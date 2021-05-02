Хотя поначалу трансфер казался провальным.

Первые полгода в «Локо» у Франсуа Камано не задались — ноль голов, ноль передач.

«Они не были одобрены ни одним сотрудником селекционного отдела. Камано и Райковича смотрели все, и ни один из сотрудников селекции не написал положительную характеристику», — уничтожал итоги трансферного лета 2020 года бывший скаут «Локо» Денис Колев пару месяцев назад.

Райкович правда оказался сильно плохим и не годился даже для резерва «Локомотива», но с Камано все не так просто. Франсуа был реальным лидером «Бордо» и в целом очень качественным футболистом даже на уровне лиги 1. С точки зрения результативности главным сезоном в карьере гвинейца стал сезон-2018/19, за который он во всех турнирах забил 15 голов и придумал 4 голевые передачи.

Всего за четыре сезона в «Бордо» он организовал 30 голов, 14 голевых передач, поиграл с Жереми Менезом, Малкомом и даже превратился в штатного пенальтиста. Но тренер жирондинцев Паулу Соуза весной 2019-го выдал серию из шести поражений подряд и в следующем сезоне решил что-то поменять, а потому поставил на Калу Оджима.

Франсуа Камано. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Камано загрустил, получил пару травм, забил всего однажды и уехал в «Локо» к Николичу, которого полсезона за этот трансфер убивали почти все. После ноябрьской игры с тульским «Арсеналом» Марко пришлось даже отвечать на вопрос журналиста, соответствует ли Камано уровню «Локо». Николич терпеливо объяснял, что соответствует, и очень ждал зимних сборов и все рождественские каникулы думал о двух вещах: что никогда в карьере еще не был на девятом месте и как перестроить игру команды, чтобы это исправить.

Сразу скажу, что осенью 2020-го Франсуа действительно был плох и вполне соответствовал карикатурным настроениям вокруг, хотя Николич ставил его на привычную позицию левого вингера и давал игровое время. Камано выглядел тяжело, слабо обыгрывал, не создал ни одного голевого момента, да еще и подцепил коронавирус. В общем, зимняя перезагрузка была нужна всем.

Зимой Николич придумал гениальный ромб в центре поля, все сборы тасовал футболистов по позициям, чтобы лучше всех разместить. Камано на сборах поиграл в трех вариантах: «десятка», «восьмерка» и форвард. В итоге на «десятку» кастинговался Рифат Жемалетдинов, «восьмерками» стали Баринов и Крыховяк, а Камано трансформировался в центрфорварда.

Пока не наступили официальные матчи, Франсуа забивал в контрольных и заряжал позитивом в интервью: «Уверен, что обо мне заговорят с возобновлением чемпионата. Делаю для этого все на тренировках. Я максимально сконцентрирован и живу только футболом».

Камано на сборах выглядел супер, а Николич объяснял Sports.ru, в чем смысл игры форварда в его понимании: «Хочу, чтобы нападающие моей команды всегда бежали за спину, — считаю, что это принцип современного футбола».

Камано для этой роли оказался идеален. По играм в «Бордо» очевидно, что Франсуа отлично стартует и умеет качественно пробивать по воротам, а еще здорово играет на опережение (даже головой) и самое главное — чувствует момент для рывка. Весной «Локомотив» часто играет вторым номером и получает много пространства для контратак.

Неудивительно, что свой первый гол в РПЛ Камано забил в ворота «Сочи» после прекрасного открывания за спину защитникам и разрезающей передачи из центра поля. Кстати, дубль Франсуа оформил вообще хрестоматийно — пронесся после углового соперника с мячом полполя и закатил его в ворота, которые никто не защищал, поскольку кипер «Сочи» убежал сравнивать счет.

После той игры Камано был максимально счастлив. «Та позиция, куда меня поставили, — это итоги работы на сборах. По мнению тренеров, я могу приносить там больше пользы. Мне нравится эта позиция. Как результат — эти два гола», — рассказывал Камано после двух голов в ворота «Сочи».

В рывке «Локомотива» к зоне ЛЧ — большой вклад Камано. Весной гвинеец имеет фантастическую реализацию голевых моментов (46%) и отличную результативность: 7 голов и 1 голевая передача в 11 играх. Ясно, что такая эффективность Камано — явление временное, как и в целом эффективность его команды, но это пока не проблемы Франсуа и «Локо».

Тем более что Николичу и его команде есть о чем подумать. Сегодня «Локомотив» зарубится с «Зенитом» не только за возможное чемпионство питерцев, но и за собственное, ведь если москвичи побеждают, то до «Зенита» остается только три балла. Да, шансы на золото, с учетом графика питерцев, все равно призрачны, но понервировать Семака точно можно.

Да и о «Спартаке» Николичу не стоит забывать в погоне за первым местом. В случае поражения можно стать аутсайдером в борьбе за вторую лигочемпионскую строчку.

В общем, на кону очень многое, а шансы у «Локомотива» точно есть. «Зенит» сегодня постарается сыграть активно, оставляя кучу свободных зон, и если Камано будет правильно открываться под небыстрого Ракицкого, то все может быть.

А еще ведь нужно вспомнить, что «Зениту» Камано уже забивал, только не за «Локомотив», а за «Бордо» в ноябре 2018-го. То есть опыт голов в ворота Лунева есть, правда, гол Камано забил во Франции на «Стад-де-Бордо», но это не самый любопытный факт.

Круче всего понимание, что в составе «Зенита» на матч с «Локо» выйдет бывший партнер Камано по «Бордо» Малком, который за два сезона в составе питерского клуба сделал столько же результативных действий по системе «гол+пас», сколько Камано за два месяца 2021 года, а именно голов Франсуа забил на два больше: 7 против 5 у Малкома.

Статистика — полезная штука, особенно когда выравнивает пользу от двух футболистов, один из которых в восемь раз дороже другого.

Впрочем, класс футболиста часто определяется именно в таких матчах, как сегодня, поэтому Камано vs Малком — еще один крутейший сюжет сегодняшней игры.