ФИФА и ИФАБ пока добились одного: полного непонимания того, что происходит, как работает протокол ВАР, какие же все-таки сегодня правила игры. Не понимают тренеры, игроки, журналисты и болельщики. Все! За исключением группы людей, придумавших видеоарбитров и разработавших сопровождающие документы, а также группы людей, отвечающих за проекты ВАР в своих странах.
Субъективность
«Само судейство в этом сезоне было плохим, возможно, худшим, что я видела в премьер-лиге. Без сомнения, найдется статистика, которая докажет, что я ошибаюсь, но, говоря субъективно, я не могу вспомнить ни одного случая, когда свисток был настолько не в ладу с игрой. Нам продали ВАР, представив видеоарбитров как способ сделать решения рефери более совершенными. Только эти две красные карточки доказали обратное: пока судей не попросили посмотреть на экран монитора, об удалениях не шло и речи».
Можете считать это высказывание промежуточным итогом всего сезона. И речь тут не о российской премьер-лиге, а об английской. Так написала Каррен Брэйди, заместитель председателя совета директоров «Вест Хэма». Но ее слова характеризуют происходящее во всем футболе.
Ситуация во многом тупиковая. Лучше и понятнее точно не станет. Через год-два где-то введут полуавтоматическую систему определения офсайдов, она отчасти снимет вопросы, касающиеся положения «вне игры». Но смогут ли все позволить себе ее купить или в разных странах продолжат играть фактически по разным правилам?
Летом изменится трактовка правила, касающегося игры рукой. Думаете, оно упростится? Ага, конечно. Субъективность в оценке действий футболистов судьей никуда не денется.
В действительности ВАР сегодня помогают только в нескольких случаях, когда нужно принять фактическое решение: определить место фола, расположение игроков друг относительно друга в офсайдных ситуациях, исправить ошибку судьи, когда он показывает карточку не тому игроку, подсказать, когда арбитр не видел серьезного нарушения правил, произошедшего за его спиной, отменить гол, забитый рукой.
Все остальное — субъективное восприятие. И его очень много. Раньше оно касалось только самого судьи и, возможно, одного или двух его помощников (резервного и ассистента). Теперь добавились видеоарбитр и ассистент видеоарбитра, протокол, разъяснения, нюансы использования ВАР в разных странах, а также в турнирах УЕФА и ФИФА.
Те, кто говорит, что везде ВАР работают одинаково, по одним и тем же правилам, лукавят. В Голландии введена погрешность в 10 сантиметров при офсайдах. В США по-своему трактуют игру рукой, а последнее слово при фиксировании офсайда в спорной ситуации остается не за ВАР (хотя решение фактическое), а за самим судьей, который изучает видеозапись на мониторе. В некоторых странах ВАР не стесняются подсказывать коллегам в любых игровых ситуациях, не обращая внимания на строгий протокол. И так далее и тому подобное.
Но главное не в этом. Главное в том, и это страшно, что мы теряем футбол как игру. Не в последнюю очередь из-за тех, кто ввел видеоарбитров, установив те правила их работы, что существуют сегодня. Футбольные законодатели заявляют, что правила хорошие, а плохи судьи, которые их не понимают или неверно используют. Наверное, в этом есть доля истины. Но первопричина бед — появление ВАР в современном виде.
А у нас в России, в нашем футболе на это накладывается проблема многополюсности. Уже писал об этом. Повторю: указания судьям идут от руководства департамента судейства (не в 100 процентах случаев, но идут) и инспекторов. Они вынуждены ориентироваться на решения экспертно-судейской комиссии. А те, кто входит в лист ФИФА, еще должны помнить мнения судейских комитетов ФИФА и УЕФА. Кроме того, любой рефери не может не учитывать то, какая команда или команды находятся в этот момент на поле, а также то, как сложилась судьба Михаила Вилкова и Алексея Еськова. Вот в таких условиях за очень короткий промежуток времени судье и видеоарбитру нужно принять решение. Правильное решение, но правильное на чей взгляд?
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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