«Ростов» обогнал «Спартак» и забрался на второе место! Но Карпин все равно зол
«Ростов» прибыл в гости к «Химкам» в статусе очевидного фаворита и по факту его подтвердил. После победы 1:0 над соперником ростовчане поднялись на вторую строчку чемпионата — проигравший накануне «Оренбургу» «Спартак» теперь идет третьим.
Казалось бы, можно прыгать до потолка от радости, что ростовские болельщики наверняка и делают. Имеют все основания. Однако Валерий Георгиевич был очень расстроен. Сразу после свистка со злостью зарядил бутылкой о газон, а на пресс-конференции объяснил: качество игры было просто ужасным. При этом до удаления у «Химок» тренер был всем доволен, а красная карточка ростовчанам сыграла в минус.
С Карпиным тяжело не согласиться. С одной стороны, три очка — это прекрасно. Даже шесть очков, если брать игру с «Пари НН». Но что в игре с нижегородцами, что в Подмосковье желто-синие вряд ли походили на серебряного призера.
Так, «Химки» — те самые, стоящие на вылет и с набором неизвестных футболистов в стартовом составе, были обыграны только благодаря пенальти — и это при том, что хозяева почти весь матч играли в меньшинстве. Конечно, нужно отметить Максима Осипенко — защитник сборной России и «Ростова» с 27 февраля реализовал уже три пенальти, став таким образом одним из самых результативных защитников РПЛ. Но с другой стороны — кажется, можно было обойтись не только его усилиями.
Вообще, пенальти и «Ростов» это интересный союз в этом сезоне. Южане повторили рекорд РПЛ, собрав 13 точек за сезон, а ведь он еще не подошел к концу. Рекорд наверняка падет. И хотя Валерий Георгиевич на послематчевой пресс-конференции резонно заявил, что раз пенальти ставят, значит они есть, такой прагматичный рецепт может и не сработать дальше.
Хотя вряд ли это рецепт — будь это победной тактикой Карпина, он бы не бил бутылки о газон после удачных матчей. Тренер наверняка ждет и строит что-то сложнее нынешней игры «Ростова», но вот когда наступит это более сложное? Вопрос. А впереди тем временем у желто-синих жесточайший календарь и целый список тех, кто хочет проверить — так ли справедливо команда Карпина осела на втором месте. В этом списке и прямые конкуренты.
А пока чудеса продолжаются — «Ростов» тихо, буквально на цыпочках подвинул богатый «Спартак». И это как минимум интересно — продолжаем наблюдение.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|1 : 1
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 0
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4