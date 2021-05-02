Случай в Химках, где в воскресенье местная команда принимала «Урал», и эпизоды матчей субботы заставляют снова усомниться в обоснованности внедрения ВАР в футболе, правильности организации работы видеоарбитров и принципов их действий.

Мнение

Что произошло

На исходе 12-й минуты матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Урал» арбитр Владимир Москалев вынес предупреждение Александру Трошечкину за нарушение правил в борьбе с Рамазаном Гаджимурадовым. Полузащитник подмосковной команды в подкате сыграл в мяч, выбил его, затем его нога подскочила вверх, и он ударил соперника в ногу выше голеностопа.

Потом в течение двух с половиной минут видеоассистенты Василий Казарцев и Илья Елеференко провели проверку, решили, что не согласны с вердиктом судьи, пригласили его к монитору для изучения видеозаписи, а Москалев изменил свое первоначальное решение и достал красную карточку.

2 мая. Химки. «Химки» — «Урал» — 1:0.

2 мая. Химки. «Химки» — «Урал» — 1:0.

2 мая. Химки. «Химки» — «Урал» — 1:0.

2 мая. Химки. «Химки» — «Урал» — 1:0.

Арбитры, ВАР, ИФАБ, ФИФА

Правильно ли поступил Москалев, наказав Трошечкина предупреждением, или следовало сразу достать красную? Ответ — момент пограничный.

Правильно ли поступили Казарцев и Елеференко, вмешавшись в действия судьи? Одного ответа у меня нет. Потому что, обсуждая этот эпизод с разными людьми, получил разные ответы. Один из них: «ВАР — зло».

В погоне за псевдосправедливостью и псевдоточностью футбольные чиновники из ФИФА и ИФАБ пока добились одного: полного непонимания того, что происходит, как работает протокол ВАР, какие же все-таки сегодня правила игры. Не понимают тренеры, игроки, журналисты и болельщики. Все! За исключением группы людей, придумавших видеоарбитров и разработавших сопровождающие документы, а также группы людей, отвечающих за проекты ВАР в своих странах.

2 мая. Химки. «Химки» — «Урал» — 1:0.

2 мая. Химки. «Химки» — «Урал» — 1:0.

2 мая. Химки. «Химки» — «Урал» — 1:0.

2 мая. Химки. «Химки» — «Урал» — 1:0.

Субъективность

«Само судейство в этом сезоне было плохим, возможно, худшим, что я видела в премьер-лиге. Без сомнения, найдется статистика, которая докажет, что я ошибаюсь, но, говоря субъективно, я не могу вспомнить ни одного случая, когда свисток был настолько не в ладу с игрой. Нам продали ВАР, представив видеоарбитров как способ сделать решения рефери более совершенными. Только эти две красные карточки доказали обратное: пока судей не попросили посмотреть на экран монитора, об удалениях не шло и речи».

Можете считать это высказывание промежуточным итогом всего сезона. И речь тут не о российской премьер-лиге, а об английской. Так написала Каррен Брэйди, заместитель председателя совета директоров «Вест Хэма». Но ее слова характеризуют происходящее во всем футболе.

Ситуация во многом тупиковая. Лучше и понятнее точно не станет. Через год-два где-то введут полуавтоматическую систему определения офсайдов, она отчасти снимет вопросы, касающиеся положения «вне игры». Но смогут ли все позволить себе ее купить или в разных странах продолжат играть фактически по разным правилам?

Летом изменится трактовка правила, касающегося игры рукой. Думаете, оно упростится? Ага, конечно. Субъективность в оценке действий футболистов судьей никуда не денется.

В действительности ВАР сегодня помогают только в нескольких случаях, когда нужно принять фактическое решение: определить место фола, расположение игроков друг относительно друга в офсайдных ситуациях, исправить ошибку судьи, когда он показывает карточку не тому игроку, подсказать, когда арбитр не видел серьезного нарушения правил, произошедшего за его спиной, отменить гол, забитый рукой.

Все остальное — субъективное восприятие. И его очень много. Раньше оно касалось только самого судьи и, возможно, одного или двух его помощников (резервного и ассистента). Теперь добавились видеоарбитр и ассистент видеоарбитра, протокол, разъяснения, нюансы использования ВАР в разных странах, а также в турнирах УЕФА и ФИФА.

Те, кто говорит, что везде ВАР работают одинаково, по одним и тем же правилам, лукавят. В Голландии введена погрешность в 10 сантиметров при офсайдах. В США по-своему трактуют игру рукой, а последнее слово при фиксировании офсайда в спорной ситуации остается не за ВАР (хотя решение фактическое), а за самим судьей, который изучает видеозапись на мониторе. В некоторых странах ВАР не стесняются подсказывать коллегам в любых игровых ситуациях, не обращая внимания на строгий протокол. И так далее и тому подобное.

Но главное не в этом. Главное в том, и это страшно, что мы теряем футбол как игру. Не в последнюю очередь из-за тех, кто ввел видеоарбитров, установив те правила их работы, что существуют сегодня. Футбольные законодатели заявляют, что правила хорошие, а плохи судьи, которые их не понимают или неверно используют. Наверное, в этом есть доля истины. Но первопричина бед — появление ВАР в современном виде.