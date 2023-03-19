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19 марта, 18:10

«Ростов» обогнал «Спартак» и забрался на второе место! Но Карпин все равно зол

Артем Белинин
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19 марта. «Химки» — «Ростов» — 0:1. Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Чем недоволен Валерий Георгиевич?
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
19 мар, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
0:1
Ростов

«Ростов» прибыл в гости к «Химкам» в статусе очевидного фаворита и по факту его подтвердил. После победы 1:0 над соперником ростовчане поднялись на вторую строчку чемпионата — проигравший накануне «Оренбургу» «Спартак» теперь идет третьим.

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Казалось бы, можно прыгать до потолка от радости, что ростовские болельщики наверняка и делают. Имеют все основания. Однако Валерий Георгиевич был очень расстроен. Сразу после свистка со злостью зарядил бутылкой о газон, а на пресс-конференции объяснил: качество игры было просто ужасным. При этом до удаления у «Химок» тренер был всем доволен, а красная карточка ростовчанам сыграла в минус.

С Карпиным тяжело не согласиться. С одной стороны, три очка — это прекрасно. Даже шесть очков, если брать игру с «Пари НН». Но что в игре с нижегородцами, что в Подмосковье желто-синие вряд ли походили на серебряного призера.

Так, «Химки» — те самые, стоящие на вылет и с набором неизвестных футболистов в стартовом составе, были обыграны только благодаря пенальти — и это при том, что хозяева почти весь матч играли в меньшинстве. Конечно, нужно отметить Максима Осипенко — защитник сборной России и «Ростова» с 27 февраля реализовал уже три пенальти, став таким образом одним из самых результативных защитников РПЛ. Но с другой стороны — кажется, можно было обойтись не только его усилиями.

Вообще, пенальти и «Ростов» это интересный союз в этом сезоне. Южане повторили рекорд РПЛ, собрав 13 точек за сезон, а ведь он еще не подошел к концу. Рекорд наверняка падет. И хотя Валерий Георгиевич на послематчевой пресс-конференции резонно заявил, что раз пенальти ставят, значит они есть, такой прагматичный рецепт может и не сработать дальше.

Хотя вряд ли это рецепт — будь это победной тактикой Карпина, он бы не бил бутылки о газон после удачных матчей. Тренер наверняка ждет и строит что-то сложнее нынешней игры «Ростова», но вот когда наступит это более сложное? Вопрос. А впереди тем временем у желто-синих жесточайший календарь и целый список тех, кто хочет проверить — так ли справедливо команда Карпина осела на втором месте. В этом списке и прямые конкуренты.

А пока чудеса продолжаются — «Ростов» тихо, буквально на цыпочках подвинул богатый «Спартак». И это как минимум интересно — продолжаем наблюдение.

Гол ростовчане посвятили родившемуся малышу вратаря Сергея Песьякова.
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 0 : 1
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 1
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 1 : 1
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 0
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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